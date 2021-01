C’est pourquoi il existe une tonne de suites de films et de redémarrages télévisés à gogo. Parce que si quelque chose rapporte de l’argent, pourquoi ne voudriez-vous pas le reproduire?

Suivre ce modèle dans l’industrie de la musique n’est pas toujours aussi facile.

C’est pourquoi je rigole souvent chaque fois que j’entends quelqu’un appelé « le suivant (remplissez le vide) ».

La musique est si personnelle qu’il est pratiquement impossible de créer une copie carbone d’un artiste, même si le chanteur sonne comme l’artiste.

Dans le cas de Taylor Swift, c’est un peu plus compliqué.

Les chansons confessionnelles de Swift, certaines inspirées par ses romances de haut niveau, sa musicalité, sa fille d’à côté et son lien avec sa base de fans, ont conduit au genre de redevances – et de traitement royal – que tout auteur-compositeur-interprète en herbe voudrait répliquer.

Voici quelques-uns des nouveaux artistes qui lui ont été comparés:

Olivia Rodrigo: La star de Disney était surtout connue pour son rôle principal dans «High School Musical: The Musical: The Series», mais la jeune fille de 17 ans a élargi son CV.

Sa récente première chanson, « Drivers License », a brûlé les charts et battu des records Spotify.

La comparaison de Taylor Swift est entrée en jeu parce que de nombreux fans pensent que la chanson de chagrin d’amour de Rodrigo (qu’elle a co-écrite avec le producteur Dan Nigro) concerne son co-star et son ancien petit ami, Joshua Bassett.

Écrire un air cathartique sur un ex est le pic Swift.

Grace VanderWaal: Lorsque VanderWaal a auditionné pour « America’s Got Talent » en 2016, le juge Simon Cowell l’a déclarée « la prochaine Taylor Swift ».

Cela avait du sens. L’adolescente d’alors était adorable alors qu’elle jouait du ukulélé et chantait une chanson qu’elle avait elle-même composée.

Ses performances ont continué à impressionner le public ainsi que les juges, et la jeune fille de 12 ans a été couronnée gagnante de la 11e saison de l’émission.

Aujourd’hui âgé de 17 ans et interprète chevronné avec à la fois un album et un rôle principal dans le film Disney + «Stargirl», VanderWaal vit le rêve.

Mais elle préfère que vous ne la compariez pas à Swift, selon un rapport de 2016 dans Teen Vogue.

Bloc Priscilla: Un auteur-compositeur-interprète qui ne serait probablement pas du tout gêné par une comparaison Swift est Block.

L’artiste en herbe admire depuis longtemps la superstar musicale – à tel point que Block a déménagé de Raleigh, en Caroline du Nord, à Nashville, au Tennessee, pour poursuivre une carrière dans la musique country. Dans une torsion du destin, elle est tombée sur son modèle en 2014 alors qu’elle portait une chemise du Swift’s Red Tour.

« En quittant le travail, j’entends klaxonner et je vois agiter! Qui est-ce? Taylor Swift elle-même », a écrit Block dans un message Facebook. « Elle arrête sa voiture … et dit: » J’adore ta chemise! « »

Le couple a bavardé et pris des selfies. « Cette fille est mon idole depuis que j’ai commencé à écrire de la musique, et je pense qu’aujourd’hui c’était un clin d’œil dans la bonne direction! » Block a écrit.

Grâce à TikTok, Block est en bonne voie avec des chansons telles que « PMS » et son hymne à corps positif « Thick Thighs », qui a attiré l’attention des maisons de disques.

En fin de compte, il n’y a et il n’y en aura jamais qu’un seul Taylor Swift. Et étant donné la quantité de musique qu’elle nous a déjà donnée et qu’elle continuera, espérons-le, à ne pas en avoir une autre.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Night Stalker: la chasse à un tueur en série’

Ne regardez pas ça si vous êtes seul à la maison.

Le documentaire Netflix sur le cas de Richard Ramirez, qui a terrorisé la Californie au cours de l’été 1985, est à la fois bien fait et effrayant comme l’enfer. La série True-Crime se concentre sur le travail des détectives d’homicide Frank Salerno et Gil Carrillo.

Je l’ai vraiment apprécié et ma collègue de CNN, Chloe Melas, a déclaré: « Je ne m’attendais pas à plus qu’un documentaire sur le crime. J’avais tort. C’est ce dont j’ai envie depuis le réseau ‘Making a Murderer. C’est un contenu terrifiant et digne d’une frénésie qui m’a empêché de dormir toute la nuit. Et oh ouais, fermez vos portes, vous tous. »

« Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer » est actuellement en streaming.

‘Wendy Williams: Le film’

L’animatrice de radio devenue la reine des talk-shows a produit son propre biopic.

«Wendy Williams: The Movie» est présenté comme «un regard révélateur sur le parcours de Wendy, de ses jours décousus à la radio urbaine au succès de son propre talk-show syndiqué. et la détermination lui ont permis de s’épanouir. «

Le téléfilm avec Ciera Payton fait ses débuts samedi sur Lifetime.

‘Saturday Night Live’

Nous avons maintenant un nouveau président et vice-président américain, donc nous avons presque l’impression de devoir regarder « Saturday Night Live » ce week-end.

L’émission de croquis de fin de soirée revient samedi avec John Krasinski animant et Machine Gun Kelly faisant ses débuts « SNL » en tant qu’invité musical.

J’ai hâte de voir ce que le casting fait des événements récents!

Deux choses à écouter:

Le groupe de rock Weezer a eu de la chance avec son nouvel album, « OK Human ».

« C’est probablement le meilleur moment possible pour cet album », a déclaré le leader du groupe, Rivers Cuomo, à NME. « Il s’agit de se sentir isolé, aliéné et isolé, c’est donc l’album parfait pour le moment. »

Il était initialement prévu de sortir après l’album « Van Weezer », mais comme pour tout le reste, la pandémie a changé tout cela.

« OK Human » sort vendredi.

Avec un titre comme « Heaux Tales », vous savez que le dernier album de Jazmine Sullivan est brut et réel.

La chanteuse de R & B extrait chaque émotion de ses chansons de liberté sexuelle, d’amour et d’amour perdus. Cette fois-ci, elle a l’aide d’autres artistes, dont Anderson .Paak, HER et Ari Lennox.

« Heaux Tales » est maintenant disponible.

Une chose dont il faut parler:

Était-ce un blooper ou un stratagème marketing intelligent?

Certains téléspectateurs aux yeux d’aigle de la série Netflix de l’époque de la Régence « Bridgerton » ont attrapé une inexactitude historique dans l’émission, qui rappelle aux gens la bouteille d’eau et la tasse de café « Game of Thrones ».

Les médias sociaux étaient en effervescence après qu’un téléspectateur a posté qu’ils « avaient repéré une seule ligne jaune et un couvercle de trou d’homme de télécommunications » dans un tweet supprimé depuis.

Il s’avère que ceux-ci n’existaient pas au 19ème siècle, lorsque la série se déroule.

Le cynique en moi ne peut s’empêcher de se demander si la gaffe était intentionnelle pour aider davantage la série à devenir virale – non pas qu’elle en ait besoin.

Quelque chose à siroter

Être parent peut être difficile dans des circonstances normales, alors mon chapeau est à Justin Timberlake et Jessica Biel pour avoir essayé d’équilibrer leur besoin d’intimité avec le désir du public de savoir.

Timberlake, qui avec sa femme actrice a récemment accueilli leur deuxième fils, a parlé à Dax Shepard sur le podcast « Armchair Expert » de Shepard sur le niveau d’exposition qu’ils veulent que leurs deux enfants aient à la gloire.

«J’essaie d’être conscient de m’assurer que nous pouvons vivre une vie où nous ne sommes pas étrangement privés, mais nous sommes conscients de nous assurer qu’ils peuvent être des enfants le plus longtemps possible», a déclaré Timberlake. « Et ne pas avoir le poids de quelqu’un d’autre qui les traite différemment à cause de quelque chose que font leurs parents. »

Autant nous admirons souvent les stars pour leur renommée et leur richesse, autant imaginez si tout ce que vous avez fait – bon ou mauvais – était du fourrage pour les autres?

Le compromis pour partager leur art avec le monde ne permet pas nécessairement au monde d’accéder à la vie de ces célébrités.