Analyse : le prochain vote de l’ONU peut-il arrêter la guerre d’Israël contre Gaza ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des négociations tendues et difficiles se poursuivent au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le but de sortir de l’impasse paralysant l’autorité décisionnelle la plus puissante du monde – alors que la mort et le désespoir pleuvent sur Gaza.

Al Jazeera a appris que l’ambassadrice de Malte auprès de l’ONU, Vanessa Frazier, a fait circuler une nouvelle résolution parmi les membres du Conseil pour examen et vote potentiel, dans l’espoir d’adopter enfin une résolution sur la guerre à Gaza, après plusieurs efforts infructueux au cours du mois dernier. .

Malte est l’un des 10 membres élus du Conseil et est le rédacteur sur les enfants dans les conflits armés depuis 2022. Cette position donne à Malte l’opportunité de jouer un rôle de premier plan dans les efforts du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger les enfants dans les zones de conflit. Des sources diplomatiques ont déclaré à Al Jazeera que cette nouvelle résolution était rédigée en mettant l’accent sur les enfants dans l’espoir que les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies puissent s’entendre sur la protection des enfants dans le conflit en cours.

Vendredi, Adele Khodr, directrice régionale de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré : « Le droit des enfants à la vie et à la santé est bafoué. » L’agence des Nations Unies a poursuivi en avertissant que la vie d’un million d’enfants dans l’enclave assiégée « ne tient qu’à un fil » alors que les services de santé infantile s’effondrent presque dans la bande de Gaza.

Il y a un nouvel espoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies réponde enfin à la guerre contre Gaza, non seulement parce qu’il y a eu de nouvelles tentatives pour trouver un langage de compromis qui plaise à tous ses membres, y compris les États-Unis, mais aussi parce qu’il y a eu un changement dans la position des États-Unis eux-mêmes. Le président Joe Biden a appelé pour la première fois à une pause humanitaire dans la guerre israélienne le 2 novembre.

Les États-Unis affirment s’engager activement auprès des membres élus – Albanie, Brésil, Équateur, Gabon, Ghana, Japon, Malte, Mozambique, Suisse et Émirats arabes unis. Ceci est important car son droit de veto a été l’une des raisons pour lesquelles plusieurs des résolutions précédentes du Conseil ont échoué depuis que les violences ont éclaté le 7 octobre.

Mais comme toujours, au Conseil, il y a de nombreuses querelles sur le libellé exact de la résolution. La Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution américaine appelant à une « pause humanitaire », une phrase suggérant qu’elle serait conditionnelle et limitée dans le temps. La plupart des autres membres du Conseil souhaitent que la résolution inclue le mot « cessez-le-feu ». Le choix d’un seul mot dans la résolution – pause ou cessez-le-feu – a conduit à une impasse au sein de l’organe suprême de l’ONU, chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Avec la résolution maltaise, ont déclaré des sources à Al Jazeera, une question clé qui pourrait faire l’objet d’un débat est la durée des pauses dans les combats. Des groupes humanitaires, et même le secrétaire d’État américain Antony Blinken, ont déclaré que les pauses de quatre heures acceptées par Israël ne suffisent pas actuellement à soulager de manière significative les souffrances humanitaires. Cependant, il n’est pas clair si les États-Unis accepteront des pauses de plusieurs jours d’affilée.

Pourtant, une chose a changé depuis les résolutions précédentes. L’Assemblée générale de l’ONU – qui représente tous les États membres de l’ONU – a exprimé un avis clair, appelant à une trêve humanitaire, adoptée le 27 octobre avec 120 voix sur 193 membres. Une telle résolution n’est pas contraignante mais a un poids moral en tant que mesure de l’humeur du monde.

Pourquoi l’ONU n’a-t-elle pas réussi à accepter un cessez-le-feu à Gaza ?

Les précédents projets de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza ont échoué. Deux résolutions rédigées par la Russie n’ont pas obtenu suffisamment de voix, les États-Unis étant parmi les pays qui ont voté contre. Même si une résolution proposée par le Brésil a reçu 12 voix sur les 15 États membres, les États-Unis ont opposé leur veto au projet. Et la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution rédigée par les États-Unis.

Même si les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – la Chine, les États-Unis, la France, la Russie et le Royaume-Uni – ont le pouvoir d’opposer leur veto à toute résolution qui ne leur plaît pas, cela reste raisonnablement rare. Les États-Unis et la Russie sont les deux pays qui ont le plus exercé leur droit de veto dans le passé. Ces dernières années, les États-Unis ont surtout utilisé leur veto pour protéger leur allié Israël.

Ce n’est pas toujours le cas. Avant les années 1970, les États-Unis laissaient souvent passer des résolutions qu’Israël n’aimait pas.

En 1956, il a voté avec d’autres membres du Conseil de sécurité de l’ONU pour critiquer Israël pour son opération militaire à Gaza l’année précédente. L’Égypte contrôlait Gaza à l’époque.

Israël respectera-t-il la décision si une résolution est adoptée ?

Plus récemment, le 23 décembre 2016, au cours des derniers jours de l’administration de Barack Obama, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2334.

Cette résolution réaffirmait que les colonies israéliennes en Palestine occupée, y compris à Jérusalem-Est, « n’avaient aucune validité juridique, constituant une violation flagrante du droit international ». Il ajoute que les colonies constituent un obstacle majeur à la vision d’une solution à deux États. Des pressions considérables ont été exercées de la part d’Israël et des États-Unis pour que l’administration Obama oppose son veto, mais ils se sont finalement abstenus. La résolution a été adoptée avec 14 voix.

Bien que la résolution du Conseil, qui appelait également à des mesures immédiates pour prévenir la violence contre les civils, soit « un droit international contraignant », elle a été ignorée par Israël.

Que se passe-t-il si un pays défie une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU ?

Si la résolution n’est pas respectée, l’étape suivante consiste pour le Conseil à prendre des mesures punitives. Cela se ferait dans une résolution de suivi, qui aborderait la violation et appellerait à l’action.

L’ONU a pris des mesures dans le passé en sanctionnant les pays contrevenants. Cependant, ces dernières années, la Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ont fait preuve de réticence, peu enclines à l’adoption de nouvelles sanctions par le Conseil de sécurité.

En vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil peut aller encore plus loin et ordonner l’autorisation d’une force internationale. Un exemple notable en est la création en 1991 d’une alliance militaire dirigée par les États-Unis pour empêcher l’invasion du Koweït par le dirigeant irakien Saddam Hussein.

Le problème réside dans toute résolution potentielle de suivi. Il n’existe pratiquement aucune circonstance dans laquelle l’administration Biden soutiendrait une résolution punitive qui prendrait des mesures énergiques contre Israël.

Actuellement, l’administration américaine déploie des efforts détournés pour tenter d’amener Israël à restreindre ses opérations militaires et à cesser de tuer des civils. Mais ils ne fonctionnent pas.

Israël ne semble actuellement pas du tout préoccupé par la responsabilité au regard du droit international. Israël et les États-Unis ne sont pas signataires du Statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale (CPI).

La Cour a clairement indiqué qu’elle était compétente pour connaître les crimes commis dans le conflit de Gaza. Les violations des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et du droit international humanitaire, telles que le ciblage d’hôpitaux et les bombardements aveugles de civils, pourraient faire partie d’un dossier convaincant.

Mais même si la CPI agissait, il est impossible que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rende volontairement en détention à La Haye. De la même manière, nous n’avons pas vu le président russe Vladimir Poutine s’offrir aux juges de la CPI lorsqu’un mandat d’arrêt pour crimes de guerre a été émis contre lui par la CPI en mars.

Tout cela ne signifie pas que les circonstances ne changeront pas à un moment donné. Et si vous enfreignez le droit international, il n’y a pas de prescription pour les crimes de guerre. La CPI et une commission d’enquête internationale indépendante distincte, créée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU en 2021, rassemblent des preuves sur le conflit actuel. Cela restera dans les archives, à la vue du monde entier.

Qu’a fait l’ONU jusqu’à présent ?

Si nous remontons dans l’histoire, l’ONU a créé des forces de maintien de la paix pour s’attaquer aux problèmes impliquant Israël. Cela inclut la Force d’urgence des Nations Unies (FUNU), qui a déployé des soldats internationaux de maintien de la paix à la frontière entre l’Égypte et Israël en 1956.

Deux autres missions sont toujours en activité à ce jour. La Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) a été créée en 1974 après le désengagement convenu des forces israéliennes et syriennes sur le plateau du Golan. En 1978, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a été créée pour confirmer le retrait israélien du Liban et restaurer la paix et la sécurité internationales.

Ces forces ont pour mandat de signaler toute violation, de surveiller la situation et d’assurer une présence apaisante.

Il y a cependant des limites à ce que ces forces peuvent accomplir pour établir la paix. Il n’y a actuellement aucun calme sur la ligne de front entre le Liban et Israël, connue sous le nom de Ligne bleue, avec les affrontements les plus violents depuis des années entre le Hezbollah et les forces israéliennes. La situation sur le plateau du Golan est également très tendue depuis longtemps, notamment pendant la guerre en Syrie.

Mais tout cela n’a d’importance que si le Conseil de sécurité parvient d’abord à se mettre d’accord sur une résolution. Il est sur le point d’être testé à nouveau.