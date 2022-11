Analyse : la Corée du Nord a tiré des dizaines de missiles. Et maintenant?

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Pendant des jours, les responsables nord-coréens ont fait rage à propos des exercices militaires américano-sud-coréens, promettant une réponse violente. Cette réponse est intervenue cette semaine, lorsque le Nord a tiré plus de 20 missiles, dont l’un s’est abattu près de la frontière maritime sud-coréenne.

Il s’agit d’une escalade significative au cours d’une année qui a déjà vu le plus grand nombre de lancements d’essais de missiles nord-coréens jamais réalisés, et cela soulève une question importante : jusqu’où iront-ils ?

Le livre de jeu de la Corée du Nord a traditionnellement été d’augmenter continuellement les provocations jusqu’à ce qu’il attire l’attention des États-Unis – et peut ensuite négocier un allégement des sanctions ou d’autres concessions à partir de ce qu’il considère comme une position de pouvoir.

La barre pour attirer l’attention ces jours-ci peut être plus élevée, les États-Unis se concentrant sur les élections à venir et la Russie et l’Occident étant consumés par la guerre en Ukraine. Cela pourrait signifier que le Nord doit faire plus pour obtenir la réaction qu’il souhaite – mais cela augmente également la possibilité que Pyongyang finisse par pousser la Corée du Sud trop loin. Il y a déjà de plus en plus de discussions à Séoul sur la création d’un programme nucléaire indigène.

Les observateurs de la Corée du Nord ont depuis longtemps esquissé les différents niveaux utilisés par Pyongyang pour exprimer sa colère. Au bas de la liste se trouve la rhétorique enflammée dans les médias contrôlés par l’État. Cela pourrait ensuite évoluer vers des lancements de missiles à plus courte portée du type observé mercredi.

Viennent ensuite des tests à plus longue portée, y compris des ICBM conçus pour viser les États-Unis ou des missiles intermédiaires comme ceux que le Nord a lancés dans le passé au-dessus de l’archipel japonais, au plus profond du Pacifique. Au sommet de la liste se trouve un test de détonation de l’un de leurs engins nucléaires.

Chaque nouveau niveau augmente les tensions déjà croissantes dans la péninsule coréenne, où des centaines de milliers de soldats des deux côtés et des États-Unis s’affrontent le long de la frontière la plus lourdement armée du monde.

Et bien que les effusions de sang de nos jours soient assez rares (2010, en revanche, 50 Sud-Coréens ont été tués dans des attaques), ce nombre de troupes opérant avec ce type d’armes puissantes dans une zone géographique relativement confinée augmente les chances qu’une erreur de calcul puisse conduire à un affrontement. .

L’un des 23 missiles tirés mercredi a atterri suffisamment près d’une île sud-coréenne pour que les sirènes des raids aériens retentissent et que les habitants soient évacués vers des abris souterrains. Un autre a atterri à 26 kilomètres (16 miles) de la frontière commune des Corées.

L’anxiété était déjà grande parce que quelques heures plus tôt, la Corée du Nord avait menacé d’utiliser des armes nucléaires afin que les États-Unis et la Corée du Sud “payent le prix le plus horrible de l’histoire”.

Depuis des mois, les responsables sud-coréens et américains s’attendent à ce que la Corée du Nord teste une bombe nucléaire. Ce serait le septième test de ce type et se heurterait à une pression des Nations Unies pour des sanctions encore plus sévères. On ne sait pas si la Russie et la Chine, nations qui ont traditionnellement protégé le Nord, autoriseront de nouvelles sanctions de l’ONU.

Il est important de noter que chaque test d’armes nord-coréen – qu’il s’agisse du missile à plus courte portée ou d’une bombe nucléaire – rapproche les scientifiques de Pyongyang de leur objectif ultime d’un arsenal nucléaire entièrement fonctionnel capable de cibler toutes les villes du continent américain.

Une analyse récente basée sur l’imagerie satellitaire a montré que le Nord a fait des progrès spectaculaires dans la nouvelle construction de sa station de lancement de satellites Sohae.

En plus d’étendre sa capacité à envoyer des lanceurs de satellites, la station pourrait “soutenir le développement de technologies également utilisables par les programmes émergents de missiles balistiques intercontinentaux de la Corée du Nord”, ont écrit Joseph S. Bermudez Jr., Victor Cha et Jennifer Jun, du Center for Groupe de réflexion sur les études stratégiques et internationales à Washington.

Les derniers lancements font suite à une série d’essais nord-coréens de missiles à capacité nucléaire. Et une nouvelle loi nord-coréenne autorise l’utilisation préventive des armes nucléaires dans un large éventail de situations, bien qu’il y ait un doute répandu que le Nord utiliserait ces bombes en premier face aux forces américaines et sud-coréennes.

La Corée du Nord dit qu’elle répond aux exercices militaires américano-sud-coréens qu’elle considère comme une répétition d’une invasion.

Mais Pyongyang est également bien conscient de ce qui se passe dans le monde, notamment en ce qui concerne ses rivaux. Le président américain Joe Biden se prépare à se rendre en Asie pour une série de sommets et doit faire face à des élections cruciales de mi-mandat ce mois-ci.

Beaucoup de choses se disputent l’attention de Biden, mais Pyongyang a également programmé ses tests d’armes autour des élections américaines, probablement dans l’espoir de se hisser plus haut sur les listes de choses à faire en matière de politique étrangère des présidents.

Il y a aussi la guerre en Ukraine, où la Russie a récemment subi une série de revers. La Corée du Nord pourrait se rendre compte que Moscou, qui soutient le Nord et son armée depuis des décennies, pourrait bénéficier de la distraction que les essais de missiles créent pour Washington.

Et le barrage survient également alors que la Corée du Sud pleure la mort de plus de 150 personnes lorsqu’une foule de fêtards d’Halloween a déferlé – la plus grande catastrophe du pays depuis des années.

Mais un autre essai nucléaire nord-coréen pourrait également constituer un risque pour le Nord lui-même, a récemment écrit Jeffery Robertson, professeur agrégé d’études diplomatiques à l’Université Yonsei.

“Au cours des trente dernières années, un équilibre approximatif a été établi entre la capacité conventionnelle largement supérieure de la Corée du Sud (et son alliance avec les États-Unis) et la capacité d’armement nucléaire naissante de la Corée du Nord”, a-t-il déclaré.

Mais si la Corée du Sud poursuit sa propre capacité d’armement nucléaire indépendante, “cet équilibre cesse d’exister”.

Ne vous attendez pas à ce que cela arrête la Corée du Nord à court terme, car Pyongyang cherche à utiliser toute sa panoplie d’armes pour obtenir ce qu’il veut.

___

Foster Klug, directeur des nouvelles d’AP pour les Corées, le Japon, l’Australie et le Pacifique Sud, couvre la Corée du Nord depuis Washington, Séoul et Pyongyang depuis 2005.

Foster Klug, l’Associated Press