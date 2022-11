Analyse: le commerce de Russell Wilson ressemble à celui de Herschel Walker

DENVER (AP) – Le commerce le plus déséquilibré de l’histoire de la NFL a envoyé Herschel Walker au Minnesota pour deux poignées de joueurs et de choix au repêchage qui ont servi de piliers à la dynastie des Dallas Cowboys des années 1990.

L’échange de Russell Wilson n’est pas aussi arrogant, mais huit mois semblent aussi à sens unique que n’importe quel accord depuis l’effondrement de Walker que Jerry Jones a immédiatement surnommé “The Great Train Robbery”.

Ce que Denver a 33 ans plus tard pourrait très bien devenir “The Big Bamboozle”.

Walker n’était pas exactement un buste à Minneapolis, marquant 25 touchés en 2 1/2 saisons avec les Vikings. Mais il était parti depuis longtemps au moment où le commerce s’est épanoui pour les Cowboys après que Jones et Jimmy Johnson ont repêché Emmitt Smith, Alexander Wright, Russell Maryland, Alvin Harper, Dixon Edwards, Robert Jones, Kevin Smith et Darren Woodson en route pour trois Super Bowl. défilés.

Wilson n’a rien à voir avec les Broncos attendus lorsque le directeur général George Paton a envoyé des choix de premier et de deuxième tour cette année et la suivante avec trois joueurs pour le quart-arrière du Pro Bowl à neuf reprises qui était censé être encore à son apogée à 33 ans.

L’extension de 245 millions de dollars qu’il a accordée à Wilson avant la saison ne fait qu’ajouter à l’angoisse des fans des Broncos qui ont vu une série de quarts échouer depuis que Peyton Manning est parti pour faire des jeux télévisés et des publicités avec ses frères après avoir remporté le Super Bowl 50.

Les Seahawks ont sélectionné le plaqueur Charles Cross au premier tour et le rusher Boye Mafe au second avec les choix premium qu’ils ont obtenus de Denver. Dans l’état actuel des choses, ils auront la sélection n ° 6 au total lors du repêchage de 2023 grâce à la débâcle de Wilson lors de ses débuts à Denver.

Non seulement cela, mais Geno Smith, le successeur de Wilson à Seattle, connaît le genre de saison que tout le monde en dehors de Washington pensait que Wilson aurait dans les Rocheuses cette année.

Smith a les surprenants Seahawks à égalité avec les 49ers au sommet de la NFC West à 6-4. Il complète un sommet de la ligue avec 72,8% de ses passes et a 17 lancers de touché et quatre interceptions lors de sa première année en tant que partant depuis 2014.

Avec six défaites en neuf départs, Wilson complète 59,5% de ses passes, son pire en carrière, est sur le rythme d’un sommet en carrière de 57 sacs et n’a lancé que sept passes de touché pour accompagner cinq interceptions.

Les Broncos ont une fiche de 3-7 et sont assis dans le sous-sol de l’AFC West après avoir été balayés par les humbles Raiders et l’entraîneur Josh McDaniels dimanche.

Les Seahawks marquent en moyenne 25,7 points par match avec Smith au quart-arrière, juste un tic de plus que les 25,3 qu’ils avaient en moyenne pendant le mandat de Wilson à Seattle.

Le jeu incroyablement médiocre de Wilson à Denver a incité un journaliste à lui demander dimanche après la défaite 22-16 en prolongation contre les Raiders si les Broncos ne sont tout simplement pas assez bons pour gagner ce type de matchs.

Les fans commencent à se demander si c’est Wilson qui n’est plus assez bon parce que les Broncos ont perdu six matchs par un score et annulent la défense dominante de Denver avec une moyenne de seulement 14,7 points.

Ils seraient un meilleur 9-1 de la NFL en ce moment si seulement ils avaient en moyenne dans le règlement les 19,7 points par match qu’ils ont fait l’année dernière avec Teddy Bridgewater et Drew Lock au quart-arrière.

Ou les 20,2 qu’ils avaient en moyenne l’année précédente lorsque Lock menait la ligue avec 15 interceptions.

Ou les 20,6 qu’ils avaient en moyenne avec Case Keenum en 2018.

Ou les 19,3 qu’ils avaient en moyenne en 2016 avec Trevor Siemian, comme en 2011 avec Tim Tebow.

Wilson ne s’est pas mêlé à l’entraîneur-chef recrue Nathaniel Hackett, qui a maintenant embauché quelqu’un pour l’aider à gérer les matchs et a nommé un autre membre de son personnel pour appeler les jeux.

Après avoir obstinément refusé pendant des semaines d’abandonner les fonctions d’appel au jeu, Hackett a cédé et les a confiées à Klint Kubiak, son entraîneur QBs et coordinateur du jeu de passes.

Le changement a payé des dividendes immédiats lorsque Wilson a réalisé son premier touché d’ouverture avec les Broncos, une beauté de 92 verges qui a été suivie de neuf entraînements qui se sont soit avérés vides, soit se sont terminés par des buts sur le terrain.

Hackett a récemment ajouté des exercices 7 contre 7 à l’entraînement après avoir abandonné l’essentiel du camp d’entraînement l’été dernier, privant Wilson de centaines, voire de milliers de lancers pour développer un rapport et un rythme avec ses receveurs.

Maintenant, beaucoup d’entre eux sont blessés ainsi que plusieurs joueurs de ligne offensifs. Mais ce n’est pas tout ce qui afflige l’attaque de pulvérisation de Denver.

Wilson a pris de mauvaises décisions et de mauvais lancers en temps critique qui ont coûté aux Broncos des pertes contre les Colts, les Chargers, les Jets, les Titans et maintenant, les Raiders.

Il continue de manquer des récepteurs ouverts avec ses yeux ou son bras et n’a montré que des flashs du millésime Russell Wilson que les Broncos pensaient obtenir au printemps dernier.

Les Broncos n’ont réussi que quatre touchés à domicile jusqu’à présent, le moins de cinq matchs à domicile en 63 ans d’histoire de la franchise.

Ils ont une fiche de 0-3 en prolongation, y compris le match de dimanche lorsque Wilson n’a même pas pu toucher le ballon dans le temps supplémentaire après avoir commis une erreur cruciale juste après l’avertissement de 2 minutes au quatrième quart lorsque les Raiders n’avaient plus de temps mort.

Il a lancé incomplet sur le troisième et le 10 plutôt que de glisser et de prendre le sac qui aurait brûlé 40 secondes de plus au chronomètre. Cela a laissé Derek Carr avec 1:43 pour mettre les Raiders à portée de but pour égaliser.

“Je pense que nous sommes sur le point d’apprendre comment revenir à la victoire”, a déclaré Wilson. « Parfois, c’est un voyage ; parfois c’est moche, parfois c’est dur. Ce qui fait probablement plus mal que toute autre chose, c’est que ces matchs étaient serrés, des matchs à un score. Nous devons être en mesure de trouver des moyens de les gagner.

Ensuite, Wilson a dit quelque chose d’intéressant.

“Ce n’est jamais bon de perdre”, a-t-il dit, “mais c’est presque comme, mec, au moins quelqu’un nous botterait les fesses.”

Wilson pourrait bien réaliser son souhait.

Les Broncos ont encore deux matchs à jouer contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City, qui les ont battus 13 fois de suite et marquent 30 points par match, soit plus du double de la production moyenne de Denver.

