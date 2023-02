Analyse : LeBron a défié les pronostics, sans chute en vue

LeBron James a 38 ans. Il est dans la saison 20 de sa carrière NBA. Il est, selon les normes conventionnelles du basket-ball, ancien.

L’histoire dit que son déclin aurait déjà dû commencer.

Sauf que ce n’est pas le cas. Même pas proche. Et considérez cela comme un autre exemple de ce qui distingue James de tant d’autres grands, de tant d’autres superstars de leur sport qui ont été assez bonnes assez longtemps pour grimper au sommet de certaines listes dans le livre des records.

Le nouveau meilleur marqueur de la NBA – il a attrapé Kareem Abdul-Jabbar mardi soir, un grand Lakers de Los Angeles prenant le record d’un autre – est toujours l’un des meilleurs du jeu. Il parle de jouer deux ans de plus, trois ans de plus, peut-être plus. Il pourrait élever la barre du record de buts si haut au moment de sa retraite qu’il serait, au mieux, très irréaliste pour quiconque de l’attraper.

« Je sais que je joue toujours à un haut niveau. … J’ai été capable de faire des choses incroyables dans cette ligue », a déclaré James après avoir marqué 38 points lors de la soirée record pour porter son total en carrière à 38 390 – trois de plus qu’Abdul-Jabbar, dont le règne au sommet du score de la NBA liste terminée après presque 39 ans. “Et j’espère que je pourrai faire des choses plus incroyables avant d’avoir fini.”

La partie malheureuse de la plupart des records de longévité est la suivante : les jeunes athlètes ne les établissent pas. De par leur conception, ils sont généralement brisés par des athlètes qui sont à la fin ou près de la fin de leur carrière.

Prenez Pete Rose, par exemple. Rose a obtenu son 4 192e coup sûr en carrière – un record, celui où il a dépassé le total officiel de Ty Cobb (certains disent que Rose avait en fait le record quelques coups plus tôt, mais le nombre reconnu pour Cobb par la Major League Baseball reste 4 191 coups) – le 11 septembre 1985.

À ce moment-là, lorsque Rose a doublé Eric Show, il était un frappeur de carrière .304. Mais après le recordman, il a battu .225 pour le reste de sa carrière. En toute honnêteté, il avait 44 et 45 ans pendant ce passage au bâton .225.

Il a ralenti. Ça arrive à tout le monde. Eh bien, presque tout le monde.

“Je pense à l’usure du corps de LeBron et au manque de sommeil et aux 3 matchs et demi par semaine, saison après saison, à la façon dont il prend soin de lui”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. “J’espère que les jeunes joueurs y prêteront attention. Quiconque a déjà côtoyé LeBron, il travaille toujours sur son corps. »

Tiger Woods a remporté 79 victoires en 295 départs sur le PGA Tour entre 1996 et 2013, un taux de victoires ridiculement élevé pour le golf de 27%. Depuis lors, après des problèmes hors du parcours et une multitude de blessures, Woods a gagné trois fois en 62 départs. Il a égalé Sam Snead pour le record de tous les temps en tournée avec 82. Personne n’oserait douter que Woods puisse trouver un moyen d’obtenir une victoire de plus et de revendiquer le record, mais peu diraient également que cela devrait être considéré comme probable. .

Wayne Gretzky a attrapé Gordie Howe pour le record de tous les temps dans la LNH et était toujours The Great One – son surnom depuis des décennies maintenant. Mais au cours de ses cinq dernières saisons après avoir établi le record, la production de Gretzky a, comme on pouvait s’y attendre, un peu baissé. Il a marqué en moyenne 0,25 buts et 1,1 point par match au cours de ces cinq dernières saisons, entre 34 et 38 ans. Avant cela, il avait en moyenne 0,71 buts et 2,2 points par match.

Même Abdul-Jabbar, après avoir attrapé Wilt Chamberlain en 1984, a vu son nombre diminuer. Avant le record, Abdul-Jabbar avait une moyenne de 27,0 points. Ensuite, 17,7 points.

« Kareem a été un grand joueur toute sa carrière, même après avoir établi le record », a déclaré Pat Riley, son entraîneur avec les Lakers et maintenant président du Miami Heat. “Le record n’a rien changé pour lui.”

Il existe deux exceptions notables à la notion selon laquelle la production de joueurs doit presque toujours chuter après avoir établi des records.

Jacques est le premier. Kobe Bryant a récolté en moyenne 17,6 points lors de sa 20e saison, un record pour quiconque a joué aussi profondément dans sa carrière NBA. Ce ne sera plus un record bien longtemps. James est en moyenne 30 par match à sa 20e saison.

L’autre exception est Tom Brady.

Le septuple champion du Super Bowl récemment retraité n’a jamais ralenti après avoir rattrapé Drew Brees pour trois des plus gros records qu’un quart-arrière puisse avoir – la plupart des passes complétées, la plupart des touchés et la plupart des verges.

Considérez ce que Brady a fait cette saison, sa 23e, à 45 ans: 4 694 verges, 25 passes de touché, un record en carrière et un sommet de la ligue avec 490 réussites, un record en carrière et un sommet en ligue avec 733 tentatives. Ce n’était peut-être pas sa meilleure année, mais elle était quand même incroyablement prolifique.

“Il y aura toujours une partie qui voudra jouer et une partie de moi qui sentira que je peux jouer”, a déclaré Brady sur son “Let’s Go!” podcast en expliquant sa décision de retraite. « Je pense qu’il y a juste une décision à prendre pour savoir que c’est le bon moment. Je pense que pour moi, ça va se terminer à un moment donné et c’est le moment.”

Brady n’a jamais abandonné. Jamais.

Jusqu’à présent, nous pouvons dire la même chose de James. Il continue de défier Father Time.

Et maintenant, asseyez-vous et regardez combien de points il ajoute à ce total. Sauf blessure, 40 000 points arriveront. S’il joue encore deux ou trois saisons complètes, 42 000 ou 43 000 n’est pas impensable.

“Il va encore étendre ce record”, a déclaré Abdul-Jabbar à TNT après le match de mardi soir. “Et ce sera intéressant de voir jusqu’où cela ira.”

