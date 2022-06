Analyse: le prince Charles dit que “le moment est venu” de faire face à l’héritage de l’esclavage

Le prince succèdera à sa mère à la tête de l’organisation, une association d’États indépendants née des cendres de l’Empire britannique. Cet empire sera à jamais associé à l’esclavage, et le prince Charles a clairement indiqué dans ses remarques liminaires qu’il souhaitait changer le statu quo et entamer un dialogue à ce sujet.

“Alors que nous luttons ensemble pour la paix, la prospérité et la démocratie, je tiens à reconnaître que les racines de notre association contemporaine plongent profondément dans la période la plus douloureuse de notre histoire”, a-t-il déclaré aux délégués. “Je ne peux pas décrire la profondeur de mon chagrin personnel face à la souffrance de tant de personnes, alors que je continue à approfondir ma propre compréhension de l’impact durable de l’esclavage.”

Les délégués sortant après le discours ont semblé émus et encouragés par les paroles du prince. Un “désolé” plus retentissant aurait mieux convenu à certains mais cela ouvrirait la voie à des demandes de réparation et c’est une question de gouvernement, pas de monarchie.

Charles a déclaré que le Commonwealth doit “trouver de nouvelles façons de reconnaître notre passé. Tout simplement, c’est une conversation dont le moment est venu. Vos Excellences, les conversations commencent par l’écoute”.

Yusuf Keketoma Sandi faisait partie de la délégation de la Sierra Leone. Des dizaines de milliers d’Africains ont été enlevés et amenés en Sierra Leone, pour être échangés et embarqués sur des navires négriers à destination des Amériques. Elle devint plus tard une colonie britannique.

Il nous a dit : “L’esclavage n’a pas fait partie de la conversation, donc le fait que nous ayons le prince aujourd’hui en train de parler de l’esclavage et de voir comment nous voulons entamer cette conversation… La Sierra Leone attend cela avec impatience et nous espérons que quand cela commencera, il se rendra en Sierra Leone et ira voir certaines des cicatrices laissées en Sierra Leone.”

Il y a encore 15 pays qui ont la reine Elizabeth II comme chef d’État. La Barbade ne l’a remplacée que l’année dernière par un président nommé localement. Le Premier ministre de la Jamaïque a exprimé le souhait de faire de même il y a quelques mois.

À Kigali, Charles a clairement indiqué qu’il n’empêcherait pas les pays de rompre leurs liens avec la monarchie. Il a déclaré : “Le Commonwealth contient en son sein des pays qui ont eu des relations constitutionnelles avec ma famille, certains qui continuent d’en avoir, et de plus en plus ceux qui n’en ont pas eu. Je veux dire clairement, comme je l’ai déjà dit, que la constitution de chaque membre arrangement, en tant que république ou monarchie, est purement une question de décision de chaque pays membre. »

Les cicatrices de l’esclavage sont profondément ancrées sur la planète. Ce ne pouvait pas être un sujet plus sensible. Les Royals ont peut-être évité cela dans le passé, mais le prince Charles veut maintenant en parler et il veut que le Commonwealth soit la plate-forme. Il veut faire partie de la solution au lieu d’être un symbole du problème.

PAUSE THÉ ROYALE

Charles et le Premier ministre britannique évitent les accrochages gênants lors de leur voyage au Rwanda.

Les spéculations vont bon train ces derniers jours sur d’éventuelles tensions entre le prince Charles et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le gouvernement de Johnson poursuit une politique visant à envoyer au Rwanda certains demandeurs d’asile arrivant au Royaume-Uni pour y être traités et éventuellement réinstallés. Le journal britannique The Times a rapporté que le royal avait qualifié le plan d ‘”épouvantable”. Avec une réunion bilatérale entre les deux en marge du sommet des dirigeants du Commonwealth à Kigali dans les cartes vendredi, les médias britanniques regardaient pour voir si l’une des tensions signalées était visible. Cependant, quelques heures avant l’événement, Johnson a clairement indiqué que toute conversation qu’il pourrait avoir avec Charles resterait privée. “Je ne commenterais rien de ce que je dis à la reine ou que la reine me dit. Je ne dirai rien non plus de ce que l’héritier du trône pourrait me dire ou de ce que je pourrais lui dire. Et cela ne s’est jamais produit et Les premiers ministres n’en parlent jamais et à juste titre”, a déclaré Johnson aux journalistes vendredi matin. Pour sa part, Clarence House a déclaré qu’il ne commenterait aucune remarque supposée, sauf pour dire que le prince est politiquement neutre.

REJOIGNEZ LA VISITE

Une première journée riche en émotions.

Le prince Charles est arrivé au Rwanda mardi soir – le premier membre de la famille royale à visiter le pays. Alors qu’il est ici pour représenter la reine à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM), il a organisé une série d’engagements autour de l’événement principal.

Le premier jour de la visite a été fortement axé sur l’en savoir plus sur le génocide de 1994 et comprenait un voyage à l’église de Nyamata, dans et autour de laquelle au moins 45 000 personnes ont été massacrées. Un porte-parole de Clarence House a déclaré que le couple royal avait été frappé par l’importance de ne jamais oublier les horreurs du passé. Mais ils ont également été “profondément émus en écoutant des gens qui ont trouvé des moyens de vivre avec et même de pardonner les crimes les plus épouvantables”, a ajouté le porte-parole.

A NE PAS MANQUER

L’un des discours les plus forts de Camilla à ce jour.

La duchesse de Cornouailles a occupé le devant de la scène lors de la réunion du Commonwealth jeudi, alors qu’elle pressait les dirigeants d’intensifier leurs efforts pour prévenir la violence domestique. “Il y a du pouvoir dans cette alliance. Forts de notre unité, nous, les femmes et les hommes du Commonwealth, sommes aux côtés des victimes et des survivants qui, malgré la tentation de se cacher en silence, prennent la parole pour que les autres sachent qu’ils sont ‘pas seul – que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, dans le Pacifique ou dans les Caraïbes et les Amériques”, a déclaré la future reine dans son discours. “Ce faisant, nous avons la possibilité de mettre fin à la violence sexiste et aux lois et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes. Et chacun de nous doit assumer personnellement la responsabilité de ne pas laisser passer cette opportunité.”

Carrie Johnson, l’épouse du Premier ministre britannique, était parmi les participants au Kigali Convention Centre. Bien qu’il puisse y avoir des tensions signalées entre leurs maris, les deux semblaient ravis de se voir. Johnson a chaleureusement accueilli la duchesse lorsqu’elle est venue à sa table pendant l’événement, le couple semblant détendu alors qu’ils discutaient et riaient ensemble.

Alors qu’elle n’est ici qu’en tant qu’accompagnatrice du prince Charles, le discours a montré que Camilla était déjà à la hauteur de son futur titre de reine consort et faisait preuve du même engagement envers le Commonwealth que sa belle-mère. Lisez son discours complet ici.

PHOTOS DE LA SEMAINE

Entretien d’une fosse commune au Mémorial du génocide de Kigali, où reposent 250 000 victimes des massacres de 1994.

Mercredi, la famille royale a déposé une gerbe en l’honneur des victimes, accompagnée d’une note qui disait : “En souvenir éternel de ceux qui sont morts dans le génocide contre les Tutsi”. Il était signé “Charles” et “Camilla”.

Max interviewe Freddy Mutanguha, le directeur du site et lui-même rescapé du génocide.

Dans le musée du mémorial, des photographies de famille de certaines des victimes remplissent une salle.

Le prince Charles regarde les fosses communes derrière l’église de Nyamata, l’un des six monuments commémoratifs nationaux du génocide du Rwanda. Ici, 45 308 victimes des environs sont enterrées.

Dans l’église – qui est aujourd’hui un mémorial de la violence d’il y a 28 ans – les bancs ont été remplacés par des vêtements et des effets personnels des victimes. Même maintenant, des corps découverts ailleurs sont amenés à l’église, alors que d’anciens assaillants identifient d’autres lieux de sépulture dans le cadre du processus de réconciliation qui a commencé en 1999.

Charles s’entretient jeudi avec des étudiants et des bénéficiaires de son Prince’s Trust International au Centre régional polytechnique intégré de Kigali.

Plus tard, il a visité le village d’Umusambi, le premier et le seul sanctuaire de la faune de Kigali, au cours duquel il a appris la conservation des zones humides restaurées, la maison des grues couronnées grises en voie de disparition, et a planté un arbre.

LE SAVIEZ-VOUS?

Pendant le voyage, le prince Charles s’est assuré de rencontrer des étudiants liés à son association caritative Prince’s Trust International (PTI). L’organisation mondiale a été créée en 2015 et a aidé plus de 45 000 jeunes à reprendre leurs études et à se préparer à leur propre carrière.

Ici au Rwanda, l’organisme de bienfaisance travaille avec des partenaires locaux depuis 2020 et le prince de Galles a semblé ravi de parler à certains de ceux qu’il aide à soutenir. Le royal a fait le tour de plusieurs étals proposant des produits locaux de jeunes entrepreneurs et a discuté avec animation avec des étudiants avant de poser pour une photo de groupe.

Prenant la parole avant l’événement, Régis, étudiant en hôtellerie de 24 ans, nous a dit que cela “voulait dire beaucoup” d’accueillir Charles jeudi.

“Je pense que c’est un privilège et un honneur pour le prince d’organiser (pour voir) ces personnes qu’il aide à trouver un emploi”, a-t-il déclaré avec un énorme sourire sur le visage. “Beaucoup de gens veulent le rencontrer mais ils ne le feront pas. Mais pour nous, ça nous inspire.”

Regis a expliqué qu’il s’est impliqué avec PTI car il s’est associé à l’Institut africain de gestion ici au Rwanda et l’a aidé à se former et à obtenir des stages dans des hôtels locaux.

“En ce moment, à partir des formations et de tous les plats à emporter qu’ils nous donnent, nous commençons maintenant notre carrière. Et je pense que dans trois à cinq ans, j’aurai ma propre entreprise … en commençant par PTI”, a-t-il ajouté. .

QUE SE PASSE-T-IL D’AUTRE ?

La famille royale fait l’éloge de la génération Windrush lors de la cérémonie du monument.

La reine a remercié la génération Windrush de migrants caribéens après la Seconde Guerre mondiale pour leur “profonde contribution” à la vie britannique, alors qu’un monument en leur honneur a été dévoilé à la gare de Waterloo à Londres. Le prince William, qui a assisté à la cérémonie d’ouverture avec la duchesse de Cambridge, a fait l’éloge de la génération tout en reconnaissant que “la discrimination reste une expérience trop familière pour les hommes et les femmes noirs en Grande-Bretagne en 2022”. Certains membres de la génération Windrush, invités à venir au Royaume-Uni pour reconstruire le pays dans les années 1940 et 1950, ont été ciblés ou expulsés par le gouvernement en 2017 dans ce qui est devenu un douloureux scandale politique. “Il est également important de reconnaître la manière dont l’avenir qu’ils cherchaient et méritaient ne s’est pas encore concrétisé”, a déclaré William à la foule à Waterloo mercredi.

Le look d’été de la Reine.

Son Maj a été repéré avec une nouvelle coiffure cette semaine et les observateurs royaux se sont déchaînés. Sur des photos partagées mercredi sur l’Instagram officiel de la famille royale, le monarque a été vu arborant une coupe plus courte lors d’une audience à Windsor. C’est un changement subtil par rapport aux boucles plus longues et plus lâches auxquelles beaucoup associent la reine Elizabeth II. “La reine est magnifique ! Sa nouvelle coiffure d’été est parfaite”, a écrit un utilisateur. “J’adore votre nouvelle coiffure, Votre Majesté”, a posté un autre. Lire l’histoire complète ici.

William et Kate sont épatants dans leur premier portrait commun.

Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont assisté au dévoilement de leur premier portrait conjoint officiel jeudi. Le tableau montre Kate dans une robe émeraude fluide et William dans un costume sombre, la main glissée dans sa poche. La peinture a été commandée en cadeau aux habitants du Cambridgeshire et présente des clins d’œil subtils à la région dans ses couleurs de fond. “C’est assez grand”, a fait remarquer William alors qu’il était exposé au Fitzwilliam Museum de Cambridge, selon PA Media. Il a également dit à l’artiste, Jamie Coreth, que c’était “incroyable”. Dans une interview avec le magazine Big Issue plus tôt cette semaine pour marquer son 40e anniversaire, William a déclaré qu’il était un fan de peintures de la Renaissance et qu’il avait étudié “un peu” l’histoire de l’art à l’université, mais qu’il avait abandonné parce qu’il “n’arrêtait pas de s’endormir”. dans les conférences.” Apprendre encore plus.