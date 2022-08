Analyse : Le pari du Premier ministre israélien sur Gaza semble avoir porté ses fruits

TEL AVIV, Israël (AP) – Le Premier ministre par intérim d’Israël a pris un pari avec sa frappe préventive contre les militants du Jihad islamique à Gaza, moins de trois mois avant qu’il ne concoure aux élections générales pour conserver son emploi.

Yair Lapid avait compté sur les dirigeants militants du Hamas de Gaza pour rester en dehors du combat, permettant ainsi à Israël d’affaiblir le petit groupe frère du Hamas tout en évitant une escalade à grande échelle et en lui faisant gagner des points politiques avant les élections.

Avec un cessez-le-feu entre les parties en vigueur lundi, après trois jours de violence, le calcul semble avoir été exact.

Le Hamas est resté à l’écart alors que les jets israéliens pilonnaient des cibles à Gaza, tuant deux dirigeants du Jihad islamique dans des attaques ciblées, et le bouclier antimissile israélien interceptait la plupart des centaines de roquettes tirées par le Jihad islamique.

Les civils de Gaza qui souffrent depuis longtemps ont une fois de plus fait les frais de la violence, avec 43 Palestiniens tués, dont 15 enfants et quatre femmes. Israël a déclaré que certains avaient été victimes de roquettes en deçà.

Le cessez-le-feu négocié par l’Égypte, qui est entré en vigueur dimanche soir, a couronné l’une des plus courtes séries de combats depuis que le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007. Israël et le Hamas ont mené quatre guerres au cours des 15 dernières années, alors que plus de 2 millions de Gazaouis ont enduré blocus frontalier israélo-égyptien étouffant.

Depuis la dernière guerre de mai 2021, Lapid et son partenaire au pouvoir Naftali Bennett ont tenté de créer davantage d’incitations pour que le Hamas maintienne le calme le long de la frontière de Gaza, avec la reconnaissance implicite que cela cimenterait le régime des militants.

Dans le cadre de cette stratégie, Israël a délivré des permis à 12 000 travailleurs de Gaza pour entrer en Israël, avec la promesse d’en distribuer davantage si la situation reste calme. Le Qatar et l’Égypte se sont également engagés dans la reconstruction de Gaza, avec le soutien d’Israël.

Lundi matin, Israël a partiellement rouvert les points de passage de Gaza qui avaient été fermés pendant les combats, signalant un retour rapide aux accords qui étaient en place avant les combats.

Certains ont dit que Lapid avait marqué des points politiques chez lui avec la courte campagne militaire.

“Lapid est dans une position beaucoup plus forte qu’il ne l’était auparavant parce que la principale plainte contre lui est qu’il n’a pas assez d’expérience”, a déclaré Gayil Talshir, un analyste politique de l’Université hébraïque de Jérusalem. “Il pourrait aussi être en mesure de prétendre qu’il essaie de parvenir à un changement de paradigme” qui sous-tend la politique d’Israël à Gaza.

Entrant dans l’offensive contre Gaza, le centriste Lapid, ancien animateur de télévision et auteur, n’avait pas les références en matière de sécurité que les Israéliens recherchent souvent chez leurs dirigeants. Cela a été considéré comme une faiblesse flagrante alors qu’il affronte l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui se présente comme un faucon de la sécurité, lors des élections de novembre.

Lundi matin, Lapid semblait avoir amélioré ses prouesses en matière de sécurité pour avoir repoussé ce qu’il a qualifié de menace imminente du groupe militant palestinien.

“C’est crucial pour sa campagne”, a déclaré Tal Schneider, un correspondant politique israélien chevronné. “C’est utile lorsque vous avez plus d’expérience dans les activités militaires lorsque vous vous présentez aux élections.”

Les événements de ces derniers jours ont également souligné l’évolution des priorités du Hamas, qui se concentre sur le gouvernement et le maintien au pouvoir.

« Le Hamas ne veut pas une guerre tous les deux jours. S’il rejoint publiquement, cela signifie la destruction de bâtiments, d’infrastructures et les Égyptiens ont joué un rôle influent en empêchant le Hamas de rejoindre la bataille », a déclaré Mkhaimar Abusada, professeur de sciences politiques à l’Université al-Azhar de Gaza.

Les permis de travail israéliens sont une bouée de sauvetage pour l’économie de Gaza, battue par la destruction généralisée des frappes israéliennes au fil des ans et les restrictions de mouvement paralysantes.

Les permis sont “certainement très importants pour le Hamas car il gouverne Gaza et a des responsabilités gouvernementales”, a déclaré Hossam al-Dajani, politologue à l’Université islamique de Gaza.

Lapid, quant à lui, a signalé d’autres changements de politique.

Tout au long des combats, Lapid s’est abstenu de mentionner le Hamas, divergeant de Netanyahu, qui tenait le Hamas pour responsable de tout incendie émanant de Gaza.

Dans le même temps, le gouvernement sortant Lapid-Bennett a riposté à tous les tirs en provenance de Gaza, y compris les ballons incendiaires. Et Lapid semble être allé plus loin que le soi-disant féru de sécurité Netanyahu, dont la stratégie consistait en grande partie à frapper Gaza en réponse aux attaques à la roquette. Lapid a choisi une frappe préventive lors du dernier tour, citant des menaces concrètes du Jihad islamique.

“Ce gouvernement a une politique de tolérance zéro pour toute tentative d’attaque – de quelque nature que ce soit – de Gaza vers le territoire israélien”, a déclaré Lapid au début de l’opération vendredi.

Lapid était l’architecte du gouvernement de coalition sortant – une alliance de huit partis divers couvrant l’éventail politique israélien, liés en grande partie par leur antipathie commune envers Netanyahu.

La coalition, qui pour la première fois dans l’histoire d’Israël comprenait également un parti arabe, a mis fin au règne de 12 ans de Netanyahu, qui était le plus ancien Premier ministre d’Israël. Son parti Yesh Atid devrait être le deuxième plus important au parlement lors des élections de novembre et il pourrait avoir une chance de former un gouvernement.

Contrairement à Netanyahu, qui a servi dans une unité d’élite de l’armée obligatoire d’Israël à la fin des années 1960, Lapid était soldat-journaliste dans un magazine hebdomadaire publié par l’armée israélienne. En tant que Premier ministre, Netanyahu a guidé Israël à travers trois guerres avec Gaza, intensifié une campagne pour frapper des cibles ennemies en Syrie et secoué les sabres avec l’Iran au sujet de son programme nucléaire.

Lapid s’est fait connaître en promettant de résoudre les problèmes de niveau de vie et est devenu un héros pour la classe moyenne laïque traditionnelle, courtisée par son air télégénique et ses promesses d’étirer leurs shekels. Ils se souciaient peu de son service militaire peu héroïque.

Mais Lapid n’a pas été en mesure de percer dans d’autres circonscriptions en partie parce qu’il a peu d’expérience en matière de sécurité. Au cours de ses mandats au gouvernement, il a été ministre des finances et des affaires étrangères, acquérant des compétences précieuses en politique, en gouvernance et en diplomatie, mais sans acquérir d’expérience en matière de sécurité.

Dans les semaines qui suivront l’offensive, Netanyahu cherchera probablement à démolir ce qui est considéré en Israël comme une réussite militaire. Mais après avoir entraîné Israël dans trois guerres beaucoup plus coûteuses à Gaza et avoir été incapable d’étouffer les tirs de roquettes depuis Gaza tout au long de sa décennie au pouvoir, Netanyahu pourrait ne pas réussir.

“Lapid pourra prétendre que la politique qu’il a menée avec Bennett a été plus efficace que celle de celui qui tente de le remplacer au cabinet du Premier ministre”, écrit Anshel Pfeffer, chroniqueur, dans le quotidien Haaretz.

___

Rose a rapporté de Jérusalem. L’écrivain de l’Associated Press, Fares Akram, a contribué à ce reportage depuis la ville de Gaza, dans la bande de Gaza.

Tia Goldenberg et Emily Rose, l’Associated Press