Analyse: le titre de Wimbledon de Carlos Alcaraz montre qu’il est exactement celui que tout le monde pensait qu’il était

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Novak Djokovic connaît une chose ou deux sur les talents et les actifs incorporels nécessaires pour gagner de gros matchs contre les meilleurs joueurs.

Il a disputé 35 finales de Grand Chelem. Il en a remporté 23. Il a joué contre Rafael Nadal et Roger Federer 109 fois au total, avec des bords face à face contre les deux. Il est allé 9-5 contre eux dans les matchs pour le titre des majors.

Il semblait donc naturel de demander à Djokovic à qui il comparerait la nouvelle star du tennis masculin – Carlos Alcaraz – après avoir perdu contre lui en cinq sets et plus de 4 heures et demie débordant de jeu brillant et de moments dramatiques lors de la finale de Wimbledon. le dimanche.

«Les gens ont parlé au cours des 12 derniers mois environ de son jeu composé de certains éléments de Roger, Rafa et moi-même. Je serais d’accord avec ça », a commencé Djokovic, l’amertume de la défaite 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 et la fin de son règne au All England Club, toujours pointu.

« Je pense qu’il a essentiellement (le) meilleur des trois mondes », a déclaré Djokovic.

Laissé là-bas, cela se démarquerait comme une approbation plutôt frappante du précoce Alcaraz, un Espagnol qui a remporté l’US Open l’année dernière et qui est maintenant l’un des cinq hommes à remporter plusieurs trophées du Grand Chelem avant d’avoir 21 ans.

Ensuite, Djokovic est entré dans les détails.

« Il a cette résilience mentale et, vraiment, cette maturité pour quelqu’un de 20 ans. C’est assez impressionnant », a déclaré Djokovic, qui a remporté Wimbledon quatre années de suite et sept fois en tout. « Il a cette mentalité de » taureau espagnol « de compétitivité et d’esprit combatif et une défense incroyable que nous avons vue avec Rafa au fil des ans. »

Avec un sourire, Djokovic a ajouté ce qu’il voit de lui-même chez le jeune.

«Il a de beaux revers glissants qui (ont) quelques similitudes avec mes revers. Revers à deux mains. La défense. Savoir s’adapter. Cela a été ma force personnelle pendant de nombreuses années », a déclaré Djokovic. « Il l’a aussi. »

Lorsque l’essentiel de cette évaluation a été transmis à Alcaraz, classé n ° 1, ses yeux se sont agrandis et il a expiré sous le bob blanc qui est devenu son accessoire de conférence de presse.

On a demandé à Alcaraz comment il se décrirait.

« C’est fou que Novak (dirait) ça, honnêtement. Mais je me considère comme un joueur vraiment complet. Je pense que j’ai les coups, la force physique, la force mentale, assez pour (gérer) ces situations », a-t-il déclaré. « Il a probablement raison. Mais je ne veux pas y penser. … Je suis ‘full Carlos Alcaraz’, disons, mais j’ai probablement une grande capacité de chaque joueur.

Il n’est jamais facile de répondre aux attentes, et on attend tellement d’Alcaraz. D’une certaine manière, il est à la hauteur de tout le battage médiatique.

Il apporte un athlétisme abondant, de la rapidité, de la force et des réflexes au jeu. Il est équipé d’un coup droit en plein essor et du toucher pour mettre en œuvre le plus doux des amortis.

Il a produit plus de deux fois plus de vainqueurs que Djokovic par un après-midi venteux, 66 contre 32. Il a cassé cinq fois en 23 matchs retour dimanche – ce que les six précédents adversaires de Djokovic n’ont réussi à accomplir que trois fois en 103 matchs. Il a frappé des services jusqu’à 135 mph à Wimbledon. Il a montré une habileté au filet. Il a joué dans l’embrayage contre Djokovic, revenant d’un point de set dans le bris d’égalité, remportant une épopée de 32 points d’un match dans le troisième set et sauvant un point de rupture au début du cinquième avant de convertir sa propre chance de prendre la tête. pour de bon.

« Je n’ai jamais joué contre un joueur comme lui, pour être honnête », a déclaré Djokovic, qui à 36 ans aurait été le champion masculin le plus âgé du All England Club. « Roger et Rafa ont leurs propres forces et faiblesses, évidemment. Carlos est un joueur très complet. Des capacités d’adaptation incroyables qui, je pense, sont la clé de la longévité et d’une carrière réussie sur toutes les surfaces.

Un signe de grandeur est de faire des choses que personne d’autre n’a faites – ou qui n’ont pas été faites depuis longtemps.

En août, Alcaraz se rendra à New York pour défendre un titre de l’US Open qui a fait de lui, d’un seul coup, le premier adolescent à être en tête du classement ATP, le premier adolescent à remporter le championnat masculin à Flushing Meadows depuis Pete Sampras en 1990, et le premier adolescent à remporter un trophée du Chelem depuis Nadal à Roland-Garros en 2005.

Il est désormais le premier homme autre que Djokovic, Federer, Nadal ou Andy Murray à remporter Wimbledon depuis 2002.

À la fin du concours classique de dimanche, Alcaraz est allé dans les gradins pour partager le moment avec son père et d’autres membres de la famille.

« Les serrer dans mes bras, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais », a déclaré Alcaraz. « J’espère avoir une photo de ce moment, parce que je vais la garder pour toujours. »

S’il reste sur cette trajectoire, il devrait y avoir plein d’autres trophées, câlins et photos à suivre.

___

Howard Fendrich est l’écrivain de tennis de l’AP depuis 2002. Écrivez-lui à [email protected] ou suivez-le sur Twitter à https://twitter.com/HowardFendrich

___

