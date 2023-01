Analyse: la NFL n’était pas à son meilleur dans les championnats de conférence

La NFL n’a pas mis son meilleur dimanche pour les championnats de conférence.

Avant que les 49ers de San Francisco n’aient manqué de chance et de quarts-arrière, ils ont été brûlés par un prise au quatrième essai par le receveur des Eagles de Philadelphie Devonta Smith qui n’était même pas un hic.

Bien que Kyle Shanahan aurait pu lancer un drapeau de défi, la règle d’aide à la relecture de la ligue permet à l’officiel de relecture de faire une inversion rapide sans défi, ce qui ne s’est pas produit avant que les Eagles ne se précipitent vers la ligne et claquent le ballon.

La prise de 29 verges de Smith de Justin Hurts au San Francisco 6 a été rapidement suivie par la course de TD de Miles Sanders qui a ouvert le score.

Après que Christian McCaffrey l’ait égalé en se frayant un chemin dans la zone des buts à 23 mètres, les Niners ont été vaincus par leurs problèmes de quart-arrière et ont succombé 31-7 dans un championnat NFC qui n’était que légèrement plus compétitif que le piétinement 65-7 de la Géorgie. TCU dans le championnat national.

Au moins, les Horned Frogs avaient un quart-arrière qui pouvait encore lancer le ballon à plus de 5 à 10 verges au quatrième quart.

Ce n’est pas le cas des 49ers, qui ont été vaincus par la course implacable de Philadelphie en perdant le troisième corde Brock Purdy à une blessure au coude droit et le compagnon de quatrième corde Josh Johnson à une commotion cérébrale.

“Vous habillez deux quarts et aucun d’eux ne peut lancer et aucun d’eux n’est vraiment disponible”, a déclaré l’ailier serré George Kittle. «Cela limite en quelque sorte ce que vous pouvez faire en tant qu’attaque, limite en quelque sorte notre livre de jeu à 15 jeux. Vous ne pouvez pas faire grand-chose.

Habiller deux quarterbacks est le problème.

La NFL avait l’habitude d’autoriser un troisième quart-arrière “d’urgence” à s’habiller pour le match, mais la ligue a cessé de le faire en 2011 lorsqu’elle a élargi les listes de joueurs les jours de match de 45 à 46, le troisième quart-arrière n’étant plus désigné comme un joueur actif “d’urgence”.

Un troisième QB compterait pour la limite de 46 joueurs, donc les équipes ont cessé de le faire. Et cela a brûlé les 49ers et la NFL dimanche.

Lorsque Johnson est sorti avec une commotion cérébrale lors du premier entraînement de la seconde mi-temps, les Niners ont eu le choix de remettre Purdy même s’il pouvait à peine lancer le ballon ou jouer le reste du match dans le chat sauvage avec McCaffrey exécutant le Afficher.

Ils ont choisi Purdy et les Niners n’ont eu aucun tir contre une défense de Philadelphie qui a empilé la surface sans se soucier de défendre la passe.

Sur la glace plus tard dans la soirée, les Oilers d’Edmonton de la LNH ont activé leur gardien de but d’urgence — affectueusement surnommé l’EBUG — Matt Berlin, un joueur des Golden Bears de l’Université de l’Alberta. Ils l’ont placé devant le filet avec une avance de cinq buts sur les Blackhawks de Chicago et 2:26 à jouer, et il a arrêté le seul tir auquel il a fait face.

Si la Ligue nationale de hockey peut avoir l’EBUG en attente, alors il n’y a aucune raison pour que la Ligue nationale de football ne réintroduise pas son EQBIII.

Une autre chose que la ligue pourrait devoir revoir est son arbitrage.

Le championnat de l’AFC est tombé sur le fil et Patrick Mahomes a finalement battu Joe Burrow lorsque Kansas City l’a emporté 23-20 sur Cincinnati dans un match qui comportait suffisamment de drapeaux exaspérants et d’appels manqués de manière flagrante – ainsi qu’un mauvais chronométrage – pour relancer le débat sur la ligue. remplacer les avocats au noir par des fonctionnaires à plein temps.

Parmi les drapeaux qui ont suscité la colère des fans, il y avait un coûteux mise à la terre intentionnelle faire appel à Burrow au quatrième quart au cours duquel son lancer au porteur de ballon Samaje Perine. Plus tôt, un lancer presque identique au sol de Burrow n’a pas attiré de drapeau.

L’ancien vice-président des officiels de la NFL et analyste des règles de Fox, Dean Blandino, a déclaré que l’appel intentionnel de mise à la terre de Burrow n’aurait jamais dû être appelé parce que Chris Jones l’a frappé au moment où il a publié sa passe.

“Le mouvement de dépassement de Joe Burrow a-t-il été affecté par le contact de Chris Jones?” a demandé Blandino dans un tweet de The 33rd Team. «Et c’est la clé: si le quart-arrière commence son mouvement de lancer, que la main qui avance avec le ballon commence ce mouvement, puis qu’il est contacté par un défenseur, ce qui a un impact sur ce mouvement, alors vous ne devez pas appeler un sol intentionnel.

“Et je pensais que le contact avait peut-être eu un impact sur la capacité de Burrow à envoyer le ballon vers Perine suffisamment pour ne pas appeler le sol dans cette situation.”

La bonne chose est que la NFL a encore une soirée chapiteau pour bien faire les choses lorsque les Eagles de Jason Kelce et les Chiefs de Travis Kelce s’affronteront au Super Bowl 57 à Glendale, en Arizona, le 12 février.

