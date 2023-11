Analyse : La guerre asymétrique du Hamas contre Israël – leçons de l’Ukraine | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les combats à Gaza entre l’armée israélienne et la faction armée du Hamas sont un exemple classique de guerre asymétrique moderne. Chaque fois que les combats prendront fin, ils seront étudiés par des stratèges et des tacticiens.

Le terme « guerre asymétrique » est utilisé depuis moins de 60 ans, mais le concept est beaucoup plus ancien. À l’origine, cela désignait un conflit entre des ennemis très disparates, le décrivant souvent de manière simpliste comme une situation de David contre Goliath.

Les guerres asymétriques sont généralement plus sanglantes et plus sauvages que celles entre armées régulières : dans un conflit entre États et non-États, les combattants de ces derniers ne sont pas reconnus comme de « véritables » combattants et ne sont donc pas considérés comme protégés par les conventions internationales et les lois de la guerre.

L’armée régulière utilisera des armes et des tactiques qui pourraient être légalement inacceptables dans une « guerre proprement dite ». Dans une situation de poule et d’œuf où il est généralement impossible de dire quel camp a commencé par adopter des pratiques inacceptables, les rebelles commettent également des actes manifestement illégaux, prétendant souvent les commettre parce qu’ils ne sont pas reconnus comme égaux.

De nombreuses guerres, civiles et autres, au cours du dernier demi-siècle environ, ont été asymétriques : au Vietnam, en Afghanistan, au Kosovo, au Sri Lanka et en Syrie. Dans de nombreux cas, les outsiders ont triomphé, souvent non pas en remportant des batailles décisives mais en épuisant leurs ennemis, mais cela ne signifie pas que le petit parti gagne toujours.

Pour les combats à Gaza, les cas les plus pertinents de guerre asymétrique sont les escarmouches continues du Hezbollah avec l’armée israélienne et la guerre en Ukraine. Bien que l’Ukraine et la Russie soient toutes deux des États, la réponse initiale de Kiev à l’agression comporte d’importants éléments de guerre asymétrique.

Lorsqu’elle a accédé à l’indépendance en 1991, l’Ukraine a hérité d’une ancienne armée de type soviétique et elle n’a pas fait grand-chose pour la changer. Jusqu’à ce que la Russie l’attaque par procuration en 2014 et occupe la Crimée. Les dirigeants ukrainiens ont compris que pour vaincre la Russie, ils devaient améliorer leurs tactiques et leur stratégie. Ils ont donc décidé d’adopter les normes de l’OTAN, les estimant supérieures aux pratiques de type soviétique.

Mais changer un système vaste et inerte prend du temps (les autres armées, prenez-en note, Israël inclus) et les dirigeants ont réalisé que la première étape dans la mise en œuvre des nouvelles doctrines était d’autoriser l’initiative tactique et l’indépendance comme première étape. Cette décision, j’ose le dire, a sauvé l’Ukraine de la défaite en quelques jours, comme Moscou s’y attendait presque certainement.

Libre de l’interférence des commandements supérieurs et des ordres visant à unifier chaque mouvement, l’armée ukrainienne, ou pour être plus précis, ses unités hautement indépendantes de la taille d’un bataillon ou plus petites, ont eu recours à l’ingéniosité et à l’innovation.

L’une des plus grandes avancées tactiques a été l’utilisation de petits drones commerciaux bon marché pour des tâches innovantes. Des unités très mobiles, de la taille d’une escouade, utilisant des drones à 200 dollars comme ceux que tous les enfants semblent posséder aujourd’hui, sont devenues beaucoup plus rapides en action : elles lançaient un drone au-dessus de l’ennemi à plusieurs centaines de mètres de distance, voyaient sa position et adaptaient l’attaque ou la défense presque immédiatement.

Leurs adversaires russes étaient coincés avec le processus ancien et fastidieux consistant à demander aux unités supérieures de déployer des moyens de reconnaissance, puis à attendre que les résultats se répercutent sur la chaîne de commandement.

L’étape suivante consistait à armer les drones portatifs. Leurs grands cousins, pesant plusieurs centaines de kilos et exploités par des pilotes professionnels, de « vrais » avions sans pilote à bord, sont utilisés depuis plus de 20 ans. Les États-Unis ont utilisé des véhicules aériens sans pilote (UAV) armés de missiles pour perpétrer des assassinats à travers le Moyen-Orient. Efficace et puissant mais coûteux, complexe et nécessitant des pilotes et un support professionnels.

Des geeks ukrainiens ont produit des « bombardiers sans pilote du pauvre » quelques jours après l’attaque russe, les armant de petites bombes pesant à peine quelques kilogrammes, bien dans la capacité de charge des drones portatifs.

Que peut faire un projectile aussi chétif ?

Seuls les commandants d’artillerie russes savent combien d’équipages de canons ont été tués par de telles bombes, mais ce chiffre est significatif. Les vidéos de petits drones larguant des bombes sur des soldats sur le terrain sont innombrables. On dit que les soldats russes les craignent tellement que beaucoup n’osent pas dormir dans leurs tranchées ou se déplacer en terrain découvert.

Après un premier succès contre l’infanterie et l’artillerie, les Ukrainiens se sont sentis encouragés à attaquer les blindés russes. Même les chars les plus puissants sont peu blindés sur le dessus : ils sont construits pour lutter contre un autre char ou pour résister aux missiles d’infanterie, tirés depuis le sol et au niveau du sol, de sorte que le blindage avant est extrêmement épais, mais le dessus des chars n’a qu’un blindage très mince, comme ils ne s’attendaient jamais à faire face à une attaque majeure venant d’en haut. Jusqu’à l’avènement des drones.

Les bombettes larguées sur un blindage sans méfiance directement en dessous peuvent ou non pénétrer à travers le toit d’une tourelle. S’ils le font, ils provoquent généralement l’explosion des munitions internes, détruisant le char et l’équipage. S’ils heurtent le compartiment moteur, ils neutralisent presque inévitablement le réservoir. Un système drone-bombe coûte quelques milliers de dollars, un tank quelques millions.

Il existe deux méthodes pour contrer ces attaques asymétriques : la protection active, le brouillage des fréquences utilisées par les drones ennemis, les rendant inutiles, ou l’utilisation d’armes anti-drones. La protection passive est bien plus sûre à utiliser, moins chère et plus simple : placer un « toit » au-dessus d’un réservoir.

Un simple cadre métallique est soudé sur le réservoir avec un treillis métallique dur. La bombe drone explose lorsqu’elle touche le fil et ne peut pas endommager le char. Une solution simple, facile et peu coûteuse, mais il a néanmoins fallu plusieurs mois aux Russes pour prendre conscience de leurs pertes et commencer à la mettre en œuvre.

Pourquoi une si longue description de l’Ukraine pour expliquer Gaza ?

Parce que nous pourrions remplacer presque chaque mention de l’armée ukrainienne par « Hamas » et chaque « Russie » pourrait lire « Israël ». Lorsque l’armée israélienne est entrée dans Gaza, elle a fait preuve de la même approche lente de la bureaucratie gargantuesque pour apprendre et mettre en œuvre les changements que ses homologues moscovites.

Depuis que les chars et l’infanterie se sont rapprochés de la ville de Gaza, le Hamas a diffusé des vidéos montrant des attaques par bombes, dont au moins certaines se sont révélées efficaces. Seul un petit pourcentage de puissants chars Merkava peut être vu avec des « toits », ce qui indique que les décisions visant à mettre en œuvre des solutions aussi simples et bon marché doivent encore être approuvées et ordonnées par la chaîne de commandement.

L’innovation technique et tactique n’a pas (encore) gagné la guerre pour les Ukrainiens, mais elle a ralenti leur ennemi et lui a fait saigner le nez. La mise en œuvre d’armes et de méthodes similaires ne défendra peut-être pas la ville de Gaza contre les attaques israéliennes massives, mais elle la rendra certainement plus longue et plus sanglante.