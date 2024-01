Analyse : le risque d’une spirale de violence au Moyen-Orient augmente alors que la guerre à Gaza attise les tensions

JÉRUSALEM (AP) — La guerre d’Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza a fait monter la température des tensions à travers le Moyen-Orient, augmentant le risque que d’autres conflits dans la région deviennent incontrôlables.

Qu’il s’agisse d’attaques contre des navires de transport par Les rebelles Houthis au Yémen ou du tac au tac attaques entre l’Iran et le Pakistanon peut tirer un trait sur la guerre qui a commencé lorsque le Hamas a attaqué Israël le 7 octobretuant quelque 1 200 personnes et prenant environ 250 otages.

Depuis, Israël a tué plus de 24 000 Palestiniens et ont chassé près de 2 millions d’autres de leurs foyers, suscitant la colère dans tout le monde musulman.

Sans fin en vue pour la guerre, les tensions dans la région s’aggravent de jour en jour.

LA MENACE HOUTHI S’ATTIRE AUX ÉTATS-UNIS

Les Houthis, un groupe rebelle qui détient la capitale du Yémen depuis 2014, associent directement leurs attaques contre les navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden à la guerre à Gaza. Mais leurs cibles ont de plus en plus de liens ténus – voire inexistants – avec la guerre.

Les États-Unis ont riposté par de multiples frappes contre les Houthis, la dernière en date vendredi. Des avions de combat de la marine ont ciblé des lanceurs de missiles au Yémen.

Armé et soutenu par l’Iranles Houthis ont une vision du monde guidée par le slogan de leur groupe : « Dieu est le plus grand, mort à l’Amérique, mort à Israël, malédiction des Juifs, victoire de l’Islam ».

Le Yémen, le pays le plus pauvre du monde arabe, est enfermé dans une guerre dans l’impasse entre les Houthis et les partis sous la bannière d’une coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Toute confrontation militaire directe avec les États-Unis renforce la position des Houthis sur la scène politique conflictuelle du Yémen. Cela renforce également leur visibilité au sein de ce qu’on appelle « l’Axe de la Résistance », composé de l’Iran et des groupes militants qu’il soutient, notamment le Hamas et le groupe militant libanais Hezbollah.

Le conflit qui couve avec les États-Unis permet également aux Houthis d’ignorer les efforts arabes et internationaux visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent et à un éventuel accord de paix au Yémen.

Les États-Unis ont une histoire longue et compliquée au Yémen. Cela inclut la relation de l’Amérique avec le pays président homme fort de 33 ansune campagne de frappe de drones qui dure depuis des années contre des membres présumés d’Al-Qaïda et lutter pour aider à mettre un terme à la guerre alors que la famine menace le pays.

L’Iran fait preuve de puissance et fait face à la résistance

En apparence, les frappes aériennes lancées cette semaine entre l’Iran et le Pakistan ne semblent pas avoir de lien avec la guerre entre Israël et le Hamas ; mais ils sont.

Ils proviennent en partie de attentats suicides perpétrés par l’État islamique au début du mois, qui a tué plus de 90 personnes en Iran. Il s’agit de l’attaque militante la plus meurtrière en Iran depuis la révolution islamique de 1979.

En s’attribuant le mérite de l’attaque, l’État islamique a appelé ses partisans du monde entier à venger l’effusion de sang dans la bande de Gaza en attaquant les chrétiens et les juifs. Mais il a également critiqué les militants palestiniens tels que le Hamas et le Hezbollah pour avoir reçu le soutien de l’Iran.

Le groupe État islamique suit une version extrémiste de l’islam sunnite et considère les chiites comme ceux d’Iran comme des hérétiques.

« L’Iran et ses partis ont été épargnés par une bataille acharnée que Gaza endure seule à cause du sang de ses enfants et de ses femmes », indique le message du groupe État islamique.

L’attaque de l’État islamique a accru la pression exercée sur la théocratie iranienne. Il a eu du mal à reprendre le contrôle à la suite de manifestations de masse dirigées par des femmes et de protestations individuelles. déclenché par la mort en 2022 de Mahsa Amini.

L’Iran n’est pas directement intervenu dans la guerre entre Israël et le Hamas, bien qu’il ait longtemps décrit Israël comme son ennemi juré. Mais il a été confronté à des années d’attaques probablement menées par Israël dans le cadre de une guerre de l’ombre plus large à travers le Moyen-Orient depuis l’effondrement de son accord nucléaire avec les puissances mondiales.

L’Iran en premier a lancé des grèves cette semaine contre des cibles en Irak et en Syrie en réponse aux attentats suicides de l’État islamique. L’assaut a suscité la colère, mais aucune réponse directe de la part des deux nations.

Mais l’Iran a ensuite lancé une attaque contre ce qu’il a décrit comme des repaires de militants au Pakistan après avoir affirmé que des kamikazes étaient passés par le pays depuis l’Afghanistan. L’attaque a tué deux enfants et a immédiatement accru les tensions avec le Pakistan, doté de l’arme nucléaire, qui dispose également d’une armée conventionnelle forte pour contrer son rival voisin, l’Inde.

Le Pakistan a répondu jeudi par ses propres frappes en Iran, tuant au moins neuf personnes.

Les États-Unis, la Chine et l’ONU ont appelé à la retenue et vendredi, les deux pays ont semblé faire preuve de retenue. signaler les efforts visant à apaiser les tensions. Mais le risque d’escalade, bien que faible, demeure. L’Iran veut se présenter comme une puissance régionale au Moyen-Orient, tandis que l’armée pakistanaise doit montrer qu’elle peut dissuader l’Inde – en partie afin de maintenir le soutien intérieur, essentiel à son pouvoir politique.

LES TENSIONS FRIGORANTES VONT-ELLES BOUILLIR ?

Il existe des risques que les crises dans la région deviennent incontrôlables.

Certains membres radicaux du gouvernement israélien ont appelé à l’expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza vers la péninsule du Sinaï. Que pourrait déstabiliser l’Égypte et la paix de longue date entre elle et Israël.

La Syrie est toujours en pleine guerre civile. La Jordanie voisine, une puissance cruciale à Jérusalem, est soupçonné d’avoir lancé des frappes aériennes en Syrie pour perturber les trafiquants de drogue, dont un cette semaine qui a tué neuf personnes.

Techniquement toujours en guerre avec Israël depuis sa fondation en 1948, la Syrie est depuis le début de la guerre une rampe de lancement d’attaques visant le plateau du Golan occupé par Israël.

Poussés par le Hamas à entrer dans le combat, les militants du Hezbollah au Liban ont également lancé des frappes en Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Israël a riposté, mais jusqu’à présent, les deux parties ont évité une guerre à grande échelle le long de leur frontière.

Même en Afghanistan, où les talibans dominent depuis la chute de Kaboul en 2021 — Un affilié du groupe État islamique n’a peut-être pas encore profité de la guerre à Gaza pour lancer de nouvelles attaques dans le contexte de la nouvelle campagne des extrémistes liée au conflit.

NOTE DE L’ÉDITEUR – Jon Gambrelldirecteur de l’information pour le Golfe et l’Iran pour l’Associated Press, a fait des reportages sur chacun des pays du Conseil de coopération du Golfe, sur l’Iran et dans d’autres endroits du Moyen-Orient et du monde entier depuis qu’il a rejoint l’AP en 2006.