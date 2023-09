Analyse : Inquiétudes soulevées à Bruxelles concernant le pacte migratoire UE-Tunisie | Actualités migratoires

Les inquiétudes grandissent à Bruxelles concernant l’accord migratoire conclu en juillet entre l’Union européenne et la Tunisie, les analystes affirmant que l’aide européenne est de plus en plus utilisée pour soutenir les dirigeants autoritaires et autocratiques en Afrique du Nord.

Le bureau du Médiateur européen a demandé à la Commission européenne comment elle entend contrôler les droits des personnes concernées et quelle évaluation a été faite de son impact sur les droits avant sa signature.

L’accord prévoit que l’UE accordera à la Tunisie 100 millions d’euros (106,6 millions de dollars) pour lutter contre l’immigration clandestine.

Cependant, l’accord avec la Tunisie, présenté à l’époque comme une avancée majeure dans la lutte du bloc contre l’immigration irrégulière, a plutôt profité aux dirigeants qui restreignent activement les droits de leurs citoyens en échange de la promesse d’accords énergétiques et de restrictions draconiennes, et souvent violentes, sur les droits de l’homme. réfugiés et migrants, disent les analystes.

« Regardez les faits », a déclaré Amine Ghali, directeur du Centre de transition démocratique Al-Kawakibi à Tunis. « Les habitants de la région sont aujourd’hui confrontés à davantage de difficultés qu’au cours des 20 dernières années. Leurs dirigeants et gouvernements n’ont rien contribué à leur bien-être social et économique.

Les preuves fournies par les organismes de défense des droits sont accablantes. Les rapports de Human Rights Watch montrent que l’Égypte, qui lutte actuellement pour mettre en œuvre les réformes exigées par son dernier plan de sauvetage du Fonds monétaire international, maintient un régime autoritaire où les disparitions forcées et la torture restent monnaie courante.

En Algérie, après que la pandémie de COVID-19 a mis fin aux manifestations antigouvernementales massives qui ont éclaté en 2019, une répression des droits est en bonne voie. Les journalistes, avocats et défenseurs des droits, ainsi que leurs familles, ont tous été pris pour cible par l’appareil d’État.

Au Maroc, les groupes de défense des droits soulignent le harcèlement systématique des militants, l’État utilisant régulièrement le code pénal du pays pour emprisonner ses détracteurs.

En Libye, ravagée par le chaos depuis la révolution de 2011, les milices en guerre exercent un contrôle sur la vie de ses citoyens, tandis qu’en Tunisie – considérée comme l’histoire à succès du Printemps arabe – le président Kais Saied a annulé bon nombre des acquis réalisés depuis la révolution. a renversé l’ancien dirigeant Zine El Abidine Ben Ali.

Manque de liberté

Il semble y avoir eu un changement de perspective depuis 2011, lorsque les dirigeants européens ont semblé accepter que l’après-politique reposait trop sur le maintien de la stabilité.

« En 2011, il y a eu ce genre de mea culpa », a déclaré Ghali. « L’Europe a admis ses erreurs et semblait déterminée à créer ce sentiment d’une nouvelle ère, d’intégration de la démocratie et des droits dans la région… Il ne s’agit désormais plus que de sécurité et de stabilité. »

Selon ARTICLE 19, un groupe de défense des droits de l’homme, les sociétés nord-africaines sont parmi les plus restrictives au monde en matière de liberté.

Néanmoins, l’UE continue d’aider les gouvernements à travers des accords énergétiques et une aide en échange de leur aide à stopper le flux de réfugiés et de migrants.

« Une dichotomie croissante émerge entre « dire » et « faire » dans les relations de l’Europe avec l’Afrique du Nord », a déclaré David Diaz-Jogeix, directeur principal des programmes d’ARTICLE 19. «Si l’UE peut parler de ses valeurs, pour l’Afrique du Nord, il s’agit simplement de stopper la migration. Essentiellement, par le biais d’accords d’aide et d’énergie, l’UE donne aux dirigeants de la région la permission de faire ce qu’ils veulent.

« En les traitant de cette manière, l’UE donne une légitimité à leurs dirigeants. Ils normalisent leur régime », a conclu Diaz-Jogeix.

Plus tôt cette année, face à l’inquiétude internationale croissante concernant les violences généralisées subies par les demandeurs d’asile et les réfugiés noirs subsahariens à la suite d’un discours prononcé par le président tunisien en février, l’UE a distribué des millions d’aide, avec la promesse ou bien davantage, si les conditions pouvaient d’abord être convenues avec le FMI.

Les autorités libyennes ont été accusées par des groupes de défense des droits de complicité dans les abus et la torture systématiques contre les réfugiés et les migrants. Selon Amnesty International, des milliers de personnes soumis à une détention arbitraire par diverses milices, groupes armés et forces de sécurité.

En Algérie, riche en ressources énergétiques, l’UE et l’Italie ont déjà activement renforcé leur présence tout en fermant les yeux sur les revendications des anciens manifestants pro-démocratie, dont beaucoup croupissent aujourd’hui en prison.

Des sources au sein de l’UE auraient déclaré que le Maroc et l’Égypte dans le viseur du bloc pour une expansion de l’accord avec la Tunisie.

Changer les attitudes

Néanmoins, les États de l’UE se retrouvent confrontés à une crise du coût de la vie sans précédent, les ménages individuels étant confrontés au choix bien réel entre se chauffer et se nourrir.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également mis à rude épreuve la stratégie énergétique de l’UE, les ressources énergétiques de l’Afrique étant désormais, littéralement, une question de vie ou de mort pour beaucoup.

Il est vrai que l’attitude européenne à l’égard de l’Afrique du Nord a radicalement changé, tout comme le caractère de l’UE.

« L’afflux de millions de personnes lors de la crise migratoire de 2015 a vraiment tout changé », a déclaré Susi Dennison du Conseil européen des relations étrangères.

À cette époque, plus d’un million de réfugiés, majoritairement syriens, ont fui vers l’Europe, accentuant le ressentiment persistant à l’égard de l’immigration au sein du bloc et semblant justifier les affirmations de l’extrême droite selon lesquelles le mode de vie européen était menacé.

« Après cela, l’UE a commencé à envisager sa politique étrangère de manière plus pragmatique », a déclaré Dennison. « L’idée était de fournir de l’aide sur une base de contrepartie. Autrement dit, l’aide serait fournie en échange de réformes démocratiques », a-t-elle déclaré à propos des premières tentatives de l’Europe pour contribuer à améliorer la vie de nombreuses personnes vivant dans les pays d’origine des réfugiés et des migrants.

« Cependant, de plus en plus, les contrôles sur la migration et les accords énergétiques ont pris le pas sur la démocratie et les droits dans le cadre de l’aide de l’UE », a-t-elle ajouté.

Sur le plan politique, des gouvernements d’extrême droite ont déjà pris le pouvoir dans de nombreux États membres de l’Europe, notamment en Italie, où le conservateur Georgio Meloni est Premier ministre.

« Partout en Europe, nous constatons que la nature des droits de l’homme et la question de savoir qui a droit à ces droits sont débattues et redéfinies. C’est particulièrement vrai pour Georgio Meloni, qui semble se concentrer sur ce qu’elle appelle la migration légale en échange d’aide et d’énergie. Il n’y a pas de véritable place dans cette conversation pour les réfugiés ou les demandeurs d’asile », a déclaré Dennison à Al Jazeera.

« Ses opinions, que nous aurions auparavant qualifiées d’extrême droite, trouvent du terrain à travers l’Europe, car au moins les parties les plus pertinentes de sa vision trouvent chacune leur audience auprès de différents dirigeants européens, en fonction de leurs besoins », a-t-elle déclaré.

La Commission européenne, pour sa part, insiste sur le fait que ses politiques migratoires sont conçues en collaboration avec diverses ONG et le HCR.

« [The migration pact] vise à créer un processus de migration et d’asile plus juste, efficace et plus durable pour l’Union européenne », a déclaré un porte-parole de l’UE. « Il est conçu pour gérer et normaliser la migration sur le long terme, en offrant certitude, clarté et conditions décentes aux personnes arrivant dans l’UE. Il cherche également à établir une approche commune de la migration et de l’asile fondée sur la solidarité, la responsabilité et le respect des droits de l’homme.

Cependant, cela ne contribuera pas à apaiser les affamés et les désespérés qui continuent d’entreprendre des voyages de plusieurs semaines à travers l’Afrique pour avoir une chance de vivre une nouvelle vie, ou simplement de survivre, en Europe.

Plus de 170 000 personnes ont traversé irrégulièrement la frontière vers le continent cette année, selon les Nations Unies. À notre connaissance, environ 2 700 personnes sont mortes dans cette tentative. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé.

Très peu d’entre eux ont probablement beaucoup réfléchi à la politique européenne.