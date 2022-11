Analyse : La Chine et l’Inde ont-elles changé de position sur la guerre contre la Russie ?

NUSA DUA, Indonésie (AP) – La Chine et l’Inde, après des mois de refus de condamner la guerre de la Russie en Ukraine, n’ont pas fait obstacle à la publication cette semaine d’une déclaration des principales économies mondiales qui critique vivement Moscou.

Cela pourrait-il enfin signaler un nouveau changement de politique audacieux de la part de Pékin et de New Delhi pour s’aligner sur ce que les États-Unis et leurs alliés considèrent comme le meilleur moyen de mettre fin à une guerre qui a semé la mort et la misère en Ukraine et perturbé des millions de vies alors que les prix des denrées alimentaires et de l’énergie montent en flèche et que les économies se fissurent ?

Il y a certainement un empressement de la part d’un monde las de la guerre de la voir comme le début d’un changement par les puissances mondiales en plein essor.

Regardez d’assez près, cependant, et il y a suffisamment de subtilité, sans parler de points de flou, à la fois dans la déclaration officielle publiée à la fin du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, et dans les actions de la Chine et de l’Inde elles-mêmes, pour soulever des questions. savoir si un véritable changement est en cours.

Leurs positions deviendront plus claires dans les semaines à venir, mais pour l’instant les deux nations, qui entretiennent des liens commerciaux importants avec la Russie et se sont jusqu’à présent abstenues de critiquer ouvertement la guerre, pourraient simplement veiller à leurs propres intérêts et garder les options futures ouvertes.

Il est important de comprendre ce qui s’est exactement passé à Bali, car on craint de plus en plus que sans la pression politique et diplomatique de la Chine et de l’Inde, la Russie soit beaucoup moins susceptible de mettre fin à sa guerre.

Le conflit en Ukraine pesait lourd sur le sommet de deux jours à Bali, auquel a participé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. La nouvelle tôt mercredi d’une explosion qui a secoué l’est de la Pologne a incité le président américain Joe Biden à organiser à la hâte une réunion d’urgence avec les membres du Groupe des Sept et de l’OTAN lors du sommet.

Les querelles en coulisses au G-20 sur la manière de traiter l’invasion de la Russie dans sa déclaration ont été “très, très dures”, a déclaré le président indonésien Joko Widodo, hôte du sommet.

“La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu’elle cause d’immenses souffrances humaines et exacerbe les fragilités existantes dans l’économie mondiale”, indique le communiqué.

Le langage moins qu’universel – “la plupart des membres” – signale la présence d’une dissidence, tout comme la reconnaissance qu'”il y avait d’autres points de vue et différentes évaluations” et que le G-20 n’est “pas le forum pour résoudre les problèmes de sécurité”.

Le produit final, cependant, a été considéré par certains comme une forte réprimande d’une guerre qui a tué des milliers de personnes, accru les tensions mondiales en matière de sécurité et perturbé l’économie mondiale.

La déclaration publique a utilisé le langage d’une résolution de mars de l’ONU qui déplorait « dans les termes les plus forts l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine » et exigeait « son retrait complet et inconditionnel » du territoire ukrainien.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que les “mots étonnamment clairs” du sommet du G-20 sur l’Ukraine “n’auraient pas été possibles si des pays importants ne nous avaient pas aidés à nous rassembler de cette façon – cela inclut l’Inde et cela inclut également, par exemple, le Sud Afrique.”

“C’est quelque chose qui montre qu’il y en a beaucoup dans le monde qui ne pensent pas que cette guerre soit juste, qui la condamnent, même s’ils se sont abstenus lors des votes aux Nations Unies pour diverses raisons”, a déclaré Scholz. “Et je suis sûr que c’est l’un des résultats de ce sommet : le président russe est presque seul au monde avec sa politique.”

John Kirton, directeur du groupe de recherche du G-20, l’a qualifié de “grande percée” et de “changement actif” de la Chine et de l’Inde dans lequel ils ont rejoint le “côté démocratique de la grande fracture géopolitique immédiate”.

En privé, cependant, certains diplomates hésitaient à déclarer que la Chine avait modifié sa position vis-à-vis de la Russie.

Le président chinois Xi Jinping a peut-être simplement pris la décision de ne pas être considéré comme un spoiler ou une valeur aberrante lors de réunions en face à face avec d’autres dirigeants à Bali. La déclaration permet également à la Chine d’éviter de faire tapis avec une Russie qui semble de plus en plus isolée alors qu’elle multiplie les attaques contre les civils et les infrastructures civiles.

Ce que Pékin n’a pas fait, c’est changer – ou même publiquement remettre en question – ses relations fondamentales avec la Russie.

La Chine a étroitement aligné sa politique étrangère sur celle de la Russie ces dernières années, les projets de pipelines et les ventes de gaz naturel les ayant rapprochés économiquement.

Il a refusé de critiquer publiquement l’agression de la Russie ou même de la qualifier d’invasion, tout en critiquant les sanctions et en accusant les États-Unis et l’OTAN de provoquer Poutine, bien qu’il ait mis en garde contre le fait de laisser le conflit devenir nucléaire.

Quelques semaines à peine avant l’invasion de Moscou, les dirigeants russe et chinois se sont rencontrés à Pékin, où ils ont signé une déclaration commune affirmant que leurs relations bilatérales n’avaient « aucune » limite.

Il n’était pas clair si la Chine avait poussé à l’assouplissement du langage dans la déclaration du G-20 reconnaissant “d’autres points de vue et des évaluations différentes” et que le G-20 n’est “pas le forum pour résoudre les problèmes de sécurité”, mais Shi Yinhong, professeur de relations internationales à L’Université Renmin de Pékin a déclaré qu’elle avait fait pression pour de telles phrases à d’autres occasions.

Pour l’Inde, le Premier ministre Narendra Modi a également évité de critiquer l’invasion russe de l’Ukraine.

Modi, cependant, a indiqué pour la première fois en public le malaise de l’Inde face à l’attaque lorsqu’il a rencontré Poutine en septembre.

“Je sais que l’ère d’aujourd’hui n’est pas celle de la guerre”, a déclaré Modi à Poutine.

Ce message “a trouvé un écho très profond dans toutes les délégations et a contribué à combler le fossé entre les différentes parties et a contribué au succès du document” à Bali, a déclaré aux journalistes le ministre indien des Affaires étrangères Vinay Kwatra.

Navdeep Suri, un diplomate indien à la retraite, a déclaré qu’il voyait un changement subtil dans la position de l’Inde dans ses relations avec la Russie.

La Chine, cependant, peut être “dans une position beaucoup plus délicate que l’Inde parce que la Chine est celle qui a promis un soutien illimité à la Russie quelques jours avant l’invasion”, a déclaré Suri. “La Chine a (maintenant) accepté un langage aussi dur, y compris le retrait inconditionnel et complet des forces russes d’Ukraine.”

Dilip Sinha, un autre diplomate indien à la retraite, a noté que l’Inde continue d’acheter du pétrole, de commercer avec la Russie et de s’abstenir de respecter les résolutions de l’ONU critiquant la Russie.

« Il y a un sentiment de bravade en Inde qui fait son chemin. Je ne vois aucun changement dans la politique de l’Inde à l’égard de la Russie concernant la guerre en Ukraine », a déclaré Sinha.

Foster Klug, directeur des nouvelles d’AP pour les Corées, le Japon, l’Australie et le Pacifique Sud, couvre l’Asie depuis 2005.

L’écrivain d’Associated Press Ashok Sharma à New Delhi a contribué à cette histoire.

Foster Klug, l’Associated Press