Analyse instantanée et note de match : action insensée dans le match Fatal-Four-Way féminin alors que Cargill et Belair se défendent

Lors du deuxième match de la carte Crown Jewel PLE, les fans ont obtenu le Fatal 4-way pour les ceintures par équipe féminine. Avec les champions Bianca Belair et Jade Cargill en défense contre Metafour (Jakara Jackson et Lash Legend), Damage Ctrl (Iyo Sky et Kairi Sane) et Chelsea Green et Piper Niven.

Belair et Sky donnent le coup d’envoi, leurs champions infligeant des dégâts à Green et Niven avant que les Metagirls n’entrent dans l’action. Un échec de Damage Ctrl a en fait déclenché la meilleure partie du match, Niven montrant sa domination avant que Beliar ne décroche un Blockbuster, puis Lash Legend et Jade Cargill ne commencent une bataille de super pouvoirs.

Niven les a tous deux éliminés avec un cross body depuis la troisième corde.

Chelsea Green voulait atterrir depuis la troisième corde mais avait peur, ce qui l’a conduit aux trois acrobates. Iyo Sky a d’abord éliminé Niven et Green, puis Legend a lancé Jackson pour les éliminer tous avant que Belair ne fasse sortir Legend du ring. Belair renvoie Green sur le ring et Cargill décroche un Jaded mais Damage Ctrl arrête le compte de trois.

Un CodeBreaker ridiculement bon de Green dans un Senton de Green levé au genou, mais cela a conduit Niven à éclabousser son propre partenaire. Cargill soulève Niven sur ses épaules et Belair termine le CodeBreaker.

3 chefs d’accusation. Et toujours.

Note de match : 91

Un peu lent à démarrer, mais l’action constante parmi ces grands athlètes était un spectacle à voir.

Quelle est la prochaine étape ?

Belair et Cargill ont fait savoir à tout le monde qu’ils s’engageaient pour un long règne de championnat et cela l’a cimenté. Elles sont de loin les meilleures compétitrices dans la division par tags pour les femmes et devraient détenir les ceintures jusqu’à ce que de redoutables prétendantes avec des intrigues supportables émergent.