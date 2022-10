ANALYSE | Les couvre-chefs ont toujours été politiques en Iran – pour les femmes de tous bords

Indépendamment de l’issue des manifestations actuelles en Iran, elles soulignent que le problème du couvre-chef ne disparaît pas – et a le potentiel d’amplifier les sentiments anti-régime en Iran et à l’étranger, écrit Eliz Sanasarian.

Une amie et moi nous promenions dans les rues de Téhéran un après-midi lorsqu’elle a été approchée par un membre de la « police de la moralité », une agence chargée de faire respecter les lois sur la pudeur en public. Tout d’abord, la policière l’a avertie de se couvrir les cheveux en tirant son foulard vers l’avant. Ensuite, elle a reçu l’ordre d’enlever ses lunettes de soleil.

“Qu’avez-vous ici?” demanda la policière à haute voix, examinant les yeux verts de mon amie pour le maquillage. Il n’y en avait pas, mais son regard était plein de haine. « Tiens-toi bien ! » avertit la policière.

Alors que nous nous éloignions, mon amie s’est arrêtée, s’est retournée et l’a regardée, tirant à nouveau l’écharpe tout en remettant ses lunettes de soleil. Son mari a déploré : « Femme, un de ces jours, tu seras arrêtée, et si tu as de la chance, tu seras en vie quand je viendrai te chercher au poste de police.

C’était il y a 30 ans. Des scènes similaires se jouent encore quotidiennement. Depuis la mi-septembre 2022, lorsqu’une jeune femme nommée Mahsa Amiri mort en détention après avoir été détenue pour ne pas avoir porté son foulard “correctement”, des protestations contre la police des mœurs et le régime en général ont éclaté à travers le pays et parmi des sympathisants du monde entier.

Les actes de défi, petits et grands, se sont poursuivis sans interruption sur plusieurs générations. L’activisme des femmes a été constant, tout comme leur emprisonnement.

Rôle de l’État

Dans la culture persane, la principale variation du voile a toujours été le tchador, un long manteau couvrant le corps de la tête aux pieds, que le porteur tient fermé devant lui.

Les premiers groupes de femmes ne s’y sont pas opposés. Au lieu de cela, ils se sont principalement concentrés sur le relèvement de l’âge du mariage, l’octroi de plus de droits aux femmes en cas de divorce et de garde et la possibilité pour les filles d’aller à l’école. Au cours des années 1920, certains ont commencé à aborder le voile, comme J’ai écrit environ dans mon livre sur le mouvement des droits des femmes.

C’était un geste risqué. Par exemple, lorsqu’un magazine féminin de la ville de Mashhad a publié un éditorial en faveur du dévoilement et de l’égalité des droits, la maison de la rédactrice en chef a été pillée et elle a dû fuir, même si elle a continué son travail dans d’autres villes.

À peu près à la même époque, dans la ville d’Ispahan, une autre publication appartenant à une féministe qui prônait le dévoilement à peine échappé une attaque de foule. Le journaliste, Sediqeh Dowlatabadi, a laissé des instructions selon lesquelles aucune femme voilée ne devrait être autorisée à participer à son enterrement ou à se rendre sur sa tombe.

Le fondateur de la dynastie Pahlavi, Reza Shah, interdit le voile en 1936 dans le cadre de son programme de modernisation. Selon la plupart des témoignages, cet édit a laissé une écrasante majorité de femmes, qui avaient été voilées la majeure partie de leur vie, en état de choc et l’isolement. Beaucoup n’ont pas quitté leurs maisons jusqu’à ce que l’État autorise le port de chapeaux et d’écharpes.

Quand Reza Shah a été forcé abdiquer en faveur de son fils Mohammad Reza Shah en 1941, l’interdiction a été levée et les couvre-chefs sont revenus en force. Pendant son règne, le voile est devenu facultatif en public.

Pourtant, les aspects psychologiques et culturels étaient rarement discutés ou débattus. Je me souviens de mes camarades de classe qui se sont dévoilés à l’école, mais lorsque notre bus est arrivé dans leur quartier, ils se sont couverts la tête avant de débarquer. La dualité était le nom du jeu.

Rôle de la révolution

Avec la chute de la monarchie en 1979 et la montée subséquente du gouvernement islamiste, la question du couvre-chef est revenue avec une vengeance.

À ce stade, non seulement de nombreuses femmes portaient des tchadors, mais une deuxième variante de couvre-chef a émergé : un voile souvent mais pas toujours noir qui s’ajustait étroitement à la tête et un revêtement en forme de manteau qui couvrait lâchement le corps. Au cours des dernières décennies, cependant, les femmes ont été autorisées à porter un foulard à la place.

La première manifestations contre les nouvelles règles ont eu lieu en 1979 lorsque les autorités ont déclaré que les employées du gouvernement devaient porter le hijab et ont duré cinq jours. Le hijab obligatoire est entré en vigueur en juin 1980, déclenchant des manifestations de femmes vêtues de noir comme symbole de leur perte de liberté. Toutes les manifestations de femmes se sont heurtées à la violence.

De nombreuses femmes – souvent qualifiées de traditionnelles, religieuses ou pro-régime – étaient favorables au port forcé du voile, comme il y en a aujourd’hui. Pourtant, il n’est jamais facile en Iran de parler de positions selon de simples lignes partisanes. Il y avait des femmes musulmanes pratiquantes qui étaient voilées mais qui s’opposaient au port forcé du voile. D’un autre côté, il y avait des hommes et des femmes de gauche qui ne voyaient pas de problème avec les couvre-chefs forcés, arguant qu’il y avait des problèmes plus importants à régler.

Au début de la révolution, les femmes membres de minorités religieuses reconnues tels que les zoroastriens et les groupes ethniques chrétiens se sont également opposés au couvre-chef forcé. Ils ont fait valoir que l’ordre du gouvernement allait à l’encontre la Constitution, qui a permis à chaque communauté d’adhérer à ses propres traditions. Un petit groupe de femmes portaient leur tenue historique traditionnelle en public, en guise de substitut, mais ont reçu l’ordre de s’arrêter.

En 1985, toutes les écolières des minorités ont reçu l’ordre de porter le couvre-chef islamique et une tenue complète. Les enseignants ont demandé aux mères de couvrir la tête de leurs filles tout en les testant sur l’orthographe et la dictée à la maison, afin que les enfants s’habituent à entendre des mots étouffés à travers le couvre-chef.

La importance critique du hijab Aux yeux de l’État, c’est le premier chef suprême, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, qui a le mieux exprimé : « si la révolution islamique n’avait pas d’autre issue que le voilement des femmes, cela suffit en soi à la révolution ».

Repoussant

Les femmes en Iran n’ont jamais été passives. Au contraire, ils ont mis le régime sur la défensive chaque fois que possible en employant leur propre logique et leurs interprétations de l’islam. L’élite de l’État pontifie sur le genre depuis plus de 40 ans, et l’activisme pour les droits des femmes est tout aussi constant.

Ce que les autorités ne semblaient pas réaliser, c’est que leurs propres commentaires et actions ont éveillé la conscience des femmes. Chaque fois qu’ils ont comparé des femmes musulmanes à des femmes occidentales, arguant que les femmes ont été opprimées en Occident mais pas dans l’Islam, ils ont sensibilisé. Et chaque fois que les autorités ont admis que l’oppression des femmes se poursuivait dans la société iranienne, elles ont soulevé des revendications. À un moment donné, les femmes pro-régime ont protesté contre les codes vestimentaires laxistes pour les hommes, et les autorités ont été forcées d’admettre qu’elles aussi devaient observer des codes vestimentaires et un comportement modestes.

Les 10 dernières années ont apporté deux développements extrêmement importants. Premièrement, la forte augmentation du niveau d’éducation des femmes et des filles. Aujourd’hui, la majorité des étudiants universitaires sont des femmes. Pourtant, leur participation à la population active n’est que de 17 %et selon le rapport Global Gender Gap, l’Iran se classe 143e sur 146 pays pour l’égalité des sexes et la participation économique. L’éducation s’accompagne d’attentes croissantes; les attentes non satisfaites engendrent une frustration et une colère profondes.

Deuxièmement, le rôle d’Internet et des médias sociaux. La recherche montre qu’à l’âge de mouvements sans chefelles sont de puissants outils de mobilisation. Le problème est que les gouvernements ont également accès à ces outils – et à des forces de sécurité puissantes.

Ces forces transformationnelles sont de puissants instigateurs de mécontentement et vont bien au-delà d’un problème de couvre-chef. Les manifestations d’aujourd’hui ont commencé avec le hijab mais ont élargi pour inclure les frustrations économiques, le désir de liberté, l’environnement et d’autres problèmes.

Par le passé, de grandes manifestations ont été écrasées, notamment le soulèvement de 2009 lorsque les manifestants ont affirmé que le président sortant Mahmud Ahmadinejad avait volé l’élection. Mais quelle que soit l’issue des manifestations actuelles, elles soulignent que le problème du couvre-chef ne disparaît pas – et a le potentiel d’amplifier les sentiments anti-régime en Iran. et à l’étranger.

Eliz Sanasarianprofesseure de sciences politiques et d’études sur le genre et la sexualité, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.