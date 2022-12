Analyse : La démocratie a ses défauts, mais elle est sortie de la pandémie dans une santé beaucoup plus rude que l’alternative

CNN

—



Pendant près d’une demi-décennie, vous pourriez être pardonné de penser que presque tout dans la démocratie occidentale semblait un peu brisé. Les médias sociaux criant en 140 caractères. Le populisme sauvage et le racisme de sifflet de chien. Les blocages maladroits du coronavirus et leurs théories du complot qui en découlent. La tolérance des mensonges absolus et constants. La remise en cause et l’enlisement du processus électoral.

Certains ont commencé à se comporter comme si c’était plus doux de l’autre côté de la clôture, dans des autocraties où les choses sont simplement ordonnées et où la critique est avalée.

Pourtant, alors que nous dépassons le troisième anniversaire de l’émergence de Covid-19, l’erreur selon laquelle les autocraties sont un contrat social supérieur s’effondre. À la fin de 2022, le monde est un endroit où le consentement compte, et le débat pourrait en fait vous sauver la peau.

L’ère Trump a créé un espace sûr pour que les autocraties fléchissent sur la scène mondiale, tandis que l’Amérique essayait de se mettre en premier, et son commandant en chef était heureux de recevoir de “belles” lettres de Corée du Nord, ou de se rapprocher du Kremlin . Mais il a fallu la pandémie pour révéler le désordre total qu’un responsable peut créer.

L’exemple le plus flagrant et inimaginable est la Russie. Le président Vladimir Poutine s’est frayé un chemin à travers la pandémie avec des blocages instantanés, un vaccin peu performant et un mépris général de l’utilité de données précises pour vaincre un ennemi complexe comme la nature. Mais ce sont ses choix personnels qui ont conduit à une déconnexion qui s’est avérée fatale pour des dizaines de milliers d’Ukrainiens innocents, et peut-être encore plus de soldats russes.

Les avertissements persistants des services de renseignement occidentaux en janvier selon lesquels une invasion de l’Ukraine était imminente semblaient tirés par les cheveux à de nombreux analystes, dont moi. Ces analystes ont négligé l’énormité de la tâche et l’hypothèse selon laquelle le Kremlin restait un acteur rationnel. Ces mises en garde apaisantes ont été rapidement écartées lorsque – dans les jours qui ont précédé la guerre – Poutine a convoqué ses hommes de main de la sécurité et les a habillés, à une distance de sécurité de plus de 20 pieds, puis a prononcé un discours télévisé de 57 minutes montrant qu’il avait passé la pandémie à lire toutes les mauvaises parties d’Internet.

Sa dissertation orale a même rappelé aux Russes à quel point Bill Clinton avait été méchant il y a 20 ans, évitant le désir déclaré de Poutine de rejoindre l’OTAN. L’isolement de Poutine n’avait pas seulement aggravé ses griefs historiques. Il y avait maintenant moins de subordonnés en contact avec lui et moins d’opinions exprimées pour contrer l’hypothèse absurde que l’invasion de la Russie serait bien accueillie par les Ukrainiens et durerait environ trois jours.

Un rapport de la RUSI a récemment noté que les commandes russes saisies montraient que les unités devaient être “nettoyées” dans les 10 jours, et qu’aucune évaluation efficace par “l’équipe rouge” du plan – contestant ses hypothèses – n’avait eu lieu.

Et ainsi, la plus grande guerre terrestre en Europe depuis 75 ans a commencé, et avec elle une défaite militaire probable pour la Russie qui pourrait réécrire les normes établies de la sécurité européenne et voir la place de Moscou en tant que superpuissance mondiale s’évaporer. Les insécurités de Poutine vis-à-vis de l’OTAN et la tâche pratique de relier la péninsule de Crimée occupée au continent russe ont alimenté sa décision catastrophique. Mais l’isolement du chef du Kremlin – ainsi que sa chambre d’écho d’absurdités paranoïaques – l’ont cimenté.

Mais même maintenant, à ce stade tardif de la disparition militaire russe, alors que sa forme la plus immédiate de réapprovisionnement est de forcer les conscrits sur la ligne de front, Moscou doit garder à l’esprit le consentement. La “mobilisation partielle” annoncée en septembre a envoyé 77 000 hommes russes en Ukraine, a récemment déclaré Poutine. Mais il a également déclenché une vague de protestations peut-être inédite en Russie depuis les années 1990.

Serrer la vis à la dissidence est un signe que l’opposition grandit, et non qu’elle diminue. Plus la Russie devient méchante, plus le Kremlin est conscient de son impopularité. Envahir l’Ukraine a été la pire décision qu’un dirigeant russe ait prise depuis l’invasion de l’Afghanistan par les Soviétiques. On sait comment cette mésaventure s’est terminée.

La pandémie a provoqué un stress économique et émotionnel dans toutes les sociétés, laissant les citoyens moins tolérants envers les mauvais gestionnaires et les dogmes dépassés. Même le Royaume-Uni a rapidement expulsé deux premiers ministres pour des questions de conduite et d’incompétence, peu de temps après que leur parti conservateur au pouvoir eut remporté une victoire écrasante aux dernières élections.

Les retombées économiques de la pandémie sont également la toile de fond d’un nouvel échec fulgurant de l’autocratie, en Iran. Mais le point central des récentes manifestations a été le traitement brutal des adolescents pour avoir protesté contre le port obligatoire du foulard. Tuer une jeune femme parce qu’elle ne voulait pas s’habiller de manière plus conservatrice que sa grand-mère (l’Iran était – aussi récemment que dans les années 1970 – laïc) est grotesque dans n’importe quelle société.

Mais cela a allumé le papier tactile dans des communautés ravagées par des années de sanctions, la pandémie et une inflation persistante pouvant atteindre 50 %. Si les salaires et les économies diminuent autant chaque année, tout gouvernement élu pourrait s’attendre à être évincé rapidement. Dans les villes iraniennes, la violence autour de ce dogme n’a pas détourné l’attention de la fureur économique, mais l’a amplifiée.

Plus de la moitié de la population iranienne est née dans les années 1990, alors que la révolution islamique avait déjà dix ans. Un système né à l’ère du téléphone fixe dit aux jeunes nés dans le monde des télécopieurs comment se comporter à l’ère de l’informatique quantique.

La pandémie a durement frappé l’Iran, et j’ai été témoin en 2020 du manque de ressources des hôpitaux de Téhéran. Lorsque votre parent est mourant et que vous ne pouvez pas lui procurer un ventilateur, vous n’avez pas le temps de tenir un long discours accusant les sanctions américaines imposées en raison de la confrontation de l’Iran à l’hégémonie américaine dans la région. Une urgence comme le Covid peut endommager ce qui reste du contrat entre les conservateurs au pouvoir et les citoyens : si vous ne pouvez pas nous protéger d’une maladie au moment où nous en avons besoin, alors à quoi servent la corruption, la répression et les règles sur l’habillement des femmes ?

La récente confusion publique sur la question de savoir si la police des mœurs du pays serait dissoute – une déclaration du procureur général qui a ensuite été mutilée – est peut-être un signe de réforme du gouvernement, mais aussi une indication de la façon dont le pouvoir de l’État n’est pas un monstre bien rangé en Iran. Il y a débat aussi, et le voici clairement, avec des centaines de cadavres déjà sous les pieds, considérés comme se pliant à la volonté populaire.

Cette répression brutale et meurtrière n’annonce pas pour l’instant la chute du régime iranien. Mais c’est peut-être un moment d’acceptation irréversible que les gens ne peuvent pas simplement être Ctrl-Alt-Supprimé quand ils ne correspondent pas au programme de l’État. C’est une reconnaissance à laquelle même le régime répressif le mieux doté, le plus contrôlant et le plus efficace – la Chine – a dû faire face.

La pandémie a conduit Pékin à recourir au contrôle de masse à un tout autre niveau. Sa solution à la maladie qui ravageait la planète devait être la plus dure de toutes – en limitant les mouvements. L’outil préféré des autorités – utilisé jusqu’à ses limites – était celui que presque toutes les autres sociétés avaient compris qu’il ne fonctionnerait pas indéfiniment.

Jusqu’à récemment, les citoyens chinois étaient encore soudés dans leurs maisons en quarantaine, et même brûlaient à mort dans un cas tragique alors qu’ils auraient peut-être pu être sauvés d’un incendie domestique. C’est peut-être l’acte d’accusation le plus accablant contre le règne d’une seule personne en Chine au cours de ce siècle.

Le monde est sur une courbe d’apprentissage abrupte, où la distanciation sociale, les subventions économiques, les vaccins, les décès atroces et les voyages mondiaux limités ont conduit la plupart des sociétés à accepter désormais la toux persistante de Covid-esque dans le cadre de ce qui se passe en hiver. Pourtant, la décision initiale de la Chine – étouffer la maladie – a à peine évolué. Son programme de vaccination a faibli, mais pas son outil original de surveillance de masse.

Ce qui est plus remarquable, ce n’est pas que des protestations éclatent sous un joug aussi autoritaire, mais que le président Xi Jinping ne présumait pas qu’elles le feraient.

Pékin a semblé avoir été pris par surprise, mais a également cru qu’il pourrait réprimer sa sortie des troubles. La suppression récente de parties importantes des systèmes de quarantaine et de test ne résout pas les problèmes de Covid en Chine. C’était tout simplement le seul choix de leurs autorités. Et c’est un mauvais moment. La Chine n’est pas suffisamment vaccinée pour faire face à une augmentation massive des cas, en particulier sa population âgée, affirment de nombreux experts. Même si 1% l’attrape mal, cela fait 14 millions de personnes qui ont besoin de soins médicaux – à peu près la population du Zimbabwe.

Les défis énormes exigent des décideurs d’une capacité énorme. Xi a un pouvoir sans précédent, comme en témoigne son siège alors que son prédécesseur Hu Jintao a été inexplicablement conduit pendant les moments de clôture hautement chorégraphiés du récent Congrès national. Mais il est assez clair que Xi a mal pris les grandes décisions concernant Covid. Et que le pays où le SRAS-Cov-2 est apparu pour la première fois subit l’impact le plus long du virus en raison des mauvaises décisions de ses dirigeants.

C’est un problème pour Xi. Le seul argument de vente du pouvoir autocratique est qu’il est absolu : que vous pouvez faire avancer les choses sans le retard de débat et de compromis que les systèmes démocratiques endurent.

Le but est d’être fort, de mettre en œuvre des décisions rapidement et de considérer la dissidence comme le coût de décisions difficiles et bonnes ; ne pas paraître fort, mettre en œuvre rapidement, puis changer d’avis publiquement après des mois à poursuivre une mauvaise idée. Pour Xi, il est également dangereux pour une population d’apprendre qu’elle ne peut vraiment communiquer avec son gouvernement que par la désobéissance et la protestation.

Il est important de ressentir un malaise lorsqu’on vante les vertus de la démocratie moderne. Cela ne fonctionne pas vraiment. C’est lent et encourage l’ego et les demi-mesures. Il ne cesse de changer d’avis et de gaspiller des ressources sans fin tout en trébuchant pour trouver la solution.

Mais il offre un espace pour la dissidence et, plus important encore, pour d’autres idées concurrentes. Et, si vous forcez les chauffeurs de taxi à se battre dans une guerre de choix que vous perdez, ou tirez sur des adolescents pour avoir enlevé le foulard, ou emprisonnez des gens dans leurs appartements pour supprimer un virus avec lequel le reste du monde vit calmement, des idées alternatives sont important.