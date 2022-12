Analyse : le problème des talibans au Pakistan est aussi celui de l’Amérique

CNN

Lorsque les États-Unis ont retiré leurs forces d’Afghanistan après 20 ans dans le pays, ils l’ont fait sur la promesse qu’une fois de retour au gouvernement, les talibans n’offriraient aucun refuge aux groupes terroristes.

L’engagement des talibans couvrait non seulement al-Qaïda – le groupe terroriste dont la présence dans le pays a conduit à l’invasion américaine en 2001 – mais aussi le jumeau idéologique des talibans d’à côté, les talibans pakistanais ou TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan).

Mais la récente rupture d’un cessez-le-feu d’un an déjà fragile au Pakistan voisin entre le TTP et Islamabad soulève des questions troublantes quant à savoir si cette promesse tiendra.

La fin du cessez-le-feu au Pakistan menace non seulement l’escalade de la violence dans ce pays, mais potentiellement une augmentation des tensions transfrontalières entre les gouvernements afghan et pakistanais.

Et il met déjà en lumière les liens entre les talibans afghans et son homologue pakistanais.

Pas plus tard qu’au printemps de l’année dernière, le chef taliban pakistanais Noor Wali Mehsud a déclaré à CNN qu’en échange de son aide pour pousser les États-Unis hors de Kaboul, son groupe s’attendrait à un soutien des talibans afghans dans son propre combat.

Comme leurs anciens frères d’armes en Afghanistan, les talibans pakistanais veulent renverser le gouvernement de leur pays et imposer leur propre code islamique strict.

Dans une interview exclusive avec CNN cette semaine, Mehsud a imputé la rupture du cessez-le-feu à Islamabad, affirmant qu’il “violait le cessez-le-feu et martyrisait des dizaines de nos camarades et en arrêtait des dizaines”.

Mais il était plus prudent lorsqu’on lui a demandé directement si les talibans afghans aidaient maintenant son groupe comme il l’avait espéré autrefois.

Sa réponse : « Nous menons la guerre du Pakistan depuis l’intérieur du territoire pakistanais ; utilisant le sol pakistanais. Nous avons la capacité de nous battre pendant de nombreuses décennies encore avec les armes et l’esprit de libération qui existent sur le sol pakistanais.

Ces mots devraient préoccuper non seulement Islamabad, mais aussi Washington.

Le FBI traque le TTP depuis au moins une décennie et demie, bien avant qu’il ne radicalise et ne forme Faisal Shazad pour son attaque effrontée qui a incendié un véhicule à Times Square à New York en 2010.

Suite à l’attaque de Times Square, le TTP a été désigné organisation terroriste et est toujours considéré comme une menace pour les intérêts américains.

Et tandis qu’Islamabad tient à minimiser la menace du groupe – le ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah affirme que le Pakistan peut contrôler “pleinement” le conflit avec le TTP et décrit les conversations avec le TTP pendant le cessez-le-feu comme des pourparlers “qui se déroulent en état de guerre”. – son contrôle de la situation repose sur le maintien du TTP à l’intérieur des frontières pakistanaises.

On s’interroge de plus en plus sur la portée du TTP et la perception de la situation par Islamabad ne correspond pas à celle de Mehsud.

En avril de cette année, l’armée pakistanaise a frappé des cibles en Afghanistan, avertissant que “les terroristes utilisent le sol afghan en toute impunité pour mener des activités à l’intérieur du Pakistan”.

Et fin novembre, le lendemain de la rupture du cessez-le-feu, Islamabad a de nouveau affirmé que le TTP utilisait le territoire afghan comme refuge, envoyant la ministre des Affaires étrangères Hina Rabbani Khar exprimer ses inquiétudes à Kaboul.

Dès le lendemain, le TTP a revendiqué la responsabilité d’un attentat dans la province frontalière de Quetta, où un kamikaze avait pris pour cible un fourgon de police aidant une équipe de vaccination contre la polio, tuant trois personnes et en blessant 23.

Lorsque CNN a pressé Meshud sur les affirmations d’Islamabad selon lesquelles il recevait de l’aide afghane, lui demandant si l’aide était gardée secrète, il a rejeté cela en disant : « Alors que nous n’avons pas besoin de l’aide des talibans afghans ; quel est l’intérêt de le cacher ?

Néanmoins, les tensions transfrontalières entre les gouvernements afghan et pakistanais s’accumulent et ont de nouveau atteint leur paroxysme la semaine dernière lors d’un échange entre les militaires des deux pays près du poste frontière de Chaman/Spin Boldak, un lien commercial vital entre les deux pays.

Six personnes ont été tuées et 17 blessées. Bien qu’il n’y ait aucune preuve d’une implication directe du TTP – ou du moins, pas encore – la fin du cessez-le-feu a clairement fait monter la température.

La situation ne fait que s’aggraver, le TTP ayant annoncé cette semaine que trois autres groupes djihadistes avaient rejoint ses rangs, tous originaires de la région frontalière troublée entre l’Afghanistan et le Pakistan.

Les États-Unis ont également accusé les talibans pakistanais d’utiliser le territoire afghan, le faisant dans un communiqué trois jours après la fin du cessez-le-feu dans lequel le département d’État a nommé le chef de la défense du TTP, Qari Amjad, comme un “terroriste mondial spécialement désigné”.

Cela soulève la possibilité que les États-Unis ciblent les commandants du TTP qui opèrent en Afghanistan – tout comme ils ont tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri avec une frappe de drone à Kaboul en septembre.

“Les États-Unis sont déterminés à utiliser leur ensemble complet d’outils de lutte contre le terrorisme pour contrer la menace posée par les groupes terroristes opérant en Afghanistan, y compris Al-Qaïda dans le sous-continent indien et Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), dans le cadre de nos efforts inlassables. pour s’assurer que les terroristes n’utilisent pas l’Afghanistan comme plate-forme pour le terrorisme international », a déclaré le Département d’État dans son communiqué.

Curieusement, les talibans pakistanais sont le seul groupe terroriste de la région à avoir reconnu le meurtre d’al-Zawahiri.

Pourtant, dans son interview avec CNN, Mehsud était provocateur en disant qu’il “ne s’attendait pas à ce que l’Amérique prenne une telle mesure” contre son groupe.

“L’Amérique devrait cesser de nous taquiner en s’immisçant inutilement dans nos affaires à l’instigation du Pakistan – cette décision cruelle montre l’échec de la politique américaine”, a-t-il déclaré.

Mais il a également riposté en menaçant que « si l’Amérique franchit une telle étape, l’Amérique elle-même sera responsable de sa perte. Les États-Unis n’ont pas encore compris la politique fourbe du Pakistan ; L’histoire du Pakistan témoigne qu’il ne cesse de changer de direction pour ses propres intérêts.

Washington, pour sa part, fait face à un dilemme. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Bilawal Bhutto, est actuellement en visite aux États-Unis et le TTP était probablement à l’ordre du jour lorsqu’il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour un débat du Conseil de sécurité sur le “maintien de la paix et de la sécurité internationales” le 14 décembre. figurera dans ses entretiens avec des responsables de l’administration américaine à Washington, DC, qui sont prévus pour le 19 décembre.

Mais comme les États-Unis l’ont déjà découvert à leurs dépens, il n’y a pas de solutions faciles en Afghanistan.

Plus d’un an après son retrait et la situation humanitaire dans le pays continue de se détériorer, et malgré l’assouplissement récent par les États-Unis des contrôles qui limitent l’accès des talibans afghans aux fonds internationaux, l’ancien groupe terroriste devenu gouvernement continue d’échouer même la communauté internationale modérée attentes en matière de bonne gouvernance.

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a récemment accusé les talibans afghans de “l’exclusion systémique continue des femmes et des filles de pratiquement tous les aspects de la vie”, et la semaine dernière, ils ont organisé leur première exécution publique depuis leur arrivée au pouvoir.

Pourtant, s’il est démontré que les talibans afghans aident le TTP, il y a une autre perspective troublante pour les États-Unis : ils pourraient faire face à une plus grande pression pour se réengager.