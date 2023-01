Analyse : la démission de Jacinda Ardern montre que l’épuisement professionnel est réel – et qu’il n’y a pas de quoi avoir honte

CNN

—



L’épuisement professionnel est réel – et il n’y a pas de quoi en avoir honte. C’est la conclusion que la dirigeante néo-zélandaise pionnière Jacinda Ardern semble être parvenue après près de six années brutales au pouvoir.

La future première ministre, qui a annoncé sa démission jeudi, a déclaré que la décision de démissionner avait été prise au cours d’un été réfléchi dans l’hémisphère sud. Et avec une élection imminente en octobre, elle n’a pas vu la nécessité de prolonger son départ.

« J’avais espéré trouver ce dont j’avais besoin pour continuer pendant cette période. Mais malheureusement, je ne l’ai pas fait, et je rendrais un mauvais service à la Nouvelle-Zélande si je continuais », a-t-elle déclaré.

Dimanche, son caucus du Parti travailliste votera pour un nouveau chef et si tout se passe comme prévu, elle sera licenciée d’ici le 7 février – une fin rapide à une carrière époustouflante pour l’ancienne caissière d’un restaurant de poisson-frites dans le minuscule Ville néo-zélandaise de Morrinsville.

La descente contrôlée d’Ardern de la stratosphère de la politique internationale – où elle était admirée par des millions de personnes dans le monde pour ses politiques progressistes – est presque aussi rapide que son ascension spectaculaire au poste de Premier ministre en 2017, trois mois seulement après avoir été choisie pour diriger le Parti travailliste.

À l’époque, elle n’avait que 37 ans, une joueuse relativement junior sur la scène mondiale, et une qui aurait facilement pu être balayée en tant que femme à la tête d’un pays éloigné d’environ cinq millions d’habitants.

Ardern a fait la une des journaux parce qu’elle était jeune et pratiquement inconnue, puis en tant que première dirigeante en 30 ans à avoir un bébé, qu’elle a emmené à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Cet enfant, Neve Te Aroha Ardern Gayford, a maintenant 4 ans – et sa mère est maintenant plus fatiguée que jamais après avoir affronté de multiples crises, y compris la pire attaque terroriste de l’histoire du pays, une explosion volcanique mortelle et une pandémie mondiale verrouillages – tout au long de son premier mandat.

Pendant son mandat, Ardern a montré qu’il était possible de jongler entre une jeune famille et un rôle exigeant – et maintenant elle montre l’exemple pour montrer que lorsque le réservoir est vide et qu’il n’y a plus rien à donner, il est également acceptable de se retirer.

“J’ai hâte de passer à nouveau du temps avec ma famille”, a déclaré Ardern. “On peut dire que ce sont eux qui ont sacrifié le plus de nous tous.”

Le 6 février, on aurait pu s’attendre à ce que la sympathique dirigeante se tienne derrière le barbecue en train de retourner des saucisses lors de la fête nationale de la Nouvelle-Zélande, Waitangi Day, comme elle l’a fait au cours des quatre dernières années. Mais cette année, des rapports ont suggéré que le barbecue pourrait être annulé car il était potentiellement trop dangereux pour le Premier ministre d’être ainsi exposé.

Certains experts ont déclaré que des attaques soutenues contre son personnage, des menaces contre sa vie et la perspective du pire à venir dans les mois précédant une élection difficile ont probablement contribué à la décision d’Ardern de se retirer.

“Il y a eu des gens qui ont fait des menaces assez viles contre elle”, a déclaré Neale Jones, commentateur politique et ancien chef de cabinet d’Ardern. “Je pense que quelque chose qui a mis la pression, mais je pense qu’elle était assez claire sur le fait qu’elle venait de manquer de jus dans le réservoir”, a-t-il déclaré.

“Elle était épuisée de faire un travail qui était probablement plus intense que n’importe quel travail qu’un Premier ministre néo-zélandais a fait depuis la Seconde Guerre mondiale.”

En termes de décès de Covid, la Nouvelle-Zélande a subi un bilan enviable, perdant moins de 2500 vies, en partie à cause de l’action rapide d’Ardern pour fermer les frontières du pays alors que le coronavirus se propageait dans le monde en mars 2020.

Mais les verrouillages et les mandats prolongés de Covid ont conduit à des scènes alarmantes dans la capitale nationale Wellington en mars dernier lorsque des manifestants campant pendant des semaines à l’extérieur du Parlement ont incendié des tentes, des matelas et des chaises. Puis en octobre, le bureau d’Ardern aurait été attaqué alors que le Premier ministre était en voyage en Antarctique, ajoutant aux craintes pour sa sécurité, selon les médias locaux.

Selon la police néo-zélandaise, 50 menaces ont été proférées contre Ardern en 2021 – contre 32 en 2020 et 18 en 2019. Les menaces liées aux vaccinations, au Covid-19 et aux armes à feu, a déclaré la police, bien qu’il ait été impossible de déterminer un motif pour beaucoup car ils incluaient « des mots simplement offensants, obscènes ou menaçants ».

Ardern n’a fait aucune mention des menaces lors de son discours de démission jeudi et a souligné qu’elle ne quittait pas le rôle parce que c’était “difficile”.

“Si cela avait été le cas, je serais probablement partie deux mois après le début du travail”, a-t-elle déclaré.

Ardern a peut-être été célébrée sur la scène mondiale pour avoir apporté humanité et empathie à ce rôle, mais chez elle, la hausse du coût de la vie, la pénurie de logements et l’anxiété économique ont amené certains à se demander si son gouvernement pouvait faire plus pour soulager leur douleur.

«Il y a eu divers groupes de travail d’experts sur la fiscalité et l’aide sociale qui ont fait des recommandations assez audacieuses que le gouvernement travailliste n’a pas suivies. Et donc beaucoup de gens les désignent comme des échecs politiques », a déclaré Lara Greaves, politologue à l’Université d’Auckland.

“Une grande partie de l’attention du gouvernement s’est portée sur la réponse de Covid, et non sur la tentative de faire avancer les différentes plates-formes politiques”, a-t-elle déclaré.

Mais Ardern a déclaré que sa décision n’avait rien à voir avec le fait de vouloir éviter une défaite électorale en octobre. “Je ne pars pas parce que je crois que nous ne pouvons pas gagner les élections, mais parce que je crois que nous le pouvons et que nous le ferons et nous avons besoin d’une nouvelle paire d’épaules pour relever ce défi”, a-t-elle déclaré.

On ne sait pas à qui reviendra le leadership – le successeur présumé d’Ardern, le vice-premier ministre Grant Robertson, a déclaré qu’il n’était pas intéressé. Il n’est pas exclu que le successeur d’Ardern soit une femme avec le ministre de la Justice Kiri Allan nommé comme candidat potentiel.

Bien qu’Ardern ait été la troisième femme Premier ministre de Nouvelle-Zélande – après Jenny Shipley et Helen Clark – la critique sexospécifique était une présence constante pendant son mandat.

Clark a déclaré jeudi dans un communiqué: «Les pressions sur les premiers ministres sont toujours importantes, mais à cette ère de médias sociaux, de clickbait et de cycles médiatiques 24h / 24 et 7j / 7, Jacinda a fait face à un niveau de haine et de vitriol qui, selon mon expérience, est sans précédent dans notre pays.”

Greaves, de l’Université d’Auckland, a déclaré que la couverture d’Ardern avait depuis longtemps adopté un ton misogyne. “Ainsi, les gens se moqueront de son apparence comme les gens le font avec les politiciens et la critiqueront d’une manière assez sexiste”, a déclaré Greaves.

En novembre, alors qu’Ardern se tenait aux côtés de la Première ministre finlandaise Sanna Marin, un journaliste a demandé si les dirigeants s’étaient rencontrés parce qu’ils avaient “le même âge et, vous savez, qu’ils avaient beaucoup de choses en commun là-bas”.

Voyez le moment où Jacinda Ardern a riposté à la question du journaliste sur le genre

Ardern l’a appelé à ce sujet, se demandant si la même question serait posée à deux dirigeants masculins.

«Nous avons bien sûr une proportion plus élevée d’hommes en politique. C’est la réalité. Mais parce que deux femmes se rencontrent, ce n’est pas simplement à cause de leur sexe », a-t-elle déclaré.

Et quelques heures après la démission d’Ardern, la première démonstration que l’examen de son leadership dans la presse locale va au-delà de ce à quoi on pourrait s’attendre pour un équivalent masculin – un article revenant sur certains de “ses meilleurs looks et moments de mode”.

Ardern n’a pas non plus mentionné la misogynie dans son discours de démission. À sa manière habituelle, elle est apparue ouverte et honnête et a laissé les larmes lui monter aux yeux en annonçant qu’elle ne se représenterait pas.

“Je sais qu’il y aura beaucoup de discussions à la suite de cette décision sur ce qu’était la soi-disant” vraie raison “. Je peux vous dire que ce que je partage aujourd’hui, c’est ça », a-t-elle déclaré.

“Le seul angle intéressant que vous trouverez, c’est qu’après six ans de grands défis, je suis humain. Les politiciens sont humains », a-t-elle déclaré.

«Nous donnons tout ce que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons, puis il est temps. Et pour moi, il est temps.