Cependant, trouver un répit dans la culture populaire du stress des événements récents ne sera pas facile. La politique et les personnalités politiques se croisent avec la culture pop, que nous le voulions ou non.

En effet, la photo sélectionnée montrait Harris portant une veste noire décontractée, un haut blanc et des baskets Converse, posant devant un fond rose et vert (les couleurs de sa sororité Alpha Kappa Alpha). Certains ont jugé le choix « irrespectueux » et ne convenait pas à la première femme américaine à devenir vice-présidente, et encore moins à la première femme de couleur.

Arnold Schwarzenegger: La star de « Terminator » et ancien gouverneur de Californie a pris Donald Trump à la tâche à la suite de l’assaut meurtrier du Capitole à Washington, DC, par un groupe de partisans du président.

Schwarzenegger a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a déclaré: « Le président Trump est un leader raté. Il restera dans l’histoire comme le pire président de tous les temps. La bonne chose est qu’il sera bientôt aussi hors de propos qu’un vieux tweet. »

Et pour ne pas oublier que Schwarzenegger est une star de cinéma, il a utilisé comme accessoire une épée qui, selon lui, appartenait à Conan le barbare, le personnage qu’il jouait dans le film du même nom de 1982.

« Notre démocratie est comme l’acier de cette épée », a-t-il déclaré. « Plus il est tempéré, plus il devient fort. »

Brian Littrell: Quelques fans de Backstreet Boys ont eu des mots durs pour Littrell.

C’est parce que le chanteur a tweeté une invitation à ses abonnés à venir à Parler, la plate-forme de médias sociaux privilégiée par l’extrême droite.

« BTLittrell viens me trouver … hahah comme où est Waldo, il a tweeté . « Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux de Parler! »

Ses mentions ont suscité beaucoup de colère et de déception, certains affirmant qu’ils avaient fini de soutenir le chanteur, tandis que d’autres affirmaient que Littrell avait droit à ses opinions politiques.

Ceux qui voulaient le rejoindre n’ont pas eu longtemps pour donner suite à sa suggestion. Parler s’est déconnecté après que Google, Apple et Amazon l’ont abandonné au milieu des plaintes selon lesquelles l’entreprise n’avait pas fait assez pour endiguer la rhétorique violente entourant les émeutes du Capitole.

Parler a depuis poursuivi Amazon, qui l’a hébergé en ligne.

J’ai déclaré publiquement que les célébrités ont le droit absolu d’être politiquement actives, comme le font tous les citoyens, tant qu’ils le font pacifiquement.

Mais dans les jours douloureux que nous avons déjà endurés, avec malheureusement plus probablement à venir, ce serait bien si la culture pop pouvait offrir plus de distraction dont beaucoup d’entre nous ont besoin en ce moment.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Une nuit à Miami’

L’actrice oscarisée Regina King fait ses débuts en tant que réalisatrice de long métrage avec ce film.

Basé sur une nuit réelle de 1964 au cours de laquelle Cassius Clay (bientôt Muhammad Ali), Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown se sont réunis pour célébrer la victoire au titre des poids lourds de Clay, il est adapté d’une pièce de théâtre de Kemp Powers.

« One Night in Miami » commence à diffuser vendredi sur Amazon Prime.

«WandaVision»

Quoi de mieux qu’un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel?

Dans cette série, Wanda Maximoff (interprétée par Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) sont deux êtres vivant une vie de banlieue idéalisée tout en cachant leurs super pouvoirs. Cela change quand ils commencent à soupçonner que tout n’est pas tout à fait ce qu’il semble.

« WandaVision » fait ses débuts sur Disney + vendredi.

‘Empire bling’

Existe-t-il trop de télé-réalité de type Kardashian? (Vous connaissez probablement déjà la réponse à cela.)

Netflix a une nouvelle série qui «suit un groupe extrêmement riche d’amis (et d’ennemis) américains asiatiques et asiatiques à Los Angeles». Le spectacle promet beaucoup de paillettes et de drame.

« Bling Empire » commence à diffuser vendredi.

Deux choses à écouter:

Le groupe de garçons Why Don’t We a disparu de la scène pendant une minute et a déclenché #WhereIsWDW sur Twitter.

Le groupe est de retour vendredi avec son deuxième album, « The Good Times and the Bad Ones ».

Espérons que ce titre soit un présage concernant la nouvelle musique.

Si vous aimez, aimez, aimez la famille royale britannique autant que moi, laissez-moi vous brancher sur ce podcast.

« Royally Obsessed » présente les coanimatrices Roberta Fiorito et Rachel Bowie discutant de toutes les nouvelles liées à la maison de Windsor.

Il y a beaucoup de discussions sur Meghan Markle, le prince Harry et le bébé Archie, donc je suis là pour ça.

Une chose dont il faut parler:

Dans quelle mesure « Sex and the City » vieillira-t-il?

Telle est la question maintenant que HBO Max a annoncé le redémarrage de la série populaire, 17 ans plus tard, après sa disparition.

Seules trois des stars originales sont de retour: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis.

Leur co-vedette Kim Cattrall a déclaré il y a longtemps qu’elle ne serait pas intéressée à revenir pour plus.

Beaucoup de choses ont changé depuis la sortie de la série HBO (et de ses adaptations sur grand écran).

Où la vie des personnages de Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) et Charlotte York Goldenblatt (Davis) les a-t-elle conduits à ce point?

New York s’est toujours senti comme l’un des membres de la distribution – et la Grosse Pomme n’est certainement pas la même. Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour le prochain chapitre de « Sex and the City »?

Nous aurons affaire à la fièvre de Carrie pendant que nous attendons de voir. (HBO Max appartient à la société mère de CNN.)

Quelque chose à siroter

Joyeux 99e anniversaire, Betty White!

L’actrice bien-aimée célèbre son grand jour dimanche – et ne sommes-nous pas tous mieux pour cela?

Il y en a peu à Hollywood qui ont atteint le niveau d’admiration que White a au cours de sa carrière accomplie.

Elle est vraiment notre « Golden Girl ».