Analyse : la NFL ne réussit pas le test de la vue sur les blessures à la tête

Ce qui s’est passé à Tampa était la dernière chose dont la NFL, ses joueurs et ses fans avaient besoin trois jours après le match de Tua Tagovailoa. horrible blessure à la tête remis en question l’engagement de la ligue à réduire les commotions cérébrales.

L’ailier serré des Buccaneers, Cameron Brate, a raté la deuxième moitié de la défaite 41-31 de dimanche soir contre les Chiefs de Kansas City avec une commotion cérébrale après entrer en collision avec un coéquipier et être autorisé à réintégrer le jeu.

Brate a été secoué juste avant la mi-temps après avoir capté une passe pour un gain de 9 verges et être entré en collision avec le receveur des Bucs Chris Godwin alors qu’il était plaqué. Brate est resté au sol pendant quelques secondes avant de se diriger vers la ligne de touche, mais il n’a pas quitté le terrain assez rapidement pour que Tampa Bay évite une pénalité pour avoir trop d’hommes sur le terrain lors du jeu suivant.

Brate a réintégré le jeu et était le receveur prévu de Tom Brady sur plusieurs inachèvements juste avant la mi-temps.

L’entraîneur Todd Bowles a déclaré après le match que Brate était dans le protocole de commotion cérébrale, mais n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il avait été autorisé à réintégrer le match avec une blessure à la tête.

Un jour plus tard, Bowles a déclaré que c’était parce que Brate avait ressenti des symptômes retardés d’une commotion cérébrale à la mi-temps après s’être initialement plaint uniquement d’une gêne à l’épaule et avoir été autorisé à reprendre le match.

“Système brisé”, a tweeté l’entraîneur du Temple de la renommée Tony Dungyqui était présent dans son rôle d’analyste pour “Football Night in America” ​​de NBC.

“J’étais sur la touche très proche de Brate – il était évident qu’il avait sonné la cloche”, a poursuivi Dungy. “Il y a un observateur nommé par la ligue dans la tribune de presse qui devrait arrêter le jeu et alerter l’arbitre. Brate n’aurait pas dû être autorisé à revenir avant une évaluation. Pourquoi cela n’est-il pas arrivé ???

Dungy a ajouté: “Les entraîneurs, les médecins de l’équipe et les officiels du match regardent tous le jeu et peuvent tous intervenir. Mais l’observateur nommé par la ligue a la capacité de sonner l’arbitre, d’arrêter le match et d’obliger ce joueur à quitter le match pour être évalué – pas de pénalité ou temps mort facturé à l’équipe.

Bowles a déclaré lundi que Brate avait été contrôlé trois fois avant d’être autorisé à réintégrer le match avec les Bucs au volant d’un touché qui a réduit le déficit de Tampa Bay à 28-17 à la mi-temps. Brate n’a dit “rien à propos de sa tête” tout en se plaignant d’une gêne à l’épaule, a déclaré Bowles.

Le protocole de diagnostic et de commotion cérébrale de la NFL indique que les signes potentiels d’une commotion cérébrale incluent : “Lent à se lever du sol ou à revenir au jeu après un coup à la tête” qui “peut inclure un contact secondaire avec la surface de jeu” et “la coordination motrice / problèmes d’équilibre d’étiologie neurologique (trébuchements, trébuchements / chutes, mouvements lents / laborieux).

Bowels a déclaré que Brate avait été réexaminé à la mi-temps après l’apparition de symptômes et “nous l’avons tenu à l’écart du reste du match”.

Cela n’a pas fait grand-chose pour apaiser les critiques qui insistent également sur le fait que Tagovailoa n’aurait jamais dû être autorisé à affronter les Bengals de Cincinnati jeudi soir, quatre jours seulement après le quart-arrière de Miami. est venu en trébuchant quand sa tête a touché le sol lors d’un match contre les Bills de Buffalo le 25 septembre.

Tagovailoa a d’abord semblé présenter des symptômes de commotion cérébrale contre Buffalo, mais il a été autorisé par un médecin de l’équipe et l’UNC à revenir au match. Lui et l’équipe ont expliqué plus tard que ses jambes étaient bancales à cause d’une blessure au dos.

Pourtant, la ligue et son syndicat de joueurs ont entamé un examen conjoint du retour rapide de Tagovailoa dans le match des Bills qui est en cours.

Lorsque Tagovailoa a subi une commotion cérébrale quatre jours plus tard à Cincinnati, le consultant non affilié en neurotraumatologie qui l’avait autorisé à entrer dans le protocole de commotion cérébrale contre Buffalo a été licencié par le syndicat, et la ligue et le syndicat ont déclaré que des modifications étaient nécessaires au protocole de commotion cérébrale.

La ligue et la NFLPA ont publié la semaine dernière une déclaration indiquant qu’elles n’avaient tiré aucune conclusion sur “des erreurs médicales ou des violations de protocole” alors que l’enquête est toujours en cours. Mais les deux ont ajouté que “des modifications sont nécessaires … pour améliorer la sécurité des joueurs”.

La commotion cérébrale de Tagovailoa était le sujet n ° 1 dans la NFL avant la liste des matchs de dimanche, et les entraîneurs de toute la ligue ont déclaré que la sécurité était la priorité absolue du match.

Puis est venu dimanche soir lorsque Brate a continué à jouer malgré une blessure à la tête.

“ÇA S’EST ENCORE ARRIVÉ @NFL!” tweeté Chris Nowinskiun fondateur de la Concussion Legacy Foundation qui a joué au football à Harvard et est catégorique, Tagovailoa a subi une commotion cérébrale contre Buffalo et n’aurait pas dû jouer à Cincinnati.

“Cam Brate est revenu en 4 parties après avoir montré des signes de #commotion suite à cet énorme coup à la tête. Il est resté au sol trop longtemps et n’a pas pu quitter le terrain assez vite pour éviter une pénalité », a fulminé Nowinski, ajoutant que Dungy « dit qu’il était évident qu’il avait une commotion cérébrale. Comment est-il rentré ?

Bowles a déclaré qu’un consultant en neurotraumatologie non affilié n’avait pas demandé aux Bucs de tester Brate pour une commotion cérébrale.

« Personne n’a appelé. Il a été contrôlé trois fois. Il est revenu jusqu’à la fin de la mi-temps. La question de la commotion cérébrale n’a pas été évoquée avant la mi-temps. Il avait des symptômes retardés », a répété Bowles.

Bowles a reconnu “c’était un coup perceptible, mais encore une fois c’était sur l’épaule. Personne n’a rien dit à propos de la tête.

Compte tenu de ce qui est arrivé à Tagovailoa à peine 72 heures plus tôt, quelqu’un aurait certainement dû le faire.

Avec les contributions de Rob Maaddi, écrivain de football professionnel AP, et Fred Goodall, écrivain sportif AP.

Arnie Stapleton, Associated Press