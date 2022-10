Analyse : les manifestations en Iran persistent et deviennent une menace pour Téhéran

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les manifestations en Iran contre la mort d’une femme de 22 ans détenue par la police des mœurs du pays se sont prolongées pendant une troisième semaine, même après que les autorités ont interrompu Internet, déployé des troupes anti-émeute et attaqué des ennemis présumés à l’étranger.

Ce manuel de répression a fonctionné dans le passé, mais les manifestations spontanées à propos de la mort de Mahsa Amini persistent et ne cessent de changer. Lors d’un incident récent, des lycéens ont chassé un partisan de la ligne dure tandis que des politiciens et des actrices célèbres à l’étranger se coupaient désormais les cheveux avec des ciseaux, à la suite de manifestantes iraniennes qui ont fait de même.

La longévité et la métamorphose des manifestations constituent une nouvelle menace pour Téhéran, une menace inédite depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009 qui ont fait descendre des millions de personnes dans la rue.

Les manifestations apparemment spontanées et sans chef – largement alimentées par les classes moyennes et supérieures – partagent certaines des mêmes forces et faiblesses qu’il y a plus de dix ans. La théocratie iranienne les a finalement écrasés au fil du temps. Qu’il en soit de même maintenant reste incertain.

Obtenir une image fidèle de ce qui se passe en Iran, une nation de plus de 80 millions d’habitants deux fois et demie plus grande que l’État américain du Texas, est difficile même en période de calme, compte tenu des restrictions gouvernementales.

Maintenant, c’est encore plus difficile. Les autorités ont détenu au moins 35 reporters et photographes depuis le début des manifestations le 17 septembre, selon le Comité pour la protection des journalistes. La plupart des informations proviennent de clips vidéo de quelques secondes seulement que les militants parviennent à télécharger sur Internet.

Les protestations ont commencé sur le lieu de sépulture d’Amini, une femme irano-kurde détenue par les forces itinérantes de la police des mœurs iranienne. Depuis l’élection du président de la ligne dure Ebrahim Raisi l’année dernière, les patrouilles de moralité sont devenues plus agressives, avec des vidéos circulant d’officiers malmenant des jeunes femmes par-dessus leurs vêtements ou des foulards obligatoires lâches, connus sous le nom de hijabs.

Le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée, la télévision d’État diffusant des images d’elle s’effondrant dans un poste de police et recevant des soins. Cependant, aucune vidéo de son arrestation ou de son transport au poste de police n’est apparue alors même que Téhéran a commencé à équiper les policiers de caméras corporelles il y a cinq ans. Cela, ainsi qu’un enterrement rapide qui aurait été exigé par des responsables de la sécurité, a alimenté la colère dans sa ville natale de Saqqez, à quelque 460 kilomètres (285 miles) à l’ouest de Téhéran.

Lors de cette manifestation et des suivantes à travers le pays, les femmes protestataires ont fait tournoyer leur foulard et ont crié en farsi « Mort au dictateur ! dans une référence au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

C’est un cri dangereux dans un pays où les accusations d’être un « mofsed-e-filarz » ou un « corrupteur de la Terre » par la dissidence politique peuvent entraîner une condamnation à mort devant le tribunal révolutionnaire iranien à huis clos.

L’ampleur des manifestations et de la répression reste floue. Un décompte d’Associated Press de rapports dans des médias publics et liés à l’État montre qu’il y a eu au moins 1 900 arrestations liées aux manifestations. Des manifestations ont été signalées dans au moins 50 villes et villages.

La télévision d’État a suggéré pour la dernière fois qu’au moins 41 personnes avaient été tuées lors des manifestations du 24 septembre. Au cours des deux semaines qui ont suivi, il n’y a eu aucune mise à jour du gouvernement iranien.

Un groupe basé à Oslo appelé Iran Human Rights estime qu’au moins 154 personnes ont été tuées, bien que cela comprenne environ 63 personnes tuées dans la violence dans la ville de Zahedan, dans l’est de l’Iran. Les autorités iraniennes ont décrit la violence de Zahedan comme impliquant des séparatistes anonymes, bien que Iran Human Rights ait déclaré que l’incident avait commencé comme une attaque de vengeance suite à des allégations de viol contre un policier local.

Pendant ce temps, l’Iran a également lancé des attaques transfrontalières contre les séparatistes kurdes en Irak et a insisté sur le fait que les manifestations étaient un complot étranger – toutes apparemment conçues pour détourner l’attention de la colère généralisée suscitée par le hijab obligatoire de l’Iran.

Depuis la révolution islamique de 1979 en Iran et les années chaotiques qui ont immédiatement suivi, les manifestations sont monnaie courante dans tout le pays. Beaucoup se concentrent sur des problèmes locaux plutôt que sur des changements politiques à l’échelle nationale, comme les agriculteurs contrariés par le tarissement de l’approvisionnement en eau du pays, les enseignants qui veulent des salaires plus élevés ou les retraités en colère après avoir perdu leur épargne-retraite dans des campagnes de privatisation largement critiquées.

Des manifestations étudiantes ont frappé Téhéran en 1999. Des manifestations économiques ont balayé le pays à la fin de 2017 et au début de 2018. Et en 2019, la colère suscitée par la suppression des subventions à l’essence par le gouvernement a également déclenché des manifestations à l’échelle nationale.

Mais contrairement à ces trois vagues précédentes, cette fois, les partisans de la ligne dure contrôlent tous les leviers de pouvoir de la présidence iranienne, de son système judiciaire et de son parlement, ce qui signifie qu’ils n’ont personne d’autre à blâmer. La même chose s’est produite lors des manifestations du Mouvement vert de 2009, déclenchées par la réélection du président radical Mahmoud Ahmadinejad au milieu d’allégations généralisées de fraude électorale.

Les manifestations de 2009 se sont également concentrées sur les zones urbaines et ont principalement vu des manifestants de la classe moyenne et supérieure. Les manifestations actuelles ont vu des groupes similaires de personnes participer, des témoins affirmant n’avoir entendu aucun des chants économiques des dernières séries de manifestations. Des célébrités iraniennes et des stars du football se sont également exprimées.

Cependant, il existe encore de nettes différences entre 2009 et aujourd’hui. Les manifestations de 2009 ont vu des millions de personnes descendre dans la rue. Jusqu’à présent, les manifestations actuelles n’ont pas galvanisé des foules aussi importantes d’un coup.

Les manifestations de 2009 ont également duré des mois avant de ralentir et de se terminer en 2011, lorsque les autorités ont arrêté leurs dirigeants au milieu des manifestations du printemps arabe. Les manifestations actuelles n’ont pas encore atteint la barre des quatre semaines, même si des moments cruciaux nous attendent.

Peut-être plus important encore, l’Iran semble se préparer pour samedi, le début de la semaine iranienne, lorsque les étudiants universitaires devraient reprendre les cours en personne. Dimanche dernier, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et des fusils à plomb sur des étudiants qui manifestaient à l’Université de technologie Sharif de Téhéran, selon le Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York. Cette université et d’autres ont suivi des cours en ligne pour le reste de la semaine.

Si les manifestations se poursuivent dans les salles de classe et les rues à travers l’Iran, le gouvernement pur et dur de l’Iran devra décider quoi faire ensuite. Jusqu’à présent, rien n’indique qu’ils reculeront.

