Analyse : les bébés au volant d’une banquette arrière GOP vide courent en pointant du doigt et contre le réveil

Les républicains ont longtemps été le parti des conducteurs de siège arrière.

Il y a un manque notable de solutions politiques réelles dans la plate-forme du Parti républicain. Ce sur quoi ils courent en 2022 est composé de méchants de la guerre culturelle (en grande partie fabriqués) et de blâmes pointés du doigt. Ce qui manque, c’est ce qui manque depuis longtemps – où est la solution ?

Cela s’appelle courir sur la colère, ce qui explique pourquoi les républicains ont travaillé si dur pour blâmer le président Biden pour la flambée des prix de l’essence (même si le président ne contrôle vraiment pas les prix de l’essence, bien qu’il puisse faire quelques choses très progressistes qui seraient complètement l’indignation des républicains et de leurs grands donateurs d’intérêts particuliers sur les grandes sociétés pétrolières) et l’inflation, complétées par l’indignation générale face à une culture en évolution qui laisse derrière elle sa base de vieux hommes blancs et ses épouses blanches, citoyennes de seconde classe.

Lawrence O’Donnell l’a souligné samedi matin dans un clip de Fox News se plaignant que les « wokers » détestent M. Potatohead (au cas où vous seriez préoccupé par la pertinence de leurs plaintes) :

«Le Biden Admin est dirigé par un groupe de wokers. Il est facile de reconnaître les wokers. Ils détestent George Washington, Thomas Jefferson, le Dr Seuss et M. Potatohead. Les wokers détestent aussi l’Amérique, et ils veulent en foutre le bordel.

This is the entire Republican policy platform. https://t.co/bHpndZNi75 — Lawrence O'Donnell (@Lawrence) April 16, 2022

L’hôte MSNBC a raison. Plongeons dans les faits.

L’équipe de RNC Research a été occupée à pousser leurs plaintes souvent fausses ou exagérées contre le président Biden, de l’inflation à l’Obamacare en passant par les prix de l’essence, mais une chose qui manque est ce qu’ils feraient différemment.

Nous n’avons qu’à rappeler la solution républicaine à Obamacare – oh, attendez, il n’y en avait pas. Jusqu’à leur tentative de « Trumpcare ». Les républicains travaillaient depuis longtemps pour se débarrasser des soins de santé abordables et des visites de bien-être gratuites et des plafonds sur les bénéfices des compagnies d’assurance et… Laissez-les manger du gâteau? Nous ne savons pas. Jusqu’à Trump, lorsqu’ils ont décidé d’essayer de reprendre le nom « Obamacare » – le nom même qu’ils avaient donné à la loi sur les soins de santé abordables pour tenter de la salir, en proposant leur propre plan adopté à la Chambre, ce qui bien sûr n’a pas n’oblige pas les grandes entreprises à offrir une couverture d’assurance.

Nous savons seulement que leur base a été conditionnée à mousser à la bouche quand ils entendent « Obamacare », même si bien sûr beaucoup d’entre eux y sont et nous bénéficions tous des lois régissant les compagnies d’assurance, même si elles ont été sapées par l’administration Trump .

En parlant de cela, les efforts de l’administration Trump pour saboter Obamacare sont l’une des raisons pour lesquelles les coûts d’assurance ont augmenté – ce que le RNC blâme pour Biden.

Le Brookings Institute a utilisé le mot sabotage pour décrire les actions de Trump concernant la réalisation emblématique de son prédécesseur très populaire et ils expliquent pourquoi : « Webster définit le « sabotage » comme des efforts pour favoriser « la destruction et l’obstruction » et pour « provoquer l’échec de quelque chose ». Dans le contexte de la présidence administrative, cela reflète un engagement à programmer l’émasculation et la résiliation par l’action de l’exécutif. En tant que tel, il s’écarte nettement de l’exigence constitutionnelle selon laquelle le président « veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées ».

Le bureau du budget du Congrès a déterminé en mai 2019 (un peu moins d’un an avant qu’une pandémie mondiale ne rende l’accès à l’assurance vital), « l’augmentation des primes d’assurance maladie et l’élimination de la pénalité de mandat individuel ont contribué » à l’augmentation de la non-assurance taux. »

Le CAP explique que « des millions d’Américains ont perdu leur couverture avant et pendant la pandémie », en raison de l’administration Trump.

Le Wall Street Journal conservateur, propriété de Murdoch, a écrit il y a quelques jours que l’inflation « Elle résulte généralement d’une trop grande demande pour trop peu de biens ». C’est ce qu’on appelle une pandémie mondiale et des pénuries continues de la chaîne d’approvisionnement. Le Journal conclut qu’il y a deux facteurs qui font grimper l’inflation : « Les forces liées à la pandémie, l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont fait grimper l’inflation au plus haut niveau en quatre décennies ». Ils préviennent : « Les causes sont innombrables et les outils habituellement déployés pour maîtriser les pressions sur les prix peuvent, dans certains scénarios, plonger l’économie dans une récession. L’inflation est un défi, et une administration du président Biden doit faire preuve de prudence afin de faire face à l’inflation des prix qui frappe les Américains tout en gardant un œil sur les signaux d’une récession. Même le Journal note qu’il y a aussi le problème « avec certaines entreprises saisissant une occasion rare d’augmenter les prix » ; c’est-à-dire la cupidité des entreprises.

La cupidité des entreprises n’est pas un problème que les républicains ont l’habitude d’aborder, et encore moins capable de le faire. Tout notre système politique a été pris en charge par les entreprises et avec Citizens United ouvrant des portes secrètes à l’argent noir, les entreprises et leurs propriétaires et les gouvernements étrangers peuvent et doivent pelleter de l’argent entre des mains politiques consentantes. Les républicains ont fait pression pour cela et le protègent, bien que maintenant les deux partis participent (il convient de noter que si les démocrates ne participaient pas, ils ne seraient pas des candidats viables, ce qui remonte à la profondeur de cette prise de contrôle abusive et antidémocratique des entreprises dans notre démocratie naissante).

J’ai écrit à ce sujet en mars alors que les prix de l’essence augmentaient lors de l’attaque russe contre l’Ukraine : Si les républicains se souciaient vraiment des prix de l’essence, ils pourraient faire quelque chose à ce sujet. « Les républicains se sont tellement lamentés que la hausse des prix de l’essence soit en quelque sorte la faute du président, et pourtant, en tant que législateurs, ils ont le pouvoir de faire quelque chose à propos de ces prix élevés, alors que le président ne le fait pas. »

Rappel: « Big Oil a engrangé d’énormes bénéfices en 2021 et investit cet argent dans les salaires de leurs PDG et le reverse aux actionnaires (peut-être de moins en moins enthousiastes), car les investisseurs étaient déjà aigris dans l’industrie pétrolière et gazière bien avant que Biden n’entre en fonction. »

Les républicains n’ont rien fait contre les prix élevés de l’essence, et ils n’oseraient pas. «Si les républicains se souciaient vraiment des prix élevés de l’essence, ils diraient à leurs donateurs les plus dévoués de l’industrie pétrolière et gazière d’arrêter de faire grimper les prix aux Américains et pourraient même proposer une législation pour adopter une taxe exceptionnelle sur Big Oil, au lieu de blâmer Biden pour quelque chose de plus dont il a très peu de contrôle réel.

Cependant, aucun de ces faits n’a d’importance lorsqu’il s’agit de la façon dont les républicains font campagne. Entrez dans la guerre culturelle anti-réveil et les méchants souvent absurdes.

Dr Seuss, Disney, M. Potato Head, personne n’est à l’abri des accusations de mener une guerre de la culture éveillée contre les républicains. Fox martèle à plusieurs reprises dans l’esprit de ses téléspectateurs l’idée que la gauche éveillée les « déteste ». La gauche éveillée « déteste » même George Washington, Thomas Jefferson ! Mon Dieu, avez-vous besoin d’en savoir plus pour conclure que la gauche éveillée est votre ennemie ?

Probablement pas! Et que fait un ennemi établi pour un parti dépourvu de politique pour attirer sa base d’électeurs, qui ne sont pas en gros le 1%, mais sont convaincus de voter pour donner le 1% de bien-être à chaque élection ? Inquiétude constante à propos de l’ennemi. Il peut s’agir d’affirmations trompeuses sur une caravane, des personnes brunes apportant Covid à des Blancs (qui refusent de vaxer et de masquer, ce qui signifie qu’ils sont les véritables propagateurs de Covid), et maintenant… Woke Culture.

La culture éveillée fonctionne avec la base républicaine, et elle fonctionne avec les Trumpers et elle s’infiltre dans les jeunes qui entendent cela des hommes en colère, autorisés et souvent ignorants qui leur sont présentés comme de véritables génies. L’autre jour, une jeune femme m’a parlé des dangers de l’éveil, coincée dans un fatras alambiqué de points de discussion qui n’allaient nulle part, mais elle était assez bouleversée par tout cela. Il avait la même fièvre que l’avertissement des Blancs sur Facebook en 2016 (à tort, bien sûr) à propos de la pizzeria d’Hillary.

Est-ce une menace pour certains Blancs de se faire dire qu’ils doivent respecter le désir des femmes et des minorités d’avoir des droits égaux ? J’en suis sûr, mais quelle part de cette peur et de cette rage est délibérément attisée par les médias de droite et les républicains et quelle part est organique ? Il est étonnant que le souhait des Noirs de ne pas être abattus pour leur existence soit si problématique pour un segment de Blancs. Et s’ils étaient conduits à travers ce changement culturel avec une lentille empathique, au lieu de l’incitation à la haine constante des médias de droite ?

Auparavant, les deux parties n’étaient pas d’accord sur les solutions politiques, mais pas sur la réalité. Et il fut un temps où même les républicains exhortaient à l’empathie lorsque les choses se bousculaient. Maintenant, ils se sont transformés en une version déformée de leur parti précédent, identifiable par ses fanfaronnades et son histrionique courroucé qui rincent et répètent un barrage d’attaques personnelles fallacieuses contre les démocrates afin de détourner leur propre manque d’arguments, y compris « Leftist, Commie, AOC !, réveillé ! »

Le Big Drama Show est destiné à distraire et détourner des faits. À mesure que les faits se rapprochent, la colère s’intensifie.

Les émotions gagnent les élections. Les républicains le savent, et en raison des médias sociaux et des médias d’information mal préparés qui s’accrochent aux croyances d’objectivité des « deux côtés » qui ont été militarisées avec succès par le Parti républicain, les républicains n’ont pas besoin de politiques réelles pour gagner les élections.

Les démocrates sont dans un coin avec tant de politiques et de changements exécutifs pour aider les Américains que je ne vois pas comment ils informent jamais les gens de ce qu’ils font réellement. Ce serait tellement plus facile de courir sur The Enemy. Et pour les démocrates, ce serait en fait véridique, car les républicains (incités du haut vers le bas et The Call Came From Inside the White House) ont attaqué notre Capitole dans un acte de terrorisme intérieur et ont tenté de renverser une élection sûre, sûre et démocratique.

Mais les démocrates s’accrochent à l’idée démodée selon laquelle si vous faites de bonnes choses pour le peuple, ils voteront pour vous.

Et nous avons donc le Empty Policy Party qui se présente contre des méchants souvent exagérés et même inventés. Ce serait un bon signe pour la démocratie si la presse interrompait les républicains au milieu de l’hystérie de leur cher journal à propos de questions inventées pour leur demander quoi et comment ils prévoyaient de résoudre les problèmes sur lesquels ils pointaient du doigt.

Ce que nous avons ici est un parti basé sur des attaques ad hominem provoquant des crachats. Le groupe de bébés assis à l’arrière, pointant du doigt et n’offrant aucune idée pour réellement aider les gens.