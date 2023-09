Analyse : la libération d’un soldat américain a été rapide par rapport aux normes nord-coréennes

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Cela n’a peut-être jamais eu de sens pour la Corée du Nord de conserver Pvt. Travis King.

Un peu plus de deux mois après avoir sprinté vers la Corée du Nord en traversant la frontière intercoréenne fortement fortifiée, King a été mis dans un avion pour rentrer en Amérique après que le Nord l’ait relâché sous la garde des États-Unis.

Plusieurs détenus américains récents étaient détenus depuis plus d’un an – 17 mois dans le cas d’Otto Warmbier, un étudiant américain arrêté lors d’une tournée de groupe. Warmbier était dans le coma lorsqu’il fut expulsé et mourut plus tard.

Le cas de King était unique, notamment parce qu’il faisait partie des 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud pour dissuader une agression potentielle de la part du Nord, doté de l’arme nucléaire.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles la Corée du Nord tenterait de maximiser la valeur de propagande d’un soldat américain en service actif qui aurait volontairement traversé la frontière sur son territoire, apparemment parce qu’il était déçu par le racisme dans l’armée et dans la société américaine.

Le Nord a souvent été accusé d’utiliser les détenus américains comme monnaie d’échange, mais les responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’ils n’avaient fait aucune concession pour obtenir la libération de King.

Pyongyang n’a pas fourni d’explication détaillée lorsqu’il a annoncé son expulsion. Dans un bref rapport, l’agence de presse officielle coréenne a déclaré que King avait avoué être entré illégalement au Nord parce qu’il entretenait « un ressentiment contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale » au sein de l’armée américaine et qu’il était « désillusionné face à l’inégalité de la société américaine ».

Il avait déjà attribué des commentaires similaires à King et il est impossible de vérifier leur authenticité. Certains anciens détenus étrangers ont déclaré après leur libération que leurs déclarations de culpabilité alors qu’elles étaient détenues en Corée du Nord avaient été faites sous la contrainte.

Le Nord a peut-être simplement décidé que King posait plus de problèmes qu’il n’en valait la peine.

Les analystes estiment que les ennuis judiciaires du jeune homme de 23 ans auraient pu limiter sa valeur de propagande. Au moment où il a traversé la frontière en juillet, King était censé se rendre à Fort Bliss, au Texas, après sa libération de prison en Corée du Sud suite à une condamnation pour voies de fait.

En tant que militaire de bas rang, King n’était clairement pas une source significative d’informations militaires américaines. Le Nord aurait été incapable de justifier les coûts liés à sa fourniture de nourriture, d’hébergement, d’agents de sécurité et de traducteurs, surtout lorsqu’il était incertain de ce qu’il obtiendrait des États-Unis dans un contexte de diplomatie au point mort.

« La Corée du Nord est en fait douée pour faire le calcul sur ces sujets », a déclaré Moon Seong Mook, un général de brigade sud-coréen à la retraite qui a participé à des pourparlers militaires antérieurs avec le Nord.

« Ils ont conclu que plus il reste longtemps, plus il devient un fardeau. »

Pyongyang ne voulait probablement pas non plus attendre la fin de négociations prolongées avec les États-Unis. Compte tenu de leur gel diplomatique prolongé, il était peu probable qu’un quelconque gain vaille la peine de prolonger sa détention.

La Corée du Nord a probablement passé une grande partie des 71 jours de détention de King à évaluer son potentiel en tant qu’outil de propagande. En fin de compte, la brève description par KCNA des prétendues frustrations de King à l’égard de la société américaine et de l’armée américaine était tout ce que le Nord allait retirer de lui, a déclaré Hong Min, analyste à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul.

La libération de King intervient alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un renforce activement ses partenariats avec Moscou et Pékin alors qu’il tente de briser son isolement diplomatique et d’insérer Pyongyang dans un front uni contre Washington.

Certains experts affirment que les efforts de Kim, mis en évidence par un récent voyage en Russie qui a suscité des inquiétudes occidentales concernant un éventuel accord d’armement, signalent un changement plus profond dans la politique étrangère de la Corée du Nord, s’éloignant des efforts visant à arracher des concessions à Washington.

« La libération de King, de cette manière, confirme de manière plus crédible les déclarations persistantes de Pyongyang sur son désintérêt pour la diplomatie avec Washington », a déclaré Ankit Panda, un expert du Carnegie Endowment for International Peace.

« À l’époque où la Corée du Nord valorisait encore les concessions et la diplomatie avec les États-Unis, elle semblait considérer les citoyens américains comme une monnaie d’échange plutôt utile », a déclaré Panda. « Leur déclaration ne fait aucun effort pour lier plus largement l’expulsion de King à des préoccupations diplomatiques ou stratégiques plus larges. »

Les traversées non autorisées de la zone démilitarisée séparant les Corées sont extrêmement inhabituelles, et King a été le premier soldat américain à le faire depuis des décennies. Les anciens soldats transfuges, comme Charles Jenkins ou James Dresnok dans les années 1960, ont été traités par Pyongyang comme des atouts de propagande, présentés dans des tracts et des films attaquant les États-Unis et louant le régime nord-coréen.

D’autres Américains ont été arrêtés, publiquement condamnés et condamnés à de lourdes sanctions sur la base d’aveux d’activités anti-étatiques qui, selon eux, avaient été forcées. Leur libération a souvent nécessité de longues négociations clandestines et l’arrivée de hauts responsables américains à Pyongyang pour obtenir leur libération.

Le cas de King était différent à bien des égards.

Les problèmes juridiques de King et l’intense couverture médiatique entourant sa traversée de la zone frontalière ont probablement rendu difficile aux auteurs de propagande de Pyongyang de rédiger une histoire sur un soldat américain désillusionné fuyant les méchants impérialistes, a déclaré Hong.

« Tout le monde savait pourquoi c’était arrivé et tout le monde voyait comment c’était arrivé », a-t-il déclaré.

Hong a déclaré que la libération rapide de King reflète également les efforts de la Corée du Nord pour se présenter comme un gouvernement responsable qui respecte les normes et les lois internationales, et pourrait être destinée à répondre aux critiques sur son bilan en matière de droits de l’homme alors qu’elle cherche à construire un profil diplomatique plus affirmé.

Au cours d’une session du parlement nord-coréen cette semaine, Kim Jong Un a appelé le pays à jouer un rôle plus important dans une coalition de nations confrontée aux États-Unis dans une «nouvelle guerre froide», a déclaré jeudi KCNA.

« Je pense que la seule raison pour laquelle ils auraient envisagé de garder (King) était l’angle de la discrimination, pour pouvoir opposer un visage aux contre-critiques de la situation des droits de l’homme aux États-Unis », a déclaré Jenny Town, chercheuse principale au Stimson Center de Washington. Washington et directeur du site Web 38 North, axé sur la Corée du Nord.

« Mais cela ne semble pas avoir été suffisamment convaincant pour qu’ils le laissent rester. »

Les étrangers non autorisés sont toujours un sujet sensible pour la Corée du Nord, qui craint qu’ils ne « polluent » l’esprit des citoyens avec des idées subversives, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur d’études internationales à l’université pour femmes Ewha de Séoul.

Ils peuvent également devenir un handicap diplomatique international, surtout si leur santé se détériore en raison des conditions de détention difficiles, comme Warmbier.

« Heureusement pour Pvt. Travis King, le régime de Kim semble avoir décidé de ne retirer que des gains de propagande limités de son cas et de l’expulser avant qu’il ne cause davantage de problèmes », a déclaré Easley.

___

Kim Tong-hyung couvre la Corée pour Associated Press depuis 2014.

Kim Tong-hyung, Associated Press