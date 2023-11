Analyse : la campagne de bombardement israélienne sur Gaza s’avère coûteuse pour Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

La première réponse d’Israël aux attaques du Hamas du 7 octobre a été d’envoyer des forces aériennes pour bombarder Gaza. L’armée de l’air s’est vu remettre une longue liste de cibles potentielles, liées ou non aux attaques. La logique était de montrer aux Israéliens comme aux Palestiniens qu’Israël n’était pas déprimé mais qu’il était capable de mobiliser une réponse rapide, résolue et brutale.

Israël a d’abord publié des rapports sur le nombre de frappes aériennes qu’il menait, mais réalisant probablement qu’admettre avoir bombardé Gaza des milliers de fois était une mauvaise relation publique, il s’est plutôt tourné vers le nombre de « cibles » qu’il frappait. Le dernier chiffre a été publié il y a environ une semaine, faisant état de 12 000 cibles attaquées. Sans préciser comment ils ont été touchés et avec quels moyens, ce chiffre ne dit pas grand-chose.

Mais on peut déduire beaucoup de choses du nombre total de bombes utilisées. Cette semaine, les responsables palestiniens ont annoncé que 18 000 tonnes de bombes avaient été larguées sur Gaza. Les destructions sur le terrain sont conformes à ce chiffre.

Presque toutes les bombes larguées appartiennent à la famille Mk80, conçue aux États-Unis et en service depuis la guerre du Vietnam. Conçues à l’origine comme des armes classiques à chute libre ou des « bombes stupides », elles ont été constamment modernisées avec des dispositifs de ciblage sophistiqués qui les ont transformées en « bombes intelligentes ». Ces bombes sont fabriquées en différentes tailles, classées selon le poids total de l’arme : 120 kg (265 lb), 250 kg (551 lb), 500 kg (1 102 lb) et 1 000 kg (2 204 lb).

L’armée de l’air israélienne utilise trois principaux types d’avions à voilure fixe, tous fabriqués aux États-Unis. Le rôle principal du chasseur F-15 est d’assurer la supériorité aérienne, même si certains peuvent également être utilisés comme bombardiers. Israël a commandé 75 des derniers chasseurs-bombardiers F-35 et en a reçu environ 40 jusqu’à présent. Ces avions ne sont probablement pas utilisés pour bombarder Gaza, mais ils patrouillent dans le ciel pour se protéger de toute menace. Cette semaine, une vidéo a été diffusée montrant un F-35 abattant un missile de croisière Houthi lancé sur Israël depuis le Yémen.

Le cheval de bataille de la campagne de bombardement de Gaza est le F-16, un avion ancien et éprouvé. Israël a construit une version modifiée de l’avion de combat pour l’adapter à sa tactique, avec un deuxième membre d’équipage dont la tâche principale est de contrôler les armes de précision. Une centaine sont en service. Bien que chacun puisse transporter 7 tonnes, pour des raisons pratiques, on peut supposer que chaque F-16 décolle avec quatre bombes.

Si les quatre bombes étaient toutes des versions de 1 000 kg, 4 500 vols seraient nécessaires pour livrer 18 000 tonnes de bombes. Mais toutes les bombes utilisées ne sont pas du type le plus lourd, de sorte que le nombre de vols de bombardement au-dessus de Gaza pourrait être plus proche de 6 000.

L’armée de l’air possède environ 170 F-16 de toutes les versions. Dans n’importe quelle force aérienne, environ 20 pour cent des avions sont à tout moment hors service pour des raisons d’entretien, de mise à niveau ou de réparation régulières. Israël est connu pour son soutien professionnel et rapide, donc environ 150 F-16 sont probablement utilisables à tout moment. À mesure que la campagne se poursuit, ce nombre commencera à diminuer, car une utilisation continue nécessitera un entretien supplémentaire et le remplacement des pièces usées. Mais cela se fera progressivement, et Israël pourra maintenir plus de 100 F-16 en état de vol à tout moment.

Ainsi, les F-16 effectuent apparemment en moyenne 1,5 mission de combat par jour. Compte tenu des spécificités du champ de bataille, avec pas moins de sept bases aériennes israéliennes dans un rayon de 50 à 100 km de Gaza, les temps de vol sont courts, de sorte que les pilotes peuvent continuer à voler au rythme actuel sans se soucier des problèmes à long terme. la fatigue s’installe. Toutes les forces aériennes essaient d’avoir au moins deux, de préférence trois, équipages par avion. Bien que les chiffres exacts soient toujours l’un des secrets les mieux gardés, l’armée de l’air israélienne dispose de suffisamment de pilotes actifs et de réservistes avec une formation actualisée pour assurer des rotations régulières.

Même si Israël n’a pas à s’inquiéter d’une éventuelle pénurie de soldats pour les combats aériens, il pourrait devoir tenir compte de la logistique et des finances de la campagne de bombardement.

Six cents tonnes de bombes par jour, c’est une quantité considérable : il faut environ 30 semi-remorques rien que pour les transporter. Les coûts augmentent également : une bombe de 1 000 kg coûterait à l’armée de l’air américaine 16 000 dollars. Un client étranger beaucoup plus petit comme Israël devrait probablement payer un prix plus élevé de 25 000 dollars la tonne rien que pour la version stupide, sans le coût de l’ajout d’électronique et de matériel de ciblage sophistiqués et souvent beaucoup plus coûteux.

Cela représente un prix quotidien bien supérieur à 15 millions de dollars rien que pour la bombe de base. Avec les ajouts, il est juste de supposer que ce chiffre s’élève à au moins 25 millions de dollars par jour. À ce rythme, la campagne de bombardements a jusqu’à présent coûté à Israël au moins 750 millions de dollars rien qu’en bombes.

Qu’en est-il des coûts supplémentaires ? Le F-16 aurait un coût de vol « très faible », « seulement » 8 000 $ l’heure. En supposant un minimum de 300 heures de vol par jour, cela donne un chiffre de 2,5 millions de dollars par jour, soit 75 millions de dollars jusqu’à présent.

En ajoutant au calcul tous les moyens aériens supplémentaires nécessaires pour soutenir le bombardement, comme la surveillance, la reconnaissance, la guerre électronique, l’alerte précoce aéroportée, le commandement et le contrôle, etc., le coût de l’ensemble de la campagne aérienne monte en flèche.

Israël a probablement dépensé jusqu’à présent au moins 2 milliards de dollars pour bombarder Gaza, et ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Et cela sans avoir à mobiliser et maintenir sous les armes 360 000 réservistes et à mener la guerre terrestre qu’Israël a déclenchée la semaine dernière.

Tout cela pour une valeur militaire très douteuse. Il est évident que les cibles des bombes israéliennes sont principalement les civils et les infrastructures civiles. Il y a peu de raisons de croire que le chiffre de plus de 9 000 personnes tuées à Gaza, parmi lesquelles près de 4 000 enfants, inclut plus de quelques centaines de combattants du Hamas.

Les batailles sont gagnées par les hommes ; les guerres se gagnent grâce aux ressources, selon un vieil adage militaire. Mais alors que la guerre se prolonge sans que les résultats soient clairs du point de vue israélien, les dirigeants israéliens mèneront également cette guerre avec une calculatrice à la main.