Voici ce que l’équipe sportive du Baltimore Sun avait à dire immédiatement après la victoire 31-24 des Ravens contre l’hôte des Cardinals de l’Arizona lors du match de la semaine 8 de dimanche au State Farm Stadium.

Brian Wacker : Une semaine après que les Ravens aient ressemblé à une équipe NBA constamment en rupture rapide, Lamar Jackson a eu du mal à trouver des receveurs ouverts contre une défense des Cardinals qui tombait dans la couverture, surtout au début, et l’offensive a stagné. Les Ravens ont l’habitude de minimiser leurs adversaires et ils l’ont encore une fois fait. Après leur premier entraînement au cours duquel ils ont parcouru 75 verges en 10 jeux et récolté cinq premiers essais, Jackson complétant 6 des 7 passes en cours de route, les Ravens n’ont réussi que 25 verges et un premier essai sur leurs trois possessions suivantes.

Mais quand vous avez peut-être la meilleure défense de la NFL, vous pouvez vous en sortir avec ce genre d’occasions manquées contre une mauvaise équipe.

Michael Pierce a été un tour de force, arrêtant plusieurs essais en quatrième essai, forçant un échappé et faisant généralement des ravages au milieu de la ligne. Pendant ce temps, Geno Stone et Brandon Stephens ont continué leur jeu solide, chacun réussissant une interception. Et lorsque les Ravens ont arrêté les Cardinals, leur attaque en a fait juste assez pour trouver la zone des buts. L’une des lignes les plus intrigantes de la journée était le receveur large Odell Beckham Jr. qui a terminé avec zéro attrapé mais a attiré trois drapeaux sur les Cardinals, dont deux pour interférence de passe qui ont permis des touchés faciles.

Mike Preston : Les Ravens continuent de flirter avec des pertes potentielles parce qu’ils ne peuvent pas jouer de manière cohérente en attaque. La meilleure façon d’attaquer cette équipe est de donner un look différent au quart-arrière Lamar Jackson et il a parfois du mal à faire des lectures. Les Cardinals ont réussi à emporter le pain et le beurre de Jackson lors des blitz en verrouillant le receveur recrue Zay Flowers sur des écrans rapides. La défense a assez bien joué pour gagner, mais ce groupe était également loin d’être dominant. Il était surprenant de voir à quel point les Cardinals ont bien géré le ballon, même si le protège-nez Michael Pierce a joué un excellent match. La question n°1 reste la même pour les Ravens : développeront-ils cet instinct de tueur avant les séries éliminatoires ou s’agit-il de la même équipe incohérente que nous avons vue au cours des trois dernières années ?

Trotteur pour enfants : Les Ravens ont rendu la vie plus difficile que nécessaire contre un adversaire 1-6, accordant aux Cardinals un premier touché avec deux pénalités et flirtant avec des revirements en attaque. Ils auraient été dans une pire forme sans la performance monstre du plaqueur de nez Michael Pierce, qui a arrêté l’Arizona sur deux quatrièmes essais.

Ils n’ont pas pu tirer parti de leur percée offensive contre Détroit. Lamar Jackson a parfois tenu le ballon trop longtemps, et leur ligne offensive n’a pas gagné de manière cohérente contre une défense qui reposait principalement sur des courses à trois et quatre. Du côté positif, ils ont continué à se montrer efficaces dans la zone rouge, profitant d’une interception acrobatique de Brandon Stephens pour remonter 14-7 à la mi-temps. Ils ont récidivé après que Geno Stone ait éliminé Joshua Dobbs au troisième quart, avec Gus Edwards entrant dans la zone des buts. Ils ont également proposé des conceptions de courses astucieuses pour mettre le match sur la glace au quatrième quart.

Un jour où d’autres puissances ont subi des revers, les Ravens se sentiront bien en rentrant chez eux avec une victoire disgracieuse.

C.J. Doon : Le jeu de Michael Pierce ? Le plaqueur défensif vétéran a été un point positif dans une performance par ailleurs peu inspirante des Ravens. Il a non seulement rempli la course, mais a également enregistré un strip-sack qui s’est presque transformé en un touché défensif. Les Ravens ont eu la chance de subir deux mauvaises interceptions de Joshua Dobbs, qui ont conduit directement à deux scores qui ont mis le match hors de portée, mais nous ne pouvons plus qualifier le nez du safety Geno Stone vers le ballon de bizarrerie statistique. Il compte cinq interceptions en tête de la ligue après avoir commencé la saison sur le banc et pourrait être une meilleure option que le partant de 70 millions de dollars Marcus Williams.

Dans l’ensemble, les Ravens sont désormais dans la course pour la tête de série et un laissez-passer au premier tour de l’AFC grâce à la défaite des Chiefs contre les Broncos. Compte tenu de l’incohérence que nous avons constatée en attaque, c’est assez remarquable et c’est tout à l’honneur de la défense d’avoir permis à Lamar Jackson et Todd Monken de se mettre à l’aise alors que nous approchons de la mi-saison.

Tim Schwartz : Nous savions déjà que la défense des Ravens était d’élite – ce qu’ils ont prouvé la semaine dernière et se sont encore solidifiés contre une mauvaise équipe des Cardinals – mais ils manquent toujours de cohérence globale de semaine en semaine. L’offensive des Ravens a été mauvaise aujourd’hui. Il n’y a aucun moyen de contourner ce problème. Ils ont capitalisé quand ils en avaient besoin (grâce à la cinquième interception de Geno Stone, en tête de la ligue, leur donnant un terrain court), mais leurs incohérences vont leur coûter cher contre de meilleures équipes. C’est ce que nous avons vu contre les Colts et les Steelers lors de leurs seules défaites. Les meilleures équipes, comme les Seahawks et les Browns – les deux prochains adversaires des Ravens – vont les faire payer si elles totalisent 183 verges au total en trois quarts. Heureusement pour Baltimore, sa défense n’a aucune faiblesse et mènera l’équipe à la victoire le plus souvent.