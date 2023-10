Une puissante attaque combinée contre Gaza qui a débuté vendredi soir s’est poursuivie samedi, mais il n’est toujours pas clair s’il s’agit de la première étape de la grande avancée annoncée par Israël ou s’il s’agit simplement d’une autre enquête visant à tester la résistance palestinienne.

L’armée israélienne a lancé deux attaques terrestres de portée limitée mercredi et jeudi soir, diffusant des vidéos pour les exploiter à des fins de propagande. À chaque fois, ils sont rentrés en Israël avant l’aube.

L’attaque toujours en cours ne semble pas être la « Big One ». Mais en tant qu’extension évidente des deux incursions précédentes à Gaza, cela pourrait être le précurseur d’une offensive tous azimuts.

Les reportages de samedi en provenance de Gaza pourraient être les derniers réalisés sur les réseaux mobiles et l’Internet terrestre. Les forces israéliennes ont frappé les infrastructures publiques de télécommunications et Gaza est désormais plongée dans une panne de communication presque totale. Les seuls moyens de diffuser des informations dans le monde sont les quelques téléphones satellites restants, mais ceux-ci pourraient être ciblés à tout moment.

Les avions de guerre électronique de l’armée de l’air israélienne peuvent localiser chaque appareil échangeant des données avec des satellites de communication en orbite basse et diriger des missiles air-sol mortels contre lui.

Cette technique n’est pas nouvelle : elle a été utilisée pour la première fois par les Russes en 1996 pour assassiner le président tchétchène Dzhokhar Dudaev alors qu’il utilisait un téléphone satellite. Les Israéliens ont un long historique d’assassinats ciblés utilisant des téléphones pour identifier et localiser la cible. L’une des premières victimes de cette technique fut le leader du Hamas Yahya Ayyash, tué la même année que Dudaev.

Cependant, la destruction des nœuds de communication et l’utilisation de contre-mesures électroniques pour bloquer toutes les lignes publiques restantes ne nuiront pas aux combattants du Hamas qui, connaissant les tactiques et les capacités israéliennes, semblent s’être préparés à cette ligne d’action.

Des sources palestiniennes affirment que le Hamas a installé une infrastructure de communication « à l’épreuve d’Israël » dans son vaste réseau de tunnels sous la bande de Gaza. Elle aurait posé des dizaines de kilomètres de câbles dotés d’un solide blindage électromagnétique pour empêcher la détection et l’interception des signaux.

Installés dans les tunnels les plus modernes, bien plus profonds, ils sont presque entièrement à l’abri des regards indiscrets des Israéliens. Les câbles émettent une quantité minimale de rayonnement électromagnétique et la grande profondeur empêche pratiquement la détection et l’interception du signal. Ces nouveaux moyens de communication sécurisés pourraient expliquer comment le Hamas a réussi à garder secrets ses plans pour l’attaque du 7 octobre.

Samedi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a admis que ses forces visaient spécifiquement les tunnels. Israël a affirmé avoir touché plus de 150 cibles souterraines, mais cette affirmation doit être prise avec des pincettes. Des bâtiments cachant les entrées des tunnels, peut-être ; 150 tunnels, peu probable.

Depuis que le Hamas s’est lancé dans la guerre souterraine, ses tunnels sont passés de pirogues de fortune primitives de quelques mètres de profondeur à des structures sophistiquées, bien conçues, recouvertes de béton, qui se trouveraient jusqu’à 20 mètres (66 pieds) de profondeur sous la surface.

La raison pour laquelle on va si profondément – ​​un exploit qui nécessite des efforts d’ingénierie et de main d’œuvre considérables – est de passer sous les barrières frontalières israéliennes, y compris de hauts murs de béton qui s’étendent jusqu’à huit mètres (26 pieds) sous la surface. Creuser profondément donne au Hamas l’avantage supplémentaire que ses tunnels deviennent relativement immunisés contre les bombardements israéliens.

Les bombes de fer ordinaires, à chute libre ou à guidage laser, pénètrent mal. Tout ce qui est plus profond qu’un mètre (3 pieds) est relativement sûr. Pour détruire des cibles cachées plus loin sous terre, des munitions spéciales sont nécessaires. Les bombes accélérées par fusée, initialement développées pour pénétrer dans le béton épais et résistant des pistes d’aéroport et exploser dans le sol mou en dessous, soulevant la surface pavée et la rendant inutilisable pour les avions, peuvent être utilisées contre les tunnels et les bunkers souterrains. Mais à Gaza, leur efficacité est discutable car les tunnels sont rarement creusés sous terre pour que ces bombes renforcées puissent pénétrer.

Après avoir subi tant de bombardements, le Hamas a pris soin de localiser ses installations souterraines sous les structures de surface. Ses tunnels s’étendent probablement sous les bâtiments autant que possible.

Cela confère aux tunnels la protection de plusieurs dalles de sol en béton que même les munitions les plus grosses ont du mal à pénétrer. Les bombes et les roquettes explosent normalement lorsqu’elles heurtent un obstacle dur, pénétrant le premier sol en béton mais n’ayant pas la puissance nécessaire pour traverser les suivants.

Ce problème est surmonté par des ogives tandem, où la première charge explose lorsque les projectiles touchent la dalle la plus haute, la suivante explosant à travers celle immédiatement en dessous. La plupart de ces ogives sont conçues pour éliminer deux avocats, quelques-unes pourraient en éliminer trois. Mais aucun ne peut se frayer un chemin à travers trois ou quatre étages. Si les structures sont préalablement touchées par des explosions conventionnelles et se transforment en couches de décombres, la tâche devient encore plus difficile. Les décombres favorisent les défenseurs plutôt que les attaquants.

Il existe des « bombes anti-bunker » spécialement conçues pour détruire les bunkers souterrains les plus grands et les plus durs, mais elles ne changeront certainement pas la donne dans ce conflit. De tels pénétrateurs profonds ont été conçus pour détruire les énormes plafonds de béton des bunkers de l’ancien dirigeant irakien Saddam Hussein. Mais ce serait une solution très peu pratique et d’un coût prohibitif car, malgré la technologie israélienne supérieure, elle aurait encore une très faible chance de détecter avec précision les profonds tunnels du Hamas. Il était tout simplement impossible de gaspiller des milliers de bombes valant des millions chacune.

Les États-Unis ont fini par ne pas utiliser ces super-pénétrateurs pour l’invasion de l’Irak. Israël a acheté un nombre non divulgué de bombes spécialisées GBU-28 de 2 100 kg (4 500 livres), mais je serais surpris si celles-ci pouvaient faire une différence stratégique car les conditions pour leur utilisation sont loin d’être idéales. L’Irak disposait probablement de plusieurs dizaines de bunkers de commandement principaux dont les emplacements étaient généralement connus, tandis que le Hamas disposait d’installations plus petites, la plupart bien cachées sous des bâtiments.

Nous devons voir comment évoluera la dernière escalade, si elle conduira à une invasion sur plusieurs lignes utilisant au moins 30 000 soldats au sol ou si elle se calmera.

Pour résumer les quatre derniers jours d’attaques : rien de ce qu’Israël a montré jusqu’à présent ne pourrait se transformer en une initiative stratégique majeure pour gagner la guerre sur le terrain. Ses prochaines étapes montreront à quel point il apprend de sa performance – et de celle du Hamas.