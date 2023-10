Par Yew Lun Tian, ​​Laurie Chen et Michael Martina

BEIJING/WASHINGTON (Reuters) – Alors que la colère grandit au Moyen-Orient face aux frappes israéliennes à Gaza, la Chine et la Russie trouvent une cause commune avec les pays de la région pour soutenir les Palestiniens.

Pour Moscou et Pékin, le bombardement israélien de Gaza à la suite des attaques du Hamas qui ont tué 1 400 Israéliens représente une opportunité de redorer leur réputation de champions du monde en développement, contrairement aux États-Unis, qui ont carrément apporté leur soutien à leur allié Israël.

La Chine a toujours appelé à la retenue et à un cessez-le-feu, mais a également aiguisé ses critiques à l’égard d’Israël.

« Les actions d’Israël ont dépassé le cadre de l’autodéfense », a déclaré cette semaine le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, l’appelant à mettre fin à sa « punition collective » contre les habitants de Gaza, ont rapporté les médias d’État chinois.

La Russie a exprimé sa sympathie pour les Palestiniens tout en accusant les Etats-Unis : « Je pense que beaucoup de gens seront d’accord avec moi pour dire qu’il s’agit d’un exemple frappant de l’échec de la politique américaine au Moyen-Orient », a déclaré la Russie. Le président Vladimir Poutine dit cette semaine.

Poutine et le président chinois Xi Jinping ont cherché à approfondir leurs liens avec le Sud, y voyant des opportunités économiques et éventuellement un moyen de contrebalancer l’influence diplomatique des États-Unis et de leurs alliés.

Cela a été démontré cette semaine alors que la Chine a accueilli un sommet pour l’initiative de Xi, la Ceinture et la Route, qui a prêté des centaines de milliards de dollars pour des projets d’infrastructures au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

Poutine a assisté et rencontré Xi pour trois heures de pourparlers qui comprenaient « un échange de vues approfondi sur la situation palestino-israélienne », a indiqué la Chine.

« La Chine et la Russie voient toujours (la crise) davantage du point de vue des États-Unis que du point de vue de la Palestine ou d’Israël », a déclaré Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington.

« Si les Etats-Unis parviennent à rallier efficacement le monde, ce n’est pas bon pour eux. Si les Etats-Unis et leurs alliés s’isolent de plus en plus, ils considèrent que c’est une bonne chose pour eux. »

SOUTIEN À LA PALESTINE

Même si les stratégies de la Russie et de la Chine au Moyen-Orient ne sont pas totalement alignées, elles ont de nombreux points communs.

La Russie critique vivement les États-Unis, mais la Chine a pour l’essentiel évité de les critiquer, contrairement au début de la guerre en Ukraine, lorsque le soutien de la Chine à la Russie a mis en lumière de manière indésirable sa position diplomatique.

La Chine a montré son influence croissante au Moyen-Orient cette année en annonçant un accord surprise sur le rétablissement des liens entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

La Russie a également amélioré ses relations avec l’Iran, notamment en fournissant des drones iraniens et en faisant cause commune en soutenant le président syrien Bashar al-Assad.

La Chine et la Russie partagent une histoire de soutien aux Palestiniens – et critiquent ce qu’elles considèrent comme leur marginalisation par les États-Unis.

« Il existe clairement un intérêt partagé à souligner le rôle négatif des États-Unis dans le conflit », a déclaré Jean-Loup Samaan, chercheur principal à l’Institut du Moyen-Orient de l’Université nationale de Singapour.

« Et cela s’inscrit dans leur discours plus large sur la nécessité de construire un ordre mondial alternatif à celui des États-Unis. »

Les médias d’État russes ont annoncé qu’ils enverraient de l’aide humanitaire à Gaza et la Chine a envoyé son envoyé au Moyen-Orient dans la région, où il a rencontré le représentant spécial de la Russie. La Russie a déclaré jeudi qu’elle coordonnait sa politique au Moyen-Orient avec la Chine.

Alors que les médias chinois ont couvert les attaques du Hamas le 7 octobre, des reportages ont depuis diffusé des images de souffrances palestiniennes, certains citant de manière évidente des sources palestiniennes affirmant qu’Israël en était responsable.

« Aucune des réalités qui ont choqué une grande partie du monde le 7 octobre ne figure dans l’actualité chinoise. Au lieu de cela, l’actualité présente les bombardements israéliens sur Gaza sans expliquer que la cible est uniquement l’infrastructure du Hamas », a déclaré Carice Witte, directrice du groupe SIGNAL. Groupe de réflexion sur les relations sino-israéliennes basé à Tel Aviv.

À LA RECHERCHE D’ALLIÉS

La guerre menée par la Russie en Ukraine lui donne une incitation supplémentaire à s’aligner sur la cause palestinienne.

Les États-Unis ont tenté, avec un succès limité, de persuader les pays du Sud de se rallier à l’Ukraine. Présenter les États-Unis comme un moteur du conflit contribue à émousser cet effort.

Alterman voit une motivation similaire pour la Chine, qui considère les États-Unis comme son principal rival géopolitique.

« La Chine essaie de jouer la carte du Sud, indépendamment de ses liens étroits avec Israël. Plus que de soutenir le Hamas, elle contribue discrètement à construire une résistance aux efforts américains visant à obtenir un soutien international à Israël », a déclaré Alterman.

Ma Xiaolin, expert du Moyen-Orient et professeur à l’Université d’études internationales du Zhejiang, a déclaré que la Chine était impartiale entre les Palestiniens et Israël, mais que si elle était poussée, elle se rangerait du côté de ses partenaires arabes.

« Si Israël, avec le soutien des Etats-Unis, étend l’ampleur et la portée de la guerre et cause davantage de pertes humanitaires, la Chine fera certainement pencher la balance en faveur des Palestiniens », a déclaré Ma.

(Reportage supplémentaire de James Pomfret à Hong Kong et Guy Faulconbridge ; écrit par Don Durfee ; édité par Robert Birsel)