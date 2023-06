Analyse: la guerre contre la vérité de Donald Trump affronte un autre test avec les électeurs

WASHINGTON (AP) – Le folklore des cerisiers est trop beau pour être vrai, mais ce n’est pas un mensonge que George Washington avait un faible pour la vérité. « Je tiens la maxime non moins applicable aux affaires publiques qu’aux affaires privées, que l’honnêteté est la meilleure politique », a-t-il écrit dans son discours d’adieu.

Quelques décennies plus tard, la réputation de véracité d’un autre futur président lui a valu un surnom bien connu : Honest Abe Lincoln.

Ensuite, il y a Donald Trump, qui, pendant sa présidence, a été confronté à des questions sur les relations d’affaires à Moscou. « Je n’ai rien à voir avec la Russie », a-t-il déclaré en 2016. Il a changé d’histoire lorsque les faits de ses efforts de plusieurs décennies pour y construire une tour de luxe ont émergé. «Tout le monde» avait toujours été au courant du projet, selon Trump, qui a suggéré que seul un ventouse abandonnerait une telle proposition simplement parce qu’il voulait servir son pays en tant que président.

« Pourquoi devrais-je perdre beaucoup d’opportunités? » a déclaré Trump.

L’Amérique a déjà eu des prévaricateurs dans le bureau ovale, mais jamais un qui a été en guerre avec la vérité aussi régulièrement, sur autant de sujets différents. En tant que candidat et président, Trump a démontré une grande capacité à utiliser la diffusion et les médias sociaux pour amplifier ses distorsions, et a trouvé un succès remarquable en convainquant de larges pans du public américain.

Alors que Trump cherche un second mandat tout en combattant les charges fédérales et étatiques, la nation est confrontée à la perspective d’une autre campagne criblée de mensonges et de désinformation, et à la possibilité qu’il puisse être renvoyé à la Maison Blanche par un électorat qui croit ses mensonges, ou ne le fait pas. ça m’est égal.

« C’est un moment test. Nous n’avons jamais été dans une situation comme celle-ci », a déclaré Kathleen Hall Jamieson, directrice du Annenberg Public Policy Center de l’Université de Pennsylvanie. Jamieson a déclaré qu’avant Trump, l’hypothèse était que certains mensonges – des mensonges qui sapent la foi dans la démocratie ou les tribunaux, par exemple – seraient disqualifiants pour une personne qui sollicite une fonction publique. « Si dire que l’élection a été truquée n’entre pas dans cette catégorie, alors qu’est-ce que ça fait? »

En tant que candidat, Trump a fait de la désinformation une tactique de campagne majeure, utilisant régulièrement des mensonges pour rabaisser ses rivaux, comme il l’a fait lorsqu’il a bizarrement affirmé que le père de Ted Cruz avait peut-être joué un rôle dans l’assassinat de Kennedy. Cruz est désormais un partisan inconditionnel de Trump.

En tant que président, Trump a trompé les Américains sur les indicateurs économiques, sur un ouragan, sur le changement climatique et sur ses actions et rencontres passées avec des dirigeants étrangers. Tout en menant la nation à travers la pandémie, il a minimisé la gravité du coronavirus tout en approuvant de faux remèdes.

Dans l’écosystème d’information fragmenté d’aujourd’hui, les efforts des journalistes pour vérifier les faits du président n’ont pas toujours atteint ceux qui acceptaient ses paroles comme étant la vérité. Cela pourrait changer, selon un stratège républicain qui a déclaré qu’il pensait que son parti se réveillait dans l’univers factuel alternatif de Trump.

« Pour moi, c’est une sorte d’individu tragique de 77 ans qui est totalement déconnecté de la réalité, qui crée en quelque sorte sa propre réalité », a déclaré Craig Fuller, qui a servi dans les administrations de Ronald Reagan et de George HW Bush. Fuller a déclaré qu’il pensait que le nombre relativement important de républicains en lice avec Trump pour l’approbation du GOP est un signe que de nombreux électeurs veulent une alternative plus honnête, même si un grand nombre améliore également les chances de victoire de Trump.

« Je pense que c’est presque trop dangereux à envisager », a déclaré Fuller lorsqu’on lui a demandé d’imaginer un deuxième mandat de Trump.

Un message sollicitant des commentaires de la campagne de Trump n’a pas été immédiatement renvoyé vendredi.

Au cours de sa présidence, Trump a menti si souvent – ​​en personne, à la télévision, sur Twitter – que le décompte de ses mensonges a rapidement atteint 100, puis 1 000, puis 10 000 puis 30 000. Une page wikipedia entière a été créée dédiée au suivi.

Les élections et le vote ont longtemps été la cible la plus fréquente des mensonges de Trump. Il a remporté la course de 2016 mais a affirmé qu’elle était de toute façon truquée parce qu’il avait perdu le vote populaire. Il a déclaré que la course de 2020 était truquée avant même le jour du scrutin et a déclaré avant le vote que la seule façon de perdre les élections était due à la tricherie. La preuve n’a jamais été apportée et après les élections, les affirmations de Trump ont été rejetées par des dizaines de tribunaux, y compris ceux supervisés par des juges nommés par Trump.

Ce sont les mensonges de Trump sur la démocratie et sur l’intégrité des élections et des tribunaux qui inquiètent le plus les experts en matière de vote, de politique et d’histoire.

« Ce n’est pas la première étape, c’est la 100e étape sur la voie du despotisme », a déclaré Jeffrey Engel, directeur du Center for Presidential History de la Southern Methodist University, à propos des attaques de Trump contre l’indépendance judiciaire et l’application des lois. « Ce qui me choque, c’est à quel point Trump est ouvert à ce sujet. »

Les conflits entre les présidents, le Congrès et les tribunaux sont un élément fondamental du gouvernement américain, a déclaré Engel, et de nombreux présidents ont obscurci la vérité sur les manquements personnels et publics. Mais aucun n’a ouvertement défié une autre branche comme Trump l’a fait.

Pendant des mois avant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, Trump a imploré ses partisans avec un flux constant de fausses déclarations concernant des élections truquées, le vote par courrier et des urnes bourrées. Il fit alors peu pour disperser la foule violente qui descendit bientôt sur le Capitole. L’enquête du Congrès sur l’attaque a conclu que Trump s’était engagé dans un complot visant à annuler les élections.

Pour les militants travaillant à renforcer la démocratie américaine, l’émeute meurtrière a montré ce qui se passe lorsque les mensonges sont autorisés à prendre la place de la vérité.

« Le 6 janvier, nous avons réappris à quel point notre démocratie est fragile », a déclaré Nathan Empsall, un prêtre épiscopal qui dirige Faithful America, une organisation religieuse à but non lucratif qui a critiqué les efforts visant à réécrire l’histoire du 6 janvier. N’oubliez pas que si nous oublions ce qui s’est passé, nous ne pourrons peut-être pas tenir la ligne la prochaine fois.

Bien que Trump n’ait pas créé les facteurs qui ont conduit à notre ère actuelle de polarisation et de désinformation, il a exploité ces facteurs, a déclaré Julian E. Zelizer, historien et politologue à l’Université de Princeton.

« Je ne sais pas si Donald Trump est la poule ou l’œuf, mais je sais qu’il fait partie de la mêlée », a déclaré Zelizer. «Il est entré en politique à une époque de médias sociaux et de problèmes croissants de méfiance et il les a catalysés. Il a versé de l’essence sur les flammes qui couvaient, et les déclarations qu’il fait n’ont apparemment pas besoin d’être liées à la réalité parce que ses croyants préfèrent sa version.

Lorsque Trump a été interpellé en avril à New York pour avoir falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler des paiements d’argent silencieux dans le but d’influencer les élections de 2016, nombre de ses partisans en ligne ont ouvertement comparé le magnat marié trois fois en proie à des scandales à Jésus-Christ, qui Les chrétiens croient qu’il est ressuscité des morts après sa cruxification.

Ses partisans vocaux en ligne sont restés tout aussi favorables après son inculpation fédérale ce mois-ci.

Selon Nealin Parker, directeur exécutif de Common Ground USA, une organisation à but non lucratif qui étudie les moyens de combler le fossé politique américain.

« Souvent, les gens recherchent une solution miracle : si seulement nous n’avions pas ce leader politique, tout irait bien », a déclaré Parker. « Mais ce n’est pas comme ça que ça marche. »

NOTE DE LA RÉDACTION – David Klepper a couvert la désinformation pour l’Associated Press depuis 2019.

David Klepper, Associated Press