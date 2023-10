Analyse : le Hamas est-il une force plus sophistiquée qu’Israël ne l’imaginait ? | Conflit israélo-palestinien

Les tactiques que le Hamas a utilisées lors de son attaque contre Israël samedi dernier sont parmi les plus sophistiquées à ce jour, suggérant un niveau de planification et de préparation sans précédent.

Le groupe a utilisé les airs, les mers et la terre dans ce que l’on appelle en termes militaires des opérations multi-domaines. Il a mené des frappes initiales sur des postes d’observation israéliens à l’aide de drones avant que ses attaques massives à la roquette ne submergent les défenses israéliennes du Dôme de Fer. Il s’agissait de ce que l’on appelle des opérations de façonnage – qui consistaient essentiellement à préparer la prochaine étape, l’entrée physique en Israël.

Ensuite, il y a eu une infiltration physique sans précédent, attaquant des civils israéliens et des cibles militaires dans de multiples directions. À la base de toutes ces activités se trouve le recours à des tactiques de peur contre les civils – notamment en enregistrant et en diffusant des attaques dans les communautés frontalières israéliennes et un concert de musique, ainsi qu’en capturant des soldats et des civils israéliens et en les ramenant dans la bande de Gaza.

Le Hamas a également attaqué des cibles militaires israéliennes, tuant et capturant des personnes et capturant du matériel militaire israélien.

Menace en développement

Le Hamas semble avoir tiré des leçons de diverses sources. Ils se sont inspirés de l’infrastructure militaire du Hezbollah et des stratégies de guerre des rebelles. Ils ont reçu une formation, du financement et des armes de l’Iran.

Le groupe a tiré les leçons des affrontements passés avec les forces israéliennes, étudié les tactiques employées par les combattants à Jénine en 2002 et incorporé ses propres innovations sous la forme d’engins explosifs improvisés (IED), de réseaux de tunnels, de guerre psychologique et de guerre asymétrique.

Le Hamas a utilisé l’expertise iranienne pour fabriquer des roquettes artisanales et améliorer leur précision et leur portée.

Les affrontements passés avec les forces israéliennes, en particulier lors de la guerre contre Gaza en 2014, ont enseigné au Hamas la valeur de la guerre urbaine et l’utilisation des infrastructures civiles comme boucliers.

Ils ont également intégré ces tactiques dans leur attaque actuelle, en utilisant des zones densément peuplées comme sites de lancement de roquettes et en cachant les armes et les centres de commandement et de contrôle dans des structures civiles.

Cela crée une dynamique selon laquelle, lorsque le Hamas est attaqué par des bombes israéliennes, les deux parties peuvent s’accuser mutuellement de violer le droit international. Le droit des conflits armés interdit de prendre pour cible les civils ennemis. Cela exige également que les parties à un conflit armé distinguent leurs forces de combat de leurs propres civils et ne basent pas leurs opérations dans ou à proximité de structures civiles, en particulier des sites protégés tels que les écoles, les établissements médicaux et les lieux de culte.

Cours à Jénine

Le Hamas semble également avoir tiré des enseignements spécifiques des tactiques employées par les combattants de Jénine lors de la bataille de Jénine en 2002. En avril 2002, une attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Jénine a entraîné la mort d’au moins 52 Palestiniens, selon un rapport de Human Rights Watch. (HRW), y compris des femmes et des enfants. Il y a également eu 23 soldats israéliens tués et plusieurs autres blessés en raison des tactiques utilisées par les combattants palestiniens. La bataille est devenue un symbole de la résistance palestinienne.

La bataille de Jénine a été un événement important dans le conflit israélo-palestinien, au cours duquel les combattants palestiniens ont utilisé une combinaison de tactiques rebelles, d’engins piégés et de stratégies de guerre urbaine contre l’armée israélienne.

L’une des principales leçons que le Hamas semble avoir tirées de la bataille de Jénine est l’efficacité des IED à faire des victimes et à perturber les opérations militaires israéliennes. Les EEI sont peu coûteux et facilement dissimulables, ce qui en fait un outil précieux pour la guerre asymétrique. Le Hamas a depuis incorporé des EEI dans son arsenal, les utilisant pour cibler des véhicules, patrouilles et installations militaires israéliens. Si Israël lance une offensive terrestre sur Gaza, nous verrons presque certainement ces tactiques être à nouveau utilisées.

L’une des plus grandes leçons que le Hamas a tirées des combattants de Jénine a été l’importance de la mobilité stratégique et de la surprise. Pendant la bataille de Jénine, les combattants de Jénine ont utilisé un réseau de tunnels pour déplacer les combattants et les fournitures, échapper aux forces israéliennes et lancer des attaques surprises. Depuis, le Hamas a investi massivement dans l’infrastructure des tunnels, construisant un vaste réseau de passages souterrains qui lui permettent de contourner les points de contrôle israéliens et de lancer des attaques depuis des endroits inattendus. Cette attaque actuelle a porté la surprise à un nouveau niveau.

Planification cachée

L’utilisation de tunnels et d’installations souterraines aura presque certainement contribué à dissimuler les préparatifs aux renseignements israéliens. Cependant, les efforts déployés pour dissimuler l’affaire représentent encore un autre niveau de sophistication jamais vu auparavant : l’opération aurait pris plusieurs mois à planifier.

Le Hamas aura étudié la collecte de renseignements israéliens, identifié les sources israéliennes et les aura concentrées ailleurs, de sorte que les préparatifs auront été cachés dans ce que les agences de renseignement appellent « le bruit de fond ».

Une partie de ce bruit de fond inclut les tensions politiques internes en Israël même.

Une compétition inégale

Cependant, en fin de compte, comparé à l’armement lourd et à la puissance aérienne sophistiqués dont disposent les Israéliens, le Hamas dispose d’engins explosifs improvisés, de roquettes et d’armes légères qui complètent un petit nombre d’armes plus sophistiquées mais légères introduites clandestinement.

C’est pourquoi le groupe s’appuie sur une guerre asymétrique – en utilisant une stratégie d’attaques éclair, d’embuscades et de tirs de tireurs d’élite pour minimiser ses propres pertes et maximiser l’impact de ses opérations en réduisant les affrontements directs.

Ce qui n’est pas clair, c’est l’état final que le Hamas attend de cette dernière attaque. À moins qu’elle ne puisse stimuler une implication plus large contre Israël au Moyen-Orient, elle n’a fait que faire reculer la diplomatie de plusieurs années et causer la mort de nombreux civils innocents en Israël et à Gaza. Qu’ils soient Israéliens ou Palestiniens, ce sont toujours les innocents qui souffrent le plus.

Alors, leur surprise opérationnelle se transformera-t-elle en leur perte stratégique ? Seul le temps et d’autres vies nous le diront.