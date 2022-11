Analyse: l’attrait de la NFL pour les femmes ne concerne pas les maillots roses

Il fut un temps où la NFL pensait que faire appel aux fans féminines signifiait des maillots roses et des vêtements éblouissants.

Plus maintenant. Ces stéréotypes ont disparu depuis longtemps.

La ligue s’est donné pour priorité d’augmenter les opportunités pour les femmes dans tous les aspects du sport, des postes de front-office aux lignes de touche. La NFL comptait le plus de femmes dans des rôles d’entraîneur adjoint sur le terrain au début de la saison 2022 avec 15 que n’importe quel sport professionnel masculin.

“Je pense que quelque chose que nous avons bien fait au cours des deux dernières années et qui me passionne, et nous parlons à des milliers de femmes qui aiment le sport, c’est que nous ne voulons pas être considérées comme des fans de football”, a déclaré Sam Rapoport. , directeur principal de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de la NFL. «Nous ne voulons pas avoir des ustensiles de cuisine éblouissants ou nous n’avons pas besoin de porter le maillot de Russell Wilson en rose. Je veux dire, certaines personnes aiment ça, et je ne veux pas leur enlever ça. Mais il y a quelque chose que vous perdez quand vous êtes d’autres fans.

“Nous sommes des fans, tout comme n’importe quel genre est un fan. Nous aimons le sport. Nous sommes dedans. Nous aimons les scénarios. Nous aimons les statistiques. On veut en parler le dimanche. Nous voulons l’utiliser comme un outil de connexion avec notre famille.

Rapoport, un ancien quart-arrière professionnel dans une ligue féminine de football, a passé deux décennies à travailler pour élargir les opportunités de carrière pour les femmes dans la NFL. Elle pointe les statistiques pour prouver son point de vue.

Les femmes et les filles représentaient 46% de la base de fans de la NFL (8 ans et plus) aux États-Unis, soit 84 millions de fans féminines en 2021, selon les données du SSRS Sports Poll de l’année dernière. L’équilibre entre les sexes est similaire parmi la prochaine génération de fans, 45% des fans de la NFL de moins de 35 ans étant des femmes et des filles. De plus, 56% des femmes et des filles âgées de 8 ans et plus aux États-Unis sont fans de la NFL, faisant de la NFL la ligue n ° 1 parmi ce groupe démographique.

Ils ne font pas que regarder. Ils jouent aussi. La participation au football chez les filles a augmenté. Dans les lycées, 24 % de plus de filles jouent au football – tacle et drapeau – maintenant par rapport à 2014-15.

« Les chiffres ne mentent pas, n’est-ce pas ? » Rapoport a déclaré sur le podcast AP Pro Football. « La moitié de nos fans sont des femmes et ce sont des fans passionnés. Ils comprennent le sport et nous devons juste nous assurer que nous continuons à représenter ce sport, qu’il appartient à tout le monde et qu’il n’y a pas que des femmes à côté de nos publicités où elles cuisinent ou préparent des collations d’équipe ou des choses comme ça. Comme, non, nous sommes devant la télévision en train de crier à tue-tête qu’il y avait un Pick-6 dans ce match. Et donc c’est l’évolution. Je suis fier que nous ayons vraiment fait un excellent travail là-dessus.

Rapoport a créé le NFL Women’s Forum en 2017 pour connecter les femmes qualifiées aux postes d’opérations de football dans les programmes de football professionnel et universitaire. Plus de 225 femmes ont été embauchées à divers postes depuis le lancement du forum en 2017.

“Une partie intéressante du Forum des femmes de la NFL que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, c’est que ce n’est pas comme un forum d’autonomisation des femmes rah-rah”, a déclaré Rapoport. «Vous pourriez mettre 40 personnes dans cette pièce et tout leur serait applicable. Donc, nous ne commençons pas la musique avec : “Je suis une femme, écoutez-moi rugir”. Et nous n’avons pas de banderoles roses. Il y a une place pour ça. Je ne veux pas non plus enlever le rose aux petits garçons et filles de tous les sexes qui veulent un maillot Tom Brady rose. C’est super.

« Mais la vérité est que ce que nous essayons de faire, c’est de ne pas montrer subtilement aux femmes qu’il y a une place pour elles. Vous devez montrer à tout le monde de manière organique que tout le monde appartient. Et c’est pourquoi je me sens vraiment passionné. Je repousse beaucoup avec le Women’s Forum que ce n’est pas très féminin. C’est comme ça qu’il y a 40 femmes dans la pièce. Nous n’ignorons pas ce fait. Nous travaillons à les développer et nous parlons des défis que les femmes ont. Mais je pense qu’il est très important, lorsque vous créez des programmes d’équité entre les sexes, de vous assurer que vous ne faites pas d’autres par erreur, et de nombreux programmes le font.

Alors que le nombre de femmes dans la NFL continue d’augmenter, il peut arriver un moment où il est considéré comme une procédure opérationnelle standard pour les équipes d’embaucher des cadres et des entraîneurs féminins.

Pour l’instant, les femmes font savoir qu’elles sont là pour rester. Ils ont aussi fait de la NFL un jeu féminin.

“Cela ne me semble pas si grave que je sois une femme”, a déclaré Katie Sylvan à propos de son rôle de directrice de l’administration du football des Chargers de Los Angeles. “J’ai hâte d’y être.”

