Déterminés à passer du quart-arrière qu’ils ont attribué un contrat de quatre ans de 100 millions de dollars à il y a à peine deux saisons, les Rams de Los Angeles ont conclu un contrat à succès.

Ils envoient Jared Goff, deux choix de première ronde et un choix de troisième tour aux Lions de Detroit en échange de Matthew Stafford, deux personnes au courant de la situation confirmées à USA TODAY Sports samedi soir, s’exprimant sous couvert d’anonymat. parce que l’accord n’avait pas été annoncé publiquement.

Les Rams se séparent des choix de première ronde en 2022 et 2023 pour obtenir Stafford, qui avait conclu un accord avec les chefs d’équipe pour travailler sur un échange alors que Detroit se reconstruit sous un nouvel entraîneur-chef, Dan Campbell, et le directeur général de première année Brad Holmes . Holmes vient de rejoindre Detroit après 17 ans dans l’organisation des Rams.

Los Angeles bifurque pour une rémunération époustouflante, mais l’entraîneur Sean McVay et le directeur général Les Snead avaient publiquement signalé leur mécontentement à l’égard de Goff, qui semble régresser depuis la signature de ce contrat de 134 millions de dollars en septembre 2019.

Les Rams ont été agressifs pour traiter les choix de repêchage pour les joueurs vedettes depuis que McVay est arrivé à bord en 2017. Ils ont distribué des choix de première ronde pour le receveur large Brandin Cooks (qui ne fait plus partie de l’équipe), le demi de coin Jalen Ramsey et maintenant Stafford. Los Angeles n’a pas été repêché au premier tour depuis 2016 et n’a plus de choix de premier tour avant 2024.

Goff, le premier choix au classement général en 2016, a joué un rôle déterminant dans la course des Rams au Super Bowl en 2018. Cependant, son jeu incohérent au cours des deux dernières saisons a frustré McVay, qui dirige un système amical pour les quarts.

À la fin de la saison, après que Goff se soit cassé le pouce dans sa main de lancer, John Wolford a bien joué, et même lorsque Goff est revenu, McVay a commencé Wolford pour le match éliminatoire de l’équipe. Wolford a été éliminé du match avec une blessure, donc McVay n’a eu d’autre choix que de se tourner vers Goff, qui a assez bien joué pour aider l’équipe à battre Seattle. Mais les Rams ont perdu contre Green Bay la semaine suivante.

Interrogés sur l’avenir de Goff après la saison, McVay et Snead sont restés sans engagement, affirmant qu’il était «un Bélier, pour le moment».

La volonté d’hypothéquer l’avenir pour acquérir Stafford est intrigante et surprenante à certains égards.

Stafford, le premier choix au classement général en 2009, aura 33 ans cette saison. Pour tous ses verges par la passe – il est le joueur le plus rapide à atteindre 45 000 verges en carrière – il n’a qu’une seule sélection au Pro Bowl pour sa carrière et possède un dossier de 0-3 en séries éliminatoires.

Pourtant, les Rams voient Stafford et son gros bras comme une amélioration par rapport à Goff alors qu’ils tentent de rester compétitifs dans un NFC West très disputé, qui comprend les 49ers, les Seahawks et les Cardinals.

Stafford n’a plus que deux saisons sur un contrat de cinq ans de 135 millions de dollars signé en 2017.

Stafford est ravi de l’accord, a déclaré samedi une personne ayant une connaissance directe de la situation à USA TODAY Sports. La personne a demandé l’anonymat car le commerce n’avait pas été officiellement annoncé.

Après des années à jouer dans des équipes Lions sous-performantes en proie à des carences de talents, il rejoint maintenant une équipe avec une composition de calibre championnat, ainsi que l’un des jeunes entraîneurs les plus brillants du jeu.