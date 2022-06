Analyse : le plan centriste de Macron pour la politique française a entraîné une accaparement des terres par les partis marginaux

Alors que son alliance centriste, Ensemble!, a remporté la plus grande part du second tour des élections de dimanche – remportant 245 sièges sur 577 – il lui manquait les 289 requis pour la majorité absolue.

La coalition de Macron va maintenant tenter de nouer des alliances au parlement afin de pouvoir adopter des lois.

La Première ministre Élisabeth Borne a déclaré dimanche soir : « Dès demain, nous travaillerons à la construction d’une majorité d’action. Il n’y a pas d’alternative à cette coalition pour garantir la stabilité de notre pays et mettre en place les réformes nécessaires. »

Ces réformes comprennent le relèvement de l’âge de la retraite et un programme plus favorable aux entreprises, qui ont tous deux rencontré une opposition de tous les horizons politiques, y compris des manifestations pendant le premier mandat de Macron. Il souhaite également faire pression pour une plus grande intégration au sein de l’Union européenne et s’est présenté comme le chef de facto du bloc depuis que l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a quitté ses fonctions l’année dernière.

Philippe Marlière, professeur de politique française et européenne à l’University College de Londres, estime que « Macron essaiera de gouverner par le biais d’alliances ad hoc sur des questions particulières », mais souligne que les partis d’opposition voudront peut-être attendre et voir si Macron dissout le parlement et « avoir un autre élection dans un an environ. »

Les analystes décrivent déjà le résultat des élections de dimanche comme un échec personnel majeur pour le président français, un échec qui pourrait entacher son héritage.

Lorsque Macron a été élu pour la première fois en 2017, il l’a fait en tant qu’inconnu relatif, dirigeant un mouvement politique qui semblait venir de nulle part et a écarté le centre-gauche et le centre-droit traditionnels de la France.

« Le but de Macron était de dépolitiser la politique française, dans un sens. Il voulait un grand centre qui avait des gens de gauche et de droite qui essaieraient de résoudre les problèmes de la France avec un bon sens non partisan », a déclaré Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à aux États-Unis, a déclaré à CNN.

« Cela a plutôt créé le sentiment que les seules véritables alternatives aux centristes de Macron étaient les politiciens des franges de gauche et de droite », a-t-il ajouté.

L’analyse d’Araud est difficilement contestable. La deuxième plus grande force politique siégeant actuellement à l’Assemblée nationale française est la coalition de gauche Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES), dirigée par la figure d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon.

Le troisième en importance est le parti d’extrême droite du Rassemblement national de Marine Le Pen. Le Pen était l’adversaire de Macron lors du second tour de l’élection présidentielle d’avril, au cours duquel elle a obtenu 41 % du vote populaire.

Aurélien Mondon, maître de conférences à l’Université de Bath, spécialisé dans la politique d’extrême droite européenne et la radicalisation, affirme que le plus grand échec de Macron pourrait être la normalisation de Le Pen et de l’extrême droite en général.

« L’idée d’un grand centre qui a créé un fer à cheval, avec Macron et ses centristes flanqués de l’extrême droite et de l’extrême gauche, permettait à Le Pen de se mettre dans la même catégorie que la NUPES », explique Mondon.

Si la NUPES compte quelques radicaux, dont Mélenchon lui-même, elle compte également parmi ses membres les Verts et les Socialistes, qui sont depuis des années des partis français dominants.

Mondon affirme qu’un nombre record de sièges au parlement permettra à Le Pen de revendiquer ce résultat « comme une victoire effective et d’alimenter l’idée que l’extrême droite se rapproche de plus en plus du pouvoir en France et dans le reste de l’Europe ».

Il ne fait aucun doute que la victoire de Macron en 2017 était historique. Dans un monde de Brexit et de Donald Trump, sa victoire centriste et pro-européenne a été saluée par beaucoup qui craignaient l’instabilité politique qui se faisait sentir à travers le monde.

Cette victoire semble maintenant très lointaine et il est difficile de voir ce qu’il adviendra du centre politique de Macron une fois qu’il ne sera plus au pouvoir. Il est encore plus difficile de prédire ce qui arrivera aux électeurs qui s’opposent à Macron après son départ : peuvent-ils être tentés de revenir au centre de la politique française, ou dérivent-ils plus loin vers les marges de la gauche et de la droite ?