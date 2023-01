Analyse: les coéquipiers ont rendu à Damar Hamlin l’ultime hommage

Une semaine émouvante pour la NFL remplie de peur, de larmes, de prières et d’incertitude s’est terminée par des matchs passionnants, des finitions dramatiques et une célébration pour Damar Hamlin.

Lorsque Hamlin a quitté le stade dans une ambulance lundi soir en se battant pour sa vie, le football n’avait pas d’importance. Un match charnière entre les Bills et les Bengals était soudainement hors de propos.

La principale préoccupation des joueurs, des entraîneurs, de la ligue et des fans du monde entier est devenue la santé de Hamlin. La sécurité de Bills, âgée de 24 ans, a fait un arrêt cardiaque après avoir fait un tacle et a dû être réanimée sur le terrain dans une scène effrayante à laquelle ont assisté des millions de personnes regardant “Monday Night Football”.

Pendant quelques jours, on ne savait pas quand la NFL reprendrait le jeu. La ligue a annoncé mercredi que la semaine 18 était toujours dans les délais, et Hamlin a fait des progrès remarquables dans sa récupération jeudi. Il a parlé à ses coéquipiers pour la première fois vendredi, leur disant: “Je vous aime les garçons.”

Inspirée par ses paroles motivantes, la communauté de la NFL est retournée au travail remplie d’espoir au lieu d’avoir le cœur lourd.

La ligue a honoré Hamlin de diverses manières ce week-end, lui consacrant tous les matchs et reconnaissant les premiers intervenants et les médecins qui lui ont sauvé la vie.

Ensuite, les joueurs ont rendu à Hamlin l’ultime hommage avec leur performance.

Nyheim Hines a renvoyé le coup d’envoi du match sur 96 verges pour un touché devant une foule chargée au stade Highmark de Buffalo dimanche.

“Nous avons eu tellement de prières et tellement de soutien et pouvoir commencer le match comme ça, c’était incroyable”, a déclaré Hines. « Tout ça, c’était pour lui. J’avais l’impression qu’il était là-bas avec nous. …. C’est plus grand que moi. C’est plus gros que les 10 gars qui bloquent pour moi.

Hines l’a fait à nouveau au troisième quart, prenant un coup d’envoi de 101 verges pour un score décisif dans une victoire de 35-23 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui a enfermé la tête de série n ° 2 de l’AFC pour les Bills (13-3).

Les Bills n’avaient pas renvoyé de coup d’envoi pour un TD depuis le 20 octobre 2019, soit une période de près de trois ans et trois mois. Le numéro 3 se trouve être le numéro de Hamlin et il était affiché partout de Buffalo à Green Bay sur les contours de la ligne des 30 mètres jusqu’aux t-shirts, pulls molletonnés et vestes portés par les joueurs et les entraîneurs de toute la ligue.

Josh Allen s’est étouffé en en parlant.

“C’était juste spirituel”, a déclaré Allen. “Je faisais le tour de mes coéquipiers en disant: ‘Dieu est réel.’ Vous ne pouvez pas dessiner celui-là ou l’écrire mieux. … Plutôt cool.”

Un autre Josh Allen a fait le jeu défensif de la saison pour Jacksonville samedi soir, retournant un échappé de 37 verges pour un TD avec 2:51 à faire pour aider les Jaguars à battre le Tennessee 20-16 et à remporter leur premier championnat AFC Sud depuis 2017.

Les Jaguars (9-8) ont réalisé un revirement du pire au premier et sont devenus la troisième équipe de l’histoire de la NFL à atteindre les séries éliminatoires après avoir commencé la saison 4-8 ou pire.

Dimanche soir, les Packers de Green Bay (8-9) ont eu la chance de devenir la quatrième équipe à le faire. Mais Aaron Rodgers a lancé une interception à la fin du quatrième quart et les Lions de Detroit ont battu les Packers 20-16 pour donner aux Seahawks de Seattle (9-8) la dernière place de joker de la NFC.

Rodgers s’est imprégné de l’atmosphère et a lentement quitté Lambeau Field peut-être pour la dernière fois de sa carrière avec son bras autour de son copain, le receveur large Randall Cobb.

Bien qu’il lui reste deux ans sur un contrat de 150 millions de dollars sur trois ans, il est possible que Rodgers, âgé de 39 ans, prenne sa retraite ou demande un échange.

L’intersaison est le moment d’apprécier la carrière de Rodgers. Ce week-end était consacré à Damar Hamlin.

Suivez Rob Maaddi sur Twitter à https://twitter.com/robmaaddi

Rob Maaddi, Associated Press