Pendant près de deux semaines après l’attaque du Hamas, la réponse israélienne a été de bombarder sans relâche la bande de Gaza depuis les airs.

Mais à mesure que le temps passe, le monde se demande : Israël va-t-il attaquer sur le terrain et, si oui, quand et comment ?

Il est presque certain que ce sera le cas.

Les hommes politiques israéliens parlent de guerre avec tant d’acharnement qu’il est inimaginable que quoi que ce soit puisse les persuader de faire une pause, de s’arrêter ou de reculer. Des ennemis politiques acharnés ont mis de côté leurs divergences pour manifester une même vision, appelant à des représailles, à des représailles et à une solution à ce qu’ils appellent le problème de sécurité du Hamas.

Malgré leurs différences tactiques et stratégiques, presque tous les hommes politiques israéliens soutiennent une attaque terrestre des forces israéliennes sur la bande de Gaza. Ils voient que l’opinion publique, quasiment à l’unisson, réclame que l’humiliation du 7 octobre soit vengée dans le sang. Jusqu’à présent, la récompense a été principalement le sang des civils palestiniens, mais il existe un désir d’aller à Gaza et de tuer autant de combattants que possible.

Alors, comment Israël envisage-t-il de mener une invasion terrestre – et qu’attend-il ?

Une attaque prend du temps

Il est difficile pour une armée qui a subi une défaite tactique et dont les plans ont été compromis d’agir immédiatement. Pour être prête à attaquer, l’armée israélienne doit planifier, équiper, déployer et approvisionner, et cela prend du temps.

Plusieurs sources ouvertes fiables indiquent qu’Israël s’efforce d’obtenir des fournitures militaires cruciales pour soutenir une campagne qui pourrait durer des semaines ou des mois, comme ses stocks de bombes aériennes qui doivent être reconstitués avant toute nouvelle attaque.

Des rumeurs bien informées – et sans confirmation indépendante, nous devons les appeler ainsi – affirment que même si Israël fabrique la plupart des munitions et des bombes qu’il utilise, les entrepôts ne sont pas aussi pleins que le souhaiteraient les commandants de la logistique. Cette accalmie est donc utile pour l’acquisition précipitée de matériel militaire vital.

Les généraux savent que la situation des réserves et du ravitaillement ne sera jamais idéale, et ils sont entraînés à reconnaître le moment où ils ont suffisamment de provisions sans trop retarder l’action. L’armée israélienne est probablement proche d’un état de préparation opérationnelle qui lui permettrait de lancer une offensive totale sur Gaza. Cela pourrait être une question de jours tout au plus.

Les politiciens israéliens doivent déjà se ronger les ongles et maudire les soldats pour ne pas être déjà entrés. Ils savent – ​​en particulier le Premier ministre Benjamin Netanyahu, que de nombreux Israéliens accusent d’avoir conduit le pays dans la mauvaise direction pendant des années et d’avoir déshonoré leurs célèbres forces de sécurité et armées – que le temps n’est pas en leur faveur.

Le 7 octobre et pendant les jours qui ont suivi, des scènes terribles de civils et de soldats désarmés tués et de prises d’otages ont galvanisé le soutien à Israël, y compris celui des dirigeants du monde. S’il avait été capable de lancer l’offensive terrestre dans les 24 heures, Israël aurait pu bénéficier d’un soutien mondial ou du moins d’un manque d’opposition forte.

Mais très vite, les attaques aériennes israéliennes sur Gaza, tuant des civils et détruisant des quartiers sous des volumes de bombes sans précédent, ont érodé une grande partie de ce soutien.

Chaque jour, de plus en plus de voix disent que cela doit cesser, que tant de massacres sont suffisants. Au moins 3 785 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens ; un tiers d’entre eux étaient des enfants.

Après l’indignation internationale suscitée par l’explosion du 17 octobre à l’hôpital arabe al-Ahli, qui a tué au moins 471 personnes, les décideurs israéliens voient leur fenêtre d’opportunité pour agir avec le soutien international se réduire rapidement et attaqueront probablement bientôt, même si les militaires sont pas prêt à 100 pour cent.

Une invasion terrestre le week-end ?

La collecte de renseignements sur les lieux où les captifs sont détenus est peut-être un facteur majeur influençant la décision d’attaquer.

Les services secrets veulent examiner autant de pistes opérationnelles que possible et rassembler autant d’informations que possible, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas disposer de tout le temps qu’ils souhaitent.

Je ne sais pas quand aura lieu le jour G et, prenant un pari énorme, je pense que les principaux préparatifs sont presque terminés et que l’attaque pourrait avoir lieu dès le week-end.

L’histoire a montré que des décideurs rusés, qui connaissent le fonctionnement de la politique mondiale, tentent de lancer des campagnes militaires qui déclencheront une réponse forte de la communauté internationale, le vendredi ou le samedi.

Pourquoi alors? Pour une raison banale et simple : si la partie attaquée ou ses partisans et alliés exigent que le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) se réunisse d’urgence, il est généralement impossible d’obtenir le quorum avant lundi matin, heure de New York.

Cela donne aux attaquants plus de deux jours avant de pouvoir être avertis ou sanctionnés par le Conseil de sécurité de l’ONU, même si celui-ci n’agit généralement pas avec fermeté lors de sa première session.

La nature de l’invasion est également prévisible : il s’agira probablement d’une attaque terrestre, aérienne et maritime massive et coordonnée provenant de plusieurs directions, probablement lancée au milieu de la nuit.

Après tout, Israël tentera d’exploiter au mieux ses avantages tout en contrecarrant les forces des défenseurs palestiniens.