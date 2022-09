Analyse : la guerre de la Russie en Ukraine atteint un moment critique

LONDRES – Il y a des moments dans l’histoire qui semblent aussi critiques pour le monde qu’ils sont terrifiants. Juste ce siècle : les attentats du 11 septembre 2001 ; la guerre du « choc et de la crainte » des États-Unis contre l’Irak de Saddam Hussein deux ans plus tard ; la pandémie de coronavirus en 2020 a tué des millions de personnes et bouleversé la vie ; et plus récemment, l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, ramenant une guerre ruineuse en Europe.

Vendredi a semblé l’un de ces moments décisifs lorsque le président russe Vladimir Poutine a signé des traités pour annexer illégalement une large bande de l’est et du sud de l’Ukraine, comme il l’a fait avec la Crimée en 2014.

Sept mois après le début du conflit et avec des menaces nucléaires quasi quotidiennes de la part de dirigeants du Kremlin dos au mur, Poutine a promis de protéger les régions nouvellement annexées par « tous les moyens disponibles ». Presque immédiatement, le président ukrainien a répliqué en demandant à rejoindre l’alliance militaire de l’OTAN, préparant la Russie à affronter l’Occident.

Toute pensée selon laquelle ce genre de déchirement a pris fin avec les années 1980, lorsque le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, puis le président américain Ronald Reagan, ont apaisé la guerre froide et le spectre de l’Armageddon nucléaire, est maintenant révolue.

Même avec l’horreur d’Hiroshima et de Nagasaki au Japon gravées dans la conscience collective de l’humanité, le monde se retrouve une fois de plus à envisager l’utilisation possible d’armes nucléaires.

Après une série de revers humiliants sur le champ de bataille, Poutine a clairement fait comprendre que toute attaque contre les régions nouvellement annexées serait interprétée comme une attaque contre la Russie. Il utiliserait tous les moyens disponibles dans son vaste arsenal – le clin d’œil aux armes nucléaires était à peine voilé – et ne bluffait pas, a-t-il dit.

“Nous sommes dans une phase d’escalade, et la Russie est maintenant confrontée à une série de choix plus extrêmes qu’auparavant”, a déclaré Nigel Gould-Davies, l’ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Biélorussie.

Gould-Davies, chercheur principal pour la Russie et l’Eurasie à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré que les tentatives de la Russie de gagner la guerre par des moyens plus modérés ont échoué et que Poutine doit maintenant augmenter “la portée et la sévérité des mesures”. La Russie prend, y compris l’annexion et les menaces nucléaires.

Alors même que Moscou annexait les quatre régions ukrainiennes dans un mouvement qui ne sera pas reconnu par une majorité écrasante du monde, des dizaines de milliers d’hommes russes appelés à combattre dans la guerre fuyaient la Russie.

L’ancien rédacteur de discours du Kremlin devenu analyste politique Abbas Gallyamov a lié vendredi les revirements de la Russie dans la guerre à la poussée d’annexion. «Cela ressemble à une tentative de réponse d’une manière ou d’une autre, et cela semble assez pathétique. Les Ukrainiens font quelque chose, prennent des mesures dans le monde matériel réel, tandis que le Kremlin construit une sorte de réalité virtuelle, incapable de répondre dans le monde réel », a-t-il déclaré.

Au volant de Poutine, ce sont des années d’humiliation perçue de la part de l’Occident après la disparition de l’Union soviétique. Et le fait que les effusions de sang et les atrocités commises contre la Tchétchénie et la Syrie aient échappé à une intervention internationale sévère semblait lui donner la conviction qu’il avait carte blanche pour reconstruire une Russie impériale.

Ce n’est plus le cas maintenant.

Des milliards de dollars d’aide militaire américaine et européenne aident les forces ukrainiennes hautement motivées à libérer du territoire dans la guerre au milieu de signaux clairs de Washington indiquant que des “conséquences catastrophiques” suivront toute utilisation par Moscou d’armes non conventionnelles.

Un jour comme le vendredi 30 septembre, alors que la guerre de la Russie en Ukraine entre dans une phase inflammable, encore plus dangereuse, la question demeure ; Une guerre plus large se profile-t-elle avec des résultats dévastateurs pour le monde, peut-être du jamais vu depuis 1939-1945 ?