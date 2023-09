Analyse : les combats à Port-Soudan reflètent les tensions tribales-armées | Actualités sur les conflits

Pour la première fois dans le conflit au Soudan, des combats ont éclaté lundi à Port-Soudan entre une milice tribale et l’armée soudanaise, et les analystes estiment que cela reflète les tensions croissantes entre les tribus de l’Est et l’armée.

La milice a affirmé qu’elle inspectait plusieurs véhicules à un poste de contrôle pour s’assurer qu’ils appartenaient à l’armée et non aux forces paramilitaires de soutien rapide, qui avaient récemment menacé d’attaquer la ville.

La guerre civile au Soudan a largement épargné l’est du pays, mais certaines tribus craignent que la présence dominante de l’armée ne menace la propriété tribale des terres, ce qui pourrait exacerber les conflits locaux.

Aucune victime n’a été signalée et on ne sait pas exactement ce qui a déclenché les combats dans la ville portuaire de la mer Rouge.

« La situation sécuritaire dans l’est du Soudan est liée aux vieilles familles tribales qui vivent ici depuis longtemps », a déclaré Yousuf Mahmoud, un militant de Port-Soudan qui a demandé à utiliser un pseudonyme pour des raisons de sécurité. « Ce qui manque, c’est une solution. Ils doivent instaurer la paix sociale les uns avec les autres et nous devons mettre un terme à cette tendance à la multiplication des groupes armés, sinon la situation pourrait empirer.

Mais tout conflit entre les tribus – ou entre l’armée et les tribus – pourrait mettre les habitants en danger et faire dérailler les opérations de secours, qui utilisent Port-Soudan comme principale plateforme logistique pour administrer l’aide à travers le pays.

« Je pense qu’il y a un intérêt parmi les tribus de l’Est à ne pas laisser la guerre éclater sur leur propre territoire, mais il y a de nombreuses raisons qui pourraient aller dans le sens inverse », a déclaré Alan Boswell, expert de la Corne de l’Afrique pour l’International. Crisis Group, une organisation à but non lucratif engagée dans la résolution des conflits dans le monde.

« L’Est est une poudrière. Nous ne l’avons tout simplement pas encore vu exploser.

Militariser l’Est

Depuis juin, l’armée a ouvert des dizaines de centres de recrutement dans l’est du Soudan pour attirer les jeunes vers la lutte contre les RSF. Malgré des tensions historiques avec l’armée, de nombreuses tribus de l’Est ont enrôlé leurs jeunes hommes pour acquérir une formation et des armes, ont déclaré des analystes à Al Jazeera.

Suliman Baldo, fondateur de l’organisme Soudan Transparency and Policy Tracker, qui fournit une analyse politique du pays, a déclaré que la campagne de recrutement de l’armée pourrait alimenter les conflits locaux et ethniques.

« L’appel aux volontaires pour rejoindre l’armée a suscité une énorme réponse à l’Est, car tous [the tribes] peur d’être exclu [receiving arms and training]», a déclaré Baldo à Al Jazeera.

Le dernier conflit majeur dans l’est du pays a vu au moins 37 personnes tuées lors d’un accès de violence ethnique entre les tribus Nouba et Beni Amr en août 2019.

Mahmoud de Port-Soudan a déclaré qu’il existe deux scénarios qui pourraient conduire à un épisode de violence similaire.

« Si une tribu se sent exclue ou si une tribu croit qu’une tribu rivale a tenté de revendiquer [disputed] atterrir, ils pourraient alors lancer une attaque », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Des erreurs récurrentes

Armer et entraîner les tribus pourrait également conduire à un retour de flamme, dans lequel ces mêmes tribus se retourneraient contre l’armée, ont déclaré des analystes à Al Jazeera.

C’est de là que vient la guerre civile actuelle entre l’armée et les RSF. Ces dernières sont issues des milices tribales arabes que le gouvernement central a armées et recrutées pour écraser une rébellion majoritairement non arabe en 2003.

« L’armée n’apprend pas de son passé », a déclaré Baldo.

Shibah Dirar, le chef de la milice Beja qui a affronté l’armée la semaine dernière, a déclaré à la chaîne saoudienne al-Hadath qu’il soutenait la lutte contre les RSF à Khartoum. Cela ne signifie pas pour autant qu’il soutient la présence de l’armée à Port-Soudan.

« Un salut spécial à toutes les forces armées formelles au centre des attaques et à travers Khartoum qui défendent notre pays. [Sudan] », a déclaré Dirar dans l’émission. « Mais nous ne les soutenons pas avec les forces armées de l’État de la Mer Rouge et celles qui sont enfermées dans des locaux fermés. »

Le sentiment de Dirar incarne des craintes plus larges selon lesquelles l’armée consoliderait son contrôle sur des terres tribales contestées, a déclaré Jonas Horner, un expert indépendant sur le Soudan.

« Dans le contexte de la loi martiale qui prévaut actuellement au Soudan, les groupes tribaux ont beaucoup moins de garanties quant à l’intégrité de leur propriété sur leurs terres, en particulier là où l’armée utilise de plus en plus les terres tribales et où la concurrence intertribale est exacerbée par la loi martiale. un manque plus large de loi, d’ordre et d’application », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

L’aide en danger ?

Les brefs affrontements dans l’est du Soudan ont mis les groupes humanitaires en état d’alerte, mais ils n’ont entraîné aucune pause ni changement dans les opérations, selon trois secouristes.

Une source a déclaré que les affrontements devraient contraindre la communauté humanitaire au sens large à réévaluer les risques liés à l’acheminement de l’ensemble des secours via Port-Soudan. Elle a déclaré que l’incident de la semaine dernière avait « effrayé » les organisations humanitaires, mais qu’il ne les avait pas « effrayés ».

« À mon avis, il existe de véritables problèmes auxquels les agences humanitaires doivent prêter attention. Je pense que nous n’avons pas fait du bon travail en examinant réellement les implications de Port-Soudan comme notre « base » », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Un autre travailleur humanitaire a reconnu qu’il existe actuellement des inquiétudes quant à la stabilité de Port-Soudan. Il a ajouté que les agences des Nations Unies et certaines ONG internationales ont trop compté sur Port-Soudan comme base pour leurs opérations d’aide, ce qui rend difficile pour elles de se réinstaller rapidement si nécessaire.

« [Some aid groups] il y a beaucoup d’œufs dans [Port Sudan] panier », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Mais je ne dirais pas que cet événement particulier a suscité de vives inquiétudes parmi la majorité des acteurs humanitaires présents sur place. »

Mahmoud, le militant de Port-Soudan, a averti que l’Est pourrait souffrir d’une crise économique débilitante et même d’une famine si les opérations d’aide étaient suspendues pendant une période prolongée ou déplacées loin de Port-Soudan.

« J’espère et je crois que les tribus n’entreront pas dans un nouveau conflit car il sera plus violent que n’importe quelle guerre précédente. [we have seen here]», a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Tout le monde va perdre [if there’s conflict].»