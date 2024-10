Analyse instantanée de la défaite des Patriots face aux Jaguars

Les New England Patriots avaient une fiche parfaite de 2-0 lors de leur troisième match à Londres. Cependant, après avoir remporté ses deux premiers matchs au Royaume-Uni de manière éclatante, l’équipe de l’entraîneur-chef de première année Jerod Mayo s’est cette fois-ci retrouvée du mauvais côté d’un match déséquilibré.

Les Patriots ont perdu leur match de la semaine 7 au stade de Wembley avec un score final de 32-16, tombant à 1-6 cette année. Voici nos observations rapides du concours.

Les Patriots incapables de démarrer rapidement

Les Patriots ont pris du retard par plusieurs scores lors de trois de leurs cinq défaites cette saison, et ils se sont rendus à Londres avec un objectif clair en tête : commencer plus vite. L’entraîneur-chef Jerod Mayo l’a confirmé lors d’un de ses points de presse cette semaine.

« Nous devons commencer les matchs plus rapidement », a-t-il déclaré. « C’est définitivement un point sur lequel l’accent est mis cette semaine. »

Le message de Mayo a été mis en pratique par son équipe contre les Jaguars, du moins au début.

Les Patriots ont trouvé le succès des deux côtés du ballon pour commencer le match, prenant une avance de 10-0 au début du deuxième quart. L’offensive dirigée par Drake Maye a débuté avec un touché de 11 jeux et 68 verges qui a été couronné par une passe de touché de 16 verges au porteur de ballon JaMycal Hasty ; il a ensuite ajouté un panier également.

Entre ces deux possessions, la défense a forcé un botté de dégagement après un seul premier essai des Jaguars. Cependant, les choses ont commencé à se dégrader au fur et à mesure de la deuxième période.

Les Patriots ont fini par céder 22 points consécutifs, pour prendre un déficit de 12 points dans les vestiaires à la mi-temps. Leur élan initial s’est rapidement évaporé car les trois phases du jeu n’ont pas réussi à fonctionner à un niveau adéquat.

L’offensive s’éloigne du script d’ouverture à forte passe

Les Jaguars sont entrés dans la semaine 7 en dernier pour les verges par la passe (1 660) et les touchés par la passe (14) abandonnés. Le coordinateur offensif Alex Van Pelt s’est assuré de défier la défense de Jacksonville dans les airs dès le début, en appelant neuf passes contre deux points lors du premier entraînement.

Drake Maye a réalisé 6 sur 7 pour 62 verges et un touché, alors que l’offensive des Patriots a fait preuve de sérieux pour commencer le match. Comme pour l’ensemble du jeu, ce rythme initial n’a pas été maintenu – potentiellement à cause d’un changement dans la sélection du jeu.

De la deuxième série à la mi-temps, Van Pelt a effectué 12 passes contre huit points. Cela en soi n’était peut-être pas un problème, mais un coup d’œil aux troisième, quatrième et cinquième disques en particulier montre où les choses ont mal tourné pour l’offensive de la Nouvelle-Angleterre : ces trois possessions ont été courues, passées, passées, bottées de dégagement.

Le métrage gagné lors de ces premières descentes : -1, 1, -4. Ces jeux ont mis la Nouvelle-Angleterre derrière le ballon dès le début, et l’unité ne s’est jamais remise.

La répartition finale des passes de 12 à 42 est évidemment trompeuse. Les Patriots ont été contraints d’abandonner plus ou moins leur course après avoir pris un retard de 15 points au début de la troisième période.

La connexion Drake Maye-Hunter Henry s’avère fructueuse

Bien qu’elle ait montré quelques signes de vie au début et à la fin du match, l’offensive de passe des Patriots dans son ensemble a été incohérente tout au long de la journée. Une connexion, cependant, semblait plutôt prometteuse : le quart-arrière recrue Drake Maye et l’ailier rapproché vétéran Hunter Henry sont venus jouer.

Au total, les deux hommes se sont connectés huit fois sur neuf cibles pour 92 yards ; le seul échec d’Henry était une tentative désespérée aux 4e et 25e.

Avec DeMario Douglas entrant et sortant de l’alignement en raison d’une maladie, et avec le reste du personnel de capture de la Nouvelle-Angleterre plutôt silencieux, Henry est intervenu. Ce n’était pas suffisant pour propulser les Patriots vers une victoire, ni même une performance constante, mais c’était quand même encourageant à voir.

Quant à Drake Maye lui-même, il a terminé le match en complétant 26 des 37 tentatives de passes (70,3 %) pour 276 yards et touchdowns à JaMycal Hasty et KJ Osborn. La performance du passeur recrue a été l’un des rares points positifs de la compétition.

Les jeux explosifs continuent de nuire à la défense des Patriots

La défense des Patriots est assez simple en principe : empêcher l’adversaire de faire de gros jeux et le forcer à enchaîner les jeux positifs. Cependant, ces deux dernières semaines, l’unité du coordinateur de première année DeMarcus Covington n’a pas réussi à le faire.

Après avoir abandonné six jeux explosifs – c’est-à-dire des courses de plus de 10 verges et des passes de plus de 20 verges – au Texans de Houston Dimanche dernier, les Patriots en ont rendu neuf contre Jacksonville. Cinq d’entre eux sont survenus au cours du deuxième quart seulement et ont contribué à inverser la tendance en faveur des Jaguars avant la mi-temps.

Les Patriots perdent définitivement la ligne de mêlée

Le plaqueur gauche de départ Vederian Lowe étant exclu avant même que les Patriots ne se rendent à Londres, l’équipe a dû enchaîner une autre combinaison de ligne offensive de départ. Le combo composé de Demontrey Jacobs, Michael Jordan, Ben Brown, Layden Robinson et Michael Onwenu était la septième configuration différente au cours des sept premières semaines de la saison.

Cela n’était pas non plus censé durer. Robinson s’est blessé à la cheville lors du 17e jeu offensif de la journée et a ensuite été annoncé comme douteux pour son retour à la compétition. Il ne l’a jamais fait, les Patriots terminant le match en affrontant Sidy Sow au poste de garde droit tout au long de la séquence.

Dans l’ensemble, l’unité a connu des moments difficiles.

Drake Maye s’est retrouvé sous pression à plusieurs reprises et a été limogé à deux reprises. Le plus gros problème, cependant, était l’inefficacité de la Nouvelle-Angleterre dans le jeu de course.

En grande partie à cause d’un blocage inadéquat à l’avant, la Nouvelle-Angleterre a terminé avec seulement 38 verges au sol. Parmi ceux-ci, seulement 20 sont venus via les porteurs de ballon (avec 18 de plus grâce aux brouillages de Drake Maye) : Rhamondre Stevenson, Antonio Gibson et JaMycal Hasty n’ont réalisé en moyenne que 1,7 verges sur leurs 12 courses combinées.

Les problèmes sur la ligne de mêlée ne se sont cependant pas arrêtés à l’offensive. La ligne défensive n’a pas non plus tenu sa part du marché. Bien au contraire, en fait.

Après avoir cédé 5,5 verges par course au cours des quatre derniers matchs, les Patriots ont cédé 171 verges en 39 courses au sol aux Jaguars. La course moyenne de Jacksonville a gagné 4,4 verges.

Une partie importante de cette somme a été destinée aux courses vers l’intérieur. La ligne défensive intérieure de la Nouvelle-Angleterre et les défenseurs de deuxième niveau n’ont tout simplement pas généré la pression constante pour empêcher Jacksonville de les entailler au sol encore et encore. À l’exception d’un arrêt 4e et 1 au début du quatrième quart – le mérite revient aux joueurs de ligne défensive Eric Johnson et Jaquelin Roy ainsi qu’au secondeur Raekwon McMillan – les Jaguars ont imposé leur volonté.

Les équipes spéciales contribuent à la disparition des Patriots

En début de saison, l’unité des équipes spéciales de la Nouvelle-Angleterre semblait avoir franchi un cap après quelques performances médiocres au cours des dernières années. Cependant, le vent a commencé à changer un peu pour le groupe du coordinateur Jeremy Springer.

Après avoir connu des difficultés lors du match retour du coup d’envoi la semaine dernière, l’unité a connu une panne monumentale dans la couverture des bottés de dégagement. Au deuxième quart, Bryce Baringer a envoyé un botté de dégagement de 66 verges sur le terrain qui a été aligné par le retourneur des Jaguars Parker Washington sur sa propre ligne de 4 verges. 96 yards et plusieurs arrêts de couverture plus tard, il s’est retrouvé dans la zone des buts.

Le retour de botté de dégagement de Washington entrera dans les livres comme le huit plus long de l’histoire de la NFL et a ajouté du sel aux blessures des Patriots à la fin du deuxième quart-temps.

Les vétérans entretiennent les problèmes de pénalités

Les Patriots sont entrés dans la semaine 7 en tant que 10e équipes les plus pénalisées de la NFL, étant signalés au total 48 fois au cours des six premiers matchs. Et même si le nombre brut d’infractions signalées contre la Nouvelle-Angleterre a diminué dimanche, il restait de gros problèmes qui, une fois de plus, ont contribué à l’effondrement.

Le premier a été l’ailier rapproché Hunter Henry qui a pris un faux départ pour transformer un 3e et 5 en un 3e et 10 que l’équipe n’a pas pu convertir. Au snap suivant, Parker Washington a marqué son retour de botté de dégagement de 96 verges.

Sur le point supplémentaire suivant ce TD, le secondeur Jahlani Tavai s’est aligné en zone neutre. La pénalité a amené l’entraîneur-chef des Jaguars, Doug Pederson, à reconsidérer sa décision et à renvoyer son attaque sur le terrain pour un essai de deux points. La tentative a réussi.

Plus tard, Michael Onwenu, redevenu plaqueur, a été appelé pour un faux départ sur un 3e et un 10. Drake Maye a réussi à frapper KJ Osborn pour un touché de 22 verges dès le snap suivant, mais le point le plus important est toujours d’actualité : Onwenu et d’autres membres du noyau de vétérans de la Nouvelle-Angleterre ont eu des moments difficiles dimanche.