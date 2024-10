ANALYSE : La révolte libérale concerne Trudeau, les communications et la taxe sur le carbone

Les espoirs d’un caucus libéral inquiet ont été soulevés pour la première fois à la fin de l’été 2022 dans la station balnéaire de St. Andrew’s, au Nouveau-Brunswick.

Les libéraux s’étaient réunis en août pour la première retraite en personne après la pandémie afin de faire face à une série de sondages qui les trouvaient à quelques points de retard sur les conservateurs sans chef.

En septembre de la même année, les conservateurs retrouveront leur chef, Pierre Poilievre. Aujourd’hui, deux ans plus tard, l’anxiété de 2022 s’est transformée en panique de 2024, avec de multiples sondages montrant les libéraux avec 20 points de retard et une déroute totale si des élections avaient lieu cet automne.

De nombreux députés libéraux qui pensaient autrefois pouvoir survivre grâce à leur propre popularité sont maintenant confrontés à la réalité : ils perdront leur emploi à cause de l’impopularité du même chef qui les a aidés à reconquérir leur parti en 2015.

Lors du caucus de 2022, on a dit aux députés libéraux qu’il y avait un plan pour renverser la situation. On leur a dit la même chose lorsqu’ils se sont rencontrés le mois dernier à Nanaimo, en Colombie-Britannique, pour la retraite du caucus d’été de cette année. En effet, des applaudissements ont pu être entendus lors de la réunion à huis clos dans la salle du centre de conférence du centre-ville de Nanaimo lorsque le directeur des communications stratégiques de Trudeau, Max Valiquette, a présenté son plan marketing pour les mois à venir.

Aujourd’hui, bon nombre de ces députés se plaignent que rien n’a été fait après les réunions de St. Andrews. Et rien n’a été fait depuis Nanaimo.

Les plaignants affirment qu’il n’y a eu aucune campagne de communication promise, aucun changement dans les politiques et aucun changement dans la manière dont le Premier ministre et ses principaux collaborateurs interagissent avec le caucus.

Le militant conservateur Cole Hogan, directeur de gt&co, suit le montant d’argent que chaque parti dépense en publicité sur Facebook, chiffres que Facebook lui-même divulgue pour tous les partis politiques. Pour la semaine se terminant le 5 octobre, les conservateurs ont dépensé 114 569 $ en publicités Facebook comparativement à 3 086 $ pour les libéraux et à 1 240 $ pour le NPD.

Hogan a documenté semaine après semaine ce genre de dépenses publicitaires déséquilibrées depuis cette réunion de Nanaimo et avant celle-ci. Ces données renforcent l’opinion des libéraux qui se plaignent que rien n’a été fait.

Et tandis que les députés libéraux se voyaient promettre une sorte de campagne de marketing pour accroître leur fortune, les conservateurs ont produit des publicités télévisées astucieuses diffusées sur les réseaux de télévision traditionnels. La réponse libérale ? Trudeau l’a fait un podcast avec l’un de ses propres députés d’arrière-ban et a fait une apparition dans une émission télévisée américaine de fin de soirée.

Le contraste fait que certains députés de Trudeau secouent la tête.





Les députés libéraux font pression pour que Trudeau démissionne



Au moins une des plaintes courantes de nombreux députés qui ont parlé à Global News ce week-end a été résolue dimanche lorsque le parti a finalement nommé un directeur de campagne nationale, un poste qui était vacant depuis plus d’un mois après la démission de Jeremy Broadhurst.

Le nouveau directeur de campagne est Andrew Bevan, qui cèdera son poste de chef de cabinet à Chrystia Freeland, ministre des Finances et vice-première ministre.

Bevan est un « vétéran » libéral, un Britannique à la voix douce, vif avec le sourire et le rire, qui travaille au sein et autour des partis libéraux fédéraux et ontariens depuis des lustres.

« Bon pour lire les gens, sage pour comprendre comment les aider à lui faire confiance. Et c’est un gars très sympa », a écrit Robin Sears, l’ancien secrétaire principal du chef du NPD Ed Broadbent, sur la page LinkedIn de Bevan en guise de soutien lorsque Bevan a rejoint le bureau de Freeland.

« Andrew Bevan sait gagner », a posté David Herle sur ses comptes sociaux. Herle a mené plusieurs campagnes politiques et fédérales pour les libéraux.

Cela dit, Bevan s’est également retrouvé au sommet du personnel de certaines célèbres causes perdues des Libéraux. Il dirigeait le bureau de Stéphane Dion lorsque celui-ci essayait – et échouait – de vendre son virage vert aux Canadiens lors des élections de 2008. Il était le principal conseiller de Kathleen Wynne à Queen’s Park lorsque le règne libéral en Ontario s’est effondré en 2018. Il se trouve maintenant face à la colline la plus raide qu’il ait jamais eu à gravir : faire réélire un gouvernement Trudeau aux longues dents en 2018. 2025.

Il ne sera pas surpris que bon nombre des libéraux sortants qu’il tentera d’aider à réélire pensent que la tâche serait plus facile avec un nouveau chef.

Ceux qui souhaitent un changement de direction ont tendance à être des libéraux « bleus », ceux qui auraient pu soutenir Paul Martin ou John Manley lors d’anciennes courses à la direction. Certains croient que quelqu’un comme François-Philippe Champagne, qui représente l’ancienne circonscription de Shawinigan de Jean Chrétien et est ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie de Trudeau, améliorerait immédiatement la fortune des libéraux s’il était chef.

Ce ne sont pas seulement les dirigeants qui doivent changer, disent certains des plaignants, il est également temps d’abandonner certaines politiques chères au pays, notamment la taxe sur le carbone.

« De toute façon, c’est fini quand Poilievre gagne », a déclaré un député.

En effet, plusieurs politiciens progressistes à travers le pays ont déjà décidé qu’il était impossible de faire campagne et de gagner sur un prix fédéral du carbone.

Les premiers ministres néo-démocrates Wab Kinew au Manitoba et David Eby en Colombie-Britannique ont demandé au gouvernement fédéral d’abolir la taxe sur le carbone.

La chef du NPD de la Saskatchewan, Carla Beck, fait campagne lors des élections provinciales en cours dans sa province contre une taxe sur le carbone. Et le NPD fédéral Jagmeet Singh hésite lui aussi sur le principe de la tarification du carbone.

Au Nouveau-Brunswick, la chef libérale Susan Holt a également demandé à Ottawa d’annuler toute hausse de la taxe sur le carbone.

Aujourd’hui, certains membres du caucus de Trudeau – en grande partie des députés du Canada anglophone – pensent qu’il est temps de faire ce que les conservateurs de Polièvre réclament constamment : « supprimer la taxe ».

Global News s’est entretenu ce week-end avec de nombreux membres du caucus libéral. Ceux qui avaient quelque chose de substantiel à dire sur une révolte grandissante du caucus – qu’ils soient pour ou contre – ont préféré ne pas être cités nommément.

En effet, l’un des députés cherchant un changement de direction a déclaré qu’une partie du problème réside dans le fait qu’il n’y a presque personne qui cherche à se révolter et qui le dise lorsque les caméras de télévision sont braquées sur lui.

Selon ce député, quelqu’un devrait soit tenir une conférence de presse, soit organiser une campagne soutenue de « prise de micro » lors de la prochaine réunion du caucus libéral qui, compte tenu de la « semaine de relâche » à venir, n’aura probablement pas lieu avant le 23 octobre.

On ne sait pas exactement quelle est l’ampleur de la révolte à la direction du caucus.

Le Toronto Star a rapporté pour la première fois vendredi qu’un mouvement était en cours pour amener les rebelles à s’engager par écrit à chercher un nouveau chef. D’autres organes de presse, dont Global News, ont confirmé l’existence d’un tel document.

Mais combien ont signé ? Il pourrait y en avoir 20 ou 30. Il y a cependant plus de 150 députés libéraux. Ceux qui souhaitent un changement de leadership affirment qu’il faudrait qu’au moins 50 personnes réclament un changement pour forcer une action.

La nouvelle de cette « révolte » a été rendue publique vendredi, alors que Trudeau et ses plus proches collaborateurs étaient en plein vol de 13 heures entre le Laos et une escale de ravitaillement à Honolulu à bord d’un avion de l’ARC sans connexion Internet.

La ministre du Commerce Mary Ng, qui voyageait avec Trudeau, a déclaré aux journalistes lors de cet arrêt de ravitaillement qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette révolte avant d’allumer son téléphone alors que l’avion atterrissait à Hawaï. (En effet, tous les journalistes à bord de l’avion l’ont appris de la même manière.)

Et pourtant, de retour à Ottawa, les loyalistes de Trudeau avaient déjà commencé la chasse aux rebelles.

Global News a appris que pendant que Trudeau était dans les airs, les collaborateurs du Cabinet du premier ministre téléphonaient déjà aux députés libéraux pour tenter de retrouver ceux qu’ils soupçonnaient d’avoir signé le document exigeant un changement. Ces assistants du Cabinet du premier ministre auraient presque certainement commencé avec des membres du caucus de l’Atlantique.

Mercredi dernier, alors que Trudeau était à l’extérieur du pays, le président du caucus de l’Atlantique, Kody Blois de la Nouvelle-Écosse, a surpris la réunion hebdomadaire du caucus national en déclarant que les députés de l’Atlantique venaient tout juste de sortir d’une « discussion difficile mais franche sur l’avenir de l’Atlantique ». parti », puis il a simplement quitté la réunion à huis clos du caucus national.

«C’était tout à fait incroyable», a déclaré un député canadien non atlantique.

Les députés qui ont parlé à Global News ont déclaré que Trudeau était maintenant sur le point de perdre le soutien des caucus de l’Ontario et du Québec.

Alors que les députés de ces deux provinces frappent aux portes pour solliciter du soutien, ils disent qu’ils reçoivent des critiques positives sur le travail accompli par le gouvernement (sous l’impulsion du NPD de Jagmeet Singh) en matière d’assurance-médicaments nationale et de soins dentaires nationaux, mais tout soutien que les libéraux pourraient obtenir sur ces politiques s’évapore lorsqu’il s’agit du leader.

« Il n’est pas seulement impopulaire », a déclaré un libéral.

« Il est fortement détesté. »

David Akin est le correspondant politique en chef de Global News.