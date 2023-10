Analyse-Les États-Unis jettent une bouée de sauvetage à Nvidia tout en étouffant l’avenir de la fabrication de puces en Chine

Par Stephen Nellis et Max A. Cherney

SAN FRANCISCO (Reuters) – Tout en supprimant l’accès de la Chine aux principales puces d’intelligence artificielle américaines, les nouvelles règles radicales de l’administration Biden ont également discrètement jeté Nvidia, Intel et Advanced Micro Devices (AMD) comme une bouée de sauvetage potentielle pour préserver des activités lucratives dans l’une des plus grandes puces au monde. marchés.

Enfouis dans plus de 400 pages de règles publiées mardi, les responsables du Bureau américain de l’industrie et de la sécurité (BIS) se sont déclarés ouverts à la contribution de l’industrie des semi-conducteurs pour trouver des moyens de continuer à envoyer des puces d’IA en Chine pour les petites et moyennes entreprises. systèmes.

Les règles ont été conçues pour restreindre la capacité de la Chine à exploiter les puces américaines pour construire d’énormes superordinateurs pouvant être utilisés pour créer des technologies similaires à ChatGPT d’OpenAI et pourraient également être utilisés à des fins militaires, ont déclaré des responsables.

Thomas Krueger, ancien responsable du contrôle des exportations au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré que « le principe organisateur de toutes ces règles est de les maintenir concentrées sur les capacités qui peuvent activer les systèmes militaires chinois. Ils ne sont pas intéressés par des applications grand public. J’essaie vraiment d’enfiler cette aiguille. »

Les responsables américains ont demandé leur contribution pour concevoir un moyen « inviolable » d’empêcher les systèmes pouvant contenir jusqu’à 256 puces d’IA d’être regroupés dans un superordinateur.

« Cette approche pourrait empêcher (les puces d’IA contrôlées) d’être utilisées pour former de grands modèles de base d’IA à double usage dotés de capacités préoccupantes, tout en permettant des capacités de formation d’IA à petite ou moyenne échelle », a écrit la BRI.

Nvidia, Intel et AMD ont refusé de commenter. Les actions Nvidia ont clôturé en baisse de 4,67% mardi après l’annonce des nouvelles règles.

L’autre cadeau principal que les responsables américains ont offert à Nvidia, Intel et AMD a été d’entraver leurs concurrents chinois les plus compétents.

De nouvelles règles rendront presque impossible pour Moore Threads et Biren, deux startups chinoises bien financées fondées par des vétérans de Nvidia, de fabriquer leurs conceptions à l’aide d’une technologie de pointe en matière de fabrication de puces.

Cela signifie que tout ce que Nvidia est capable de vendre à la Chine sera probablement la meilleure option légale pour les acheteurs chinois.

« Notre hypothèse est que (Nvidia) va rapidement repenser une puce pour répondre aux nouvelles normes avec des perturbations relativement minimes dans les perspectives commerciales actuelles », ont écrit les analystes de la banque d’investissement Piper Sandler dans une note adressée à ses clients.

RÈGLES DES OUTILS RENFORCÉES

Dans le cadre des nouvelles règles publiées mardi et qui entreront en vigueur dans 30 jours, les autorités américaines ont ciblé les fabricants de puces chinois en restreignant l’exportation d’équipements avancés de fabrication de puces connus sous le nom de machines de lithographie par immersion dans l’ultraviolet profond (DUV) s’ils contiennent des pièces américaines.

« Ce qu’ils font en réalité, c’est fermer toutes les portes », a déclaré Dan Hutcheson, analyste chez TechInsights, ajoutant que les nouvelles règles fermaient un nombre substantiel de développements futurs potentiels. « Ils essaient essentiellement de pérenniser le document. »

Les machines DUV ne sont produites par aucun fabricant d’outils américain, mais par le japonais Nikon et le néerlandais ASML.

Les règles DUV annoncées mardi codifient le travail diplomatique entre les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas pour instituer des contrôles similaires sur l’envoi de machines en Chine, a déclaré Clete Willems, avocat spécialisé en commerce et politique chez Akin Gump.

Bien que les machines DUV à immersion ne puissent pas produire de puces de pointe, elles peuvent s’en rapprocher et sont probablement celles qui ont été récemment utilisées par les partenaires fabricants de puces de Huawei pour créer une nouvelle puce de smartphone pour son Mate 60 Pro, selon les analystes.

« Ce contrôle limitera à lui seul la capacité de la Chine à développer la fabrication de semi-conducteurs avancés pendant de nombreuses années », a déclaré Gregory Allen, directeur du Centre d’études stratégiques et internationales.

« Si les pièces de rechange et les composants de l’équipement peuvent être contrôlés efficacement, les nouvelles réglementations pourraient dégrader les installations de fabrication de nœuds avancés que la Chine exploite actuellement. »

Au lieu d’un large éventail d’outils bloqués par les restrictions à l’exportation de l’année dernière, les autorités les ont restreints mardi pour cibler des technologies et des techniques spécifiques trouvées dans les machines complexes nécessaires à la construction de transistors avancés, selon David Kanter, président de Real World Insights.

En limitant les équipements bloqués, les règles permettent aux fabricants d’outils de vendre des équipements conçus pour fabriquer des puces beaucoup plus anciennes sans craindre de se heurter aux restrictions gouvernementales.

(Reportage de Stephen Nellis et Max A. Cherney à San Francisco ; édité par Kenneth Li et Jamie Freed)