Israël a poursuivi dimanche son action terrestre à l’intérieur de la bande de Gaza, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifiée de « deuxième phase ».

Sémantique mise à part, le mouvement ni très important ni assez rapide qui se déroule depuis trois jours constitue une avancée par rapport aux deux précédentes incursions nocturnes rapides. Mais pas une invasion totale.

Les soldats appellent cela la reconnaissance en force. En préparation d’une offensive, des unités plus petites attaquent pour sonder les positions, la force, les tactiques et l’état de préparation opérationnelle de leurs ennemis. Les plans de bataille initiaux sont ensuite adaptés à partir des connaissances acquises.

Malgré cela, l’avancée terrestre d’Israël semble timide : elle est plus petite et plus lente que la grande poussée dont se vantaient les ministres et les généraux.

Certains experts pourraient y voir le signe que l’armée israélienne ne dispose pas de réserves d’armes suffisantes. Mais cela ne peut pas être le cas, car les bombardements aériens et les bombardements à longue distance sur Gaza se poursuivent sans relâche et ne diminuent pas depuis plus de trois semaines maintenant, causant d’énormes pertes aveugles.

Les victimes du Hamas sont inconnues, mais il est probable que le ratio de personnes tuées à Gaza s’élève à des centaines de civils palestiniens pour chaque combattant du Hamas tué.

La lenteur de l’avancée d’Israël peut être délibérée, pour permettre la diplomatie, les pourparlers secrets et les accords clandestins. Ses voisins – l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie – ne veulent pas que le conflit s’intensifie et veillent à ne l’alimenter d’aucune manière. Le Qatar mène les efforts diplomatiques pour libérer les prisonniers détenus par le Hamas et éviter une nouvelle escalade.

La position de deux grandes puissances régionales dotées d’armées puissantes, la Turquie et l’Iran, est assez particulière.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué Israël samedi, le qualifiant d’occupant dans son discours lors d’un rassemblement massif de soutien à la Palestine à la veille du 100e anniversaire de la république turque.

Il est presque certain que les critiques de la Turquie à l’égard d’Israël resteront politiques, mais la position de l’Iran est plus complexe et ce qu’il pourrait faire reste une énigme.

L’Iran est un ennemi juré d’Israël. Il a créé, entraîné, organisé, armé et continue de soutenir une série de groupes armés infra-étatiques dans la région. Le plus grand et le plus connu d’entre eux est le Hezbollah basé au Liban, mais l’Iran est également présent par l’intermédiaire de mandataires en Irak, en Syrie et au Yémen, des pays où des conflits sanglants ont eu lieu ou sont en cours.

La grande question est de savoir si l’Iran se joindra – directement – ​​à une guerre pour Gaza.

L’analyse suggère que Téhéran perdrait plus qu’il ne gagnerait en s’impliquant dans une guerre majeure. Il n’y a que deux manières pour l’Iran de mener le combat contre Israël : par voie terrestre et balistique.

Par voie terrestre, il lui faudrait traverser l’Irak et la Syrie. Tous deux sont des alliés de l’Iran, mais aucun d’eux n’autoriserait volontiers l’utilisation de son territoire, même si cette décision était militairement plausible. Les États-Unis, qui maintiennent toujours une présence sécuritaire et ont des intérêts en Irak, ne seraient pas très satisfaits. Le gouvernement de Damas, qui contrôle les zones que l’Iran devrait traverser, sait que même une présence temporaire de l’armée iranienne pourrait facilement relancer le conflit syrien.

Une telle marche aventureuse à travers les déserts n’est pas plausible sur le plan militaire : elle signifierait traverser 1 000 kilomètres (620 miles) de l’Iran à Israël, sous un ciel dans lequel les États-Unis et leurs alliés ont une suprématie aérienne incontestée.

L’autre option de l’Iran pourrait être de lancer son formidable arsenal balistique à longue portée contre Israël, dont le Dôme de Fer a déjà du mal à contrer les missiles rudimentaires mais mortels du Hamas.

Mais les généraux de Téhéran tentent depuis des décennies de prédire les réponses possibles à leur utilisation de missiles – et apparemment, ils ont conclu que la plupart seraient défavorables à l’Iran.

Si certains décideurs de Téhéran pensaient que leurs missiles pourraient d’une manière ou d’une autre submerger les défenses ennemies, cela s’est cruellement concrétisé le 19 octobre, lorsqu’un destroyer de la marine américaine déployé en mer Rouge a intercepté et abattu pas moins de quatre missiles de croisière lancés. contre Israël depuis le Yémen par des combattants Houthis soutenus par l’Iran. L’USS Carney a également abattu 14 drones. On ne sait pas si les Houthis ont décidé de manière indépendante de s’en prendre à Israël, ou si Téhéran avait son mot à dire, mais le sort de ces missiles était un message pour les deux.

La marine américaine a démontré un taux de réussite de 100 pour cent contre les missiles en route ; en Israël, on pense que le Dôme de Fer intercepte systématiquement plus de 90 % des projectiles entrants. Face à cela, il serait militairement logique que l’Iran abandonne la guerre des missiles.

Alors, comment la situation va-t-elle évoluer ? Même s’il est difficile et risqué de faire une affirmation aussi audacieuse, je pense que les États-Unis ont des raisons de croire qu’aucun acteur étatique ne se joindra aux combats à Gaza. À moins qu’il n’y ait une escalade majeure de la force ou une démarche visant à l’expulsion totale des Palestiniens de la bande de Gaza.

La « guerre » actuelle, géographiquement limitée, ne devrait donc pas se transformer en une conflagration régionale plus large, un message qui aura été clairement transmis à tous les pays par les voies diplomatiques et les intermédiaires ayant des contacts avec les deux parties. Le président américain Joe Biden a réitéré le soutien américain à Israël, mais a également fait plusieurs déclarations demandant une désescalade et que les négociations sur la libération des otages aient une chance. Mais si des discussions ont lieu, certains participants ne tenteront-ils pas de les pousser plus loin ?

La véritable raison du déploiement sans précédent des forces américaines dans la région – avec un groupement tactique de porte-avions en Méditerranée et un autre dans le Golfe et le renforcement des moyens de reconnaissance, de surveillance et de renseignement électronique ainsi qu’une petite force terrestre – est décourager toute démarche insensée de la part de généraux voyous ou de groupes armés non étatiques comme le Hezbollah.

Pour que ce plan ait une chance, toutes les voies permettant de désamorcer le conflit doivent être explorées – notamment en demandant à l’allié des États-Unis, Israël, de ralentir suffisamment pour garder la face sur le plan intérieur, tout en donnant néanmoins du temps pour des négociations susceptibles d’assurer la libération de tout ou partie des otages.

Quels que soient les chiffres impliqués et le calendrier, ce serait une étape encourageante.