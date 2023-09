Analyse : Les dirigeants civils du Soudan peuvent-ils sauver leur pays de l’effondrement ? | Nouvelles

Quelques mois après le début d’une guerre ruineuse entre l’armée soudanaise et les paramilitaires Forces de soutien rapide (RSF), de nombreux Soudanais se montrent étonnamment peu enthousiastes face à la réémergence de la coalition civile qui faisait partie de la révolution de 2019 dans le pays.

En juillet, l’un des dirigeants de ce mouvement civil, l’ancien Premier ministre Abdalla Hamdok, s’est présenté à un sommet régional, après deux ans d’absence de la scène politique.

Malgré la guerre dans le pays, la réémergence de personnalités comme Hamdok et les Forces pour la liberté et le changement (FFC), une coalition de partis, de syndicats et d’organisations de la société civile avec laquelle l’ancien Premier ministre dirigeait un gouvernement, est considérée comme opportuniste par les autorités. nombreux sont ceux qui se souviennent encore que la coalition civile a été renversée en 2021.

« Les mêmes visages qui ont disparu et sont restés silencieux après le coup d’État d’octobre s’alignent désormais devant les diplomates étrangers pour se présenter comme les représentants du peuple soudanais », a déclaré Qusai, un pharmacien de 28 ans vivant à Khartoum.

Une scène démocratique éclatée

Hamdok et les FFC, ainsi que les Forces armées soudanaises (SAF) et les RSF, étaient censés guider le Soudan vers une gouvernance démocratique après le renversement en 2019 de l’ancien président Omar al-Bashir et, apparemment, de ses anciennes structures de pouvoir.

Mais la coalition n’a pas pu rester unie, les luttes intestines l’ont divisée au point que les SAF et les RSF ont pu organiser leur propre coup d’État en octobre 2019 et chasser complètement les civils du pouvoir.

Hors du pouvoir, les observateurs affirment que les groupes civils ont pris parti, s’alignant sur l’un des autres belligérants. Le Bloc Démocratique, une émanation du FFC, se serait rangé du côté des SAF, apparemment pour faire valoir ses exigences selon lesquelles davantage de groupes civils seraient inclus dans tout accord de règlement conclu au Soudan.

Le Bloc Démocratique a son poids politique, comptant parmi ses membres des factions des deux plus grands partis du Soudan, le bloc Réforme et Renouveau du Parti Umma, et le bloc dirigé par Jaafar Mirghani du Parti Unioniste Démocratique-Jaafar Mirghani. Sont également inclus des acteurs régionaux tels que le Conseil tribal Beja de l’est, ainsi que le Mouvement de libération du Soudan du gouverneur du Darfour Minni Minnawi et le Mouvement pour la justice et l’égalité du ministre des Finances Gibril Ibrahim, également du Darfour.

En revanche, le FFC-CC (Conseil central), né de la scission avec le Bloc démocrate, est accusé d’être tombé dans le piège du leader de RSF, Mohamed Hamdan « Hemedti » Dagalo, qui, au moins en public, a a appelé à un gouvernement de transition dirigé par des civils, dans l’espoir de gagner les faveurs d’un tel gouvernement, s’il est adopté.

« La FFC-CC nie avoir une quelconque alliance politique avec les RSF, mais à travers leurs actions, déclarations et transactions, nous pouvons déduire l’existence de leur relation », a déclaré Mohanad Elbalal, observateur soudanais britannique et commentateur de la politique soudanaise. Al Jazeera.

Elbalal a également souligné l’hostilité commune du FFC-CC et des RSF envers les islamistes politiques déchus du Parti du Congrès national (NCP) d’al-Bashir, ainsi que leurs points de discussion communs lors des négociations du coup d’État post-2021 et après le déclenchement de la guerre.

« La FFC[-CC] fourni une couverture politique [for the RSF] affirmant que les islamistes étaient derrière cela [war]et en faisant pression sur la communauté internationale pour qu’une victoire de l’armée entraînerait un retour de la [al-Bashir] régime renversé en 2019 », a déclaré Elbalal.

En outre, tous deux s’opposent à l’inclusion d’autres groupes politiques – y compris le bloc démocrate – dans l’approbation et la mise en œuvre d’un accord-cadre. L’accord, conclu en décembre 2022 entre les politiciens civils et les généraux, a semblé, pendant une courte période, comme un espoir pour l’avenir du Soudan.

« La FFC[-CC] Je voulais pouvoir nommer la majorité des ministres du gouvernement », a ajouté Elbalal, faisant référence aux déclarations de Babiker Faisal, un membre éminent du FFC-CC, quelques jours avant la guerre, selon lesquelles le bloc n’était ouvert à aucune modification de l’accord-cadre.

Un cadre chancelant

Le mouvement civil soudanais a été au cœur de l’un des événements les plus importants de l’histoire moderne du pays : le renversement d’Al-Bashir en 2019.

Le FFC s’est formé en 2018, alors que le mécontentement grandissait, et a été l’un des principaux moteurs des manifestations déclenchées par la détérioration de l’économie et la hausse des prix. Après la chute d’Al-Bashir, il a conclu un premier accord de partage du pouvoir avec les SAF et les RSF en août 2019.

Puis le coup d’État d’octobre 2021 a eu lieu et les dirigeants ont été plongés dans des négociations visant à mettre fin au régime militaire, ce qui a abouti à l’accord-cadre. Cependant, l’accord prévoyait que les RSF seraient absorbées par les SAF, ce qui a conduit à un différend entre le chef de l’armée, le général Abdel-Fattah al-Burhan, et Hemedti, les SAF insistant pour une intégration de deux ans tandis que les RSF poussaient pour une intégration de 10 ans. fenêtre.

La rupture des négociations qui a suivi et le début du conflit qui a suivi ont conduit à des accusations échangées entre les groupes civils.

« Les parties qui ne faisaient pas partie de l’accord-cadre accusent ceux qui soutiennent l’accord d’être responsables de la situation actuelle », a déclaré Nagi Musa, militant de la société civile et membre fondateur de Girifna, un mouvement qui s’est soulevé contre al-Bashir. .

La décision de la FFC-CC de signer l’accord-cadre est toujours soutenue par certains, qui y voient une tentative pour éviter une effusion de sang.

« [The FFC-CC] « Nous avons vu que la présence des RSF constituait une menace pour l’avenir du Soudan », a ajouté Wael Aldabi, un ingénieur en mécanique de Khartoum. «Il a donc insisté pour signer l’accord-cadre visant à unifier les forces armées par un processus de négociation plutôt que par la force – comme c’est le cas actuellement.»

Mais d’autres y voient la preuve d’un soutien silencieux et continu aux RSF, dans l’espoir de garantir un avenir politique au cas où les RSF survivraient à la guerre.

Mohammad Saad, observateur politique et journaliste qui a récemment quitté Khartoum pour le Caire, a déclaré : « Aucun des autres partis au sein du Conseil central ne bénéficie d’un soutien populaire suffisant pour remporter les élections et s’assurer l’influence politique qu’il obtiendrait grâce à sa participation à l’accord-cadre et à l’accord-cadre. leur alliance avec Hemedti. Ils peuvent encore le considérer comme leur ticket d’or pour accéder au pouvoir et se gardent bien de dénoncer l’action de RSF.»

Parier du mauvais côté ?

Les liens supposés de la FFC-CC avec Hemedti lui posent problème depuis le début de la guerre, d’autant plus que RSF se retrouve accusée de davantage de violations des droits de l’homme, notamment d’attaques contre des civils. À Khartoum, les RSF ont été accusées de s’être livrées à une campagne de viols, de pillages et de réquisitions de maisons civiles, et au Darfour, des fosses communes ont été découvertes, prétendument des victimes des RSF.

Un membre du comité de résistance de quartier de Khartoum, qui a souhaité garder l’anonymat, a déclaré que « la quasi-totalité des violations enregistrées par nous dans notre quartier impliquaient des individus en uniforme de RSF ».

Mais Yasir Arman, l’une des figures marquantes de la FFC-CC, a écrit un article après le déclenchement de la guerre, éloignant l’organisation des RSF, écrivant que la coalition avait maintenu une position neutre dans le conflit et que toutes les hostilités devaient cesser.

Al-Tayeb al-Abbasi, secrétaire général du Syndicat des avocats soudanais et membre de la FFC-CC, a déclaré à Al Jazeera depuis le Caire que « la neutralité n’est pas un signe de soutien à RSF ».

« Soutenir n’importe quelle partie au conflit, c’est préférer davantage de morts et de destructions », a ajouté al-Abbasi. «La priorité devrait être d’arrêter la guerre et de préserver ce qui reste des institutions de l’État.»

Ce point de vue a été soutenu par Khalafallah Bushara, un médecin soudanais vivant aux États-Unis, qui est optimiste que les dirigeants civils du Soudan, y compris les FFC-CC, peuvent contribuer à mettre fin à la guerre en « faisant pression sur les pays étrangers pour qu’ils appliquent des sanctions ». [against the warring parties] et tenir les contrevenants au droit international humanitaire pour responsables de leurs actes ».

Malgré ces démentis, selon Alex de Waal, expert de la politique soudanaise et africaine et directeur exécutif de la World Peace Foundation, la position d’après-guerre du FFC-CC a miné sa réputation auprès du public soudanais.

« Le problème des RSF est que leurs avancées militaires se sont transformées en défaites politiques en raison de la façon atroce dont leurs soldats traitent les civils », a expliqué de Waal. « Je ne pense pas qu’elle puisse se remettre de son revers de réputation, et la FFC-CC n’a pas été assez prompte à prendre ses distances avec RSF pour échapper aux retombées. »

Pas de solution facile

Alors que le conflit se poursuit, il devient de plus en plus évident qu’il n’existe pas de solution facile pour sortir le Soudan de la situation difficile dans laquelle se trouve le Soudan.

« Les gens doivent accepter la réalité d’un effondrement complet de l’État », a déclaré à Al Jazeera Ahmed Kodouda, qui a été conseiller politique au sein du gouvernement de transition post-révolutionnaire.

« La première république de 1956 est terminée », a ajouté Kodouda. « [All] Les partis politiques soudanais doivent se renommer. Ils doivent améliorer leur image auprès du peuple soudanais et le Soudan doit trouver un nouveau modèle et une nouvelle manière d’exister.

Kodouda estime également que, même si les politiciens civils soudanais ont souvent proposé des idées de solutions aux conflits du pays, en réalité, elles n’ont fait qu’engendrer davantage d’indécision et de retards pratiques sur le terrain.

Certains observateurs pensent que les dirigeants civils essaient de faire ce qu’ils peuvent, même s’ils n’ont pas réussi jusqu’à présent à trouver un moyen efficace pour sortir le Soudan de sa situation actuelle.

« Les partis politiques sont finis et la porte est ouverte à l’apparition de forces civiles sous une nouvelle forme », a déclaré Nasreldin Elmahdi, ancien vice-président du Parti national Umma et ancien co-vice-président du Front révolutionnaire soudanais (SRF). , dit.

Elmahdi a quitté le Soudan quelques semaines après le déclenchement de la guerre et travaille désormais avec des militants soudanais en Europe par le biais de la nouvelle Conglomération civile pour la paix et le développement.

Il envisage que l’organisation puisse tirer parti de sa situation en Europe pour documenter les violations des droits humains au Soudan et transmettre ses conclusions à la Cour pénale internationale (CPI) pour des enquêtes et des poursuites éventuelles.

Plus récemment, les partis politiques soudanais poursuivent leurs efforts pour mettre fin à la guerre en formant des coalitions plus larges. Le Parti du Congrès populaire, le parti politique islamiste fondé par feu Hassan al-Tourabi en 1999 après des retombées avec al-Bashir, a récemment appelé à un dialogue national réunissant tous les influents du pays à Port-Soudan. Le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-Nord) a également appelé à une coalition anti-guerre qui engloberait le large spectre politique du Soudan.

Dans la foulée, le FFC-CC et le Bloc démocratique ont tenu des conférences distinctes au Caire fin juillet au cours desquelles ils ont tous deux lancé des appels similaires pour former des coalitions civiles plus larges afin de mettre fin aux combats et de rétablir une transition vers un régime dirigé par des civils.

« Depuis le début de la guerre, on a beaucoup parlé de la formation de coalitions unies contre la guerre, mais rien n’a abouti et rien n’en sortira parce que ces initiatives manquent de coordination et que les différentes coalitions s’en tiennent toujours à leurs positions d’avant-guerre. et les alliances », a commenté Saad.

Al-Abbasi, qui est également l’un des membres fondateurs de l’Association des professionnels soudanais (SPA), un groupe qui représente plusieurs syndicats à l’origine des protestations populaires qui ont conduit à la chute du gouvernement d’Al-Bashir, est également pessimiste quant à la situation. les partis politiques de l’État du Soudan.

« Leurs divisions ont contribué à l’affaiblissement de la révolution et ont conduit à l’état actuel des choses », a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, al-Abbasi estime que l’un des derniers espoirs de sauvetage du Soudan réside dans les groupes de la société civile et les syndicats professionnels, étant donné que les organisations de la société civile et certains syndicats sont restés des bastions non partisans et indépendants du pouvoir civil.

« L’implication des syndicalistes dans la politique a provoqué de graves divisions au sein de l’Association des professionnels soudanais », a déclaré al-Abbasi. « Nous ne voulons pas que cette erreur se reproduise », a déclaré al-Abbasi.

Alors que le FFC symbolisait autrefois l’espoir d’une transition démocratique au Soudan, sa fragmentation progressive reflète une tendance inquiétante : le renforcement des acteurs armés et l’affaiblissement de la capacité du bloc civil à façonner le présent et l’avenir politique du Soudan.

« [All] les partis politiques au Soudan doivent se renommer », a déclaré Kodouda. « Ils doivent améliorer leur image auprès du peuple soudanais et le Soudan doit trouver un nouveau modèle et une nouvelle manière d’exister. »