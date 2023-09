Analyse : il semble qu’il faudra les 162 matchs pour décider des courses éliminatoires de la MLB

PHOENIX (AP) – Il faudra peut-être les 162 matchs pour décider des séries éliminatoires dans la Ligue nationale et la Ligue américaine.

L’épicentre de la course aux wild-cards ce week-end se trouve en Arizona à Chase Field. Grâce à un calendrier interligues fortuit, les Astros de Houston de l’AL affrontent les Diamondbacks de l’Arizona de la NL dans une série de trois matchs cruciaux pour les courses dans les deux ligues.

Le champion en titre Houston se bat pour une place après un évanouissement en septembre. Les Diamondbacks – qui ont mieux joué ces derniers temps après leur propre défaite en seconde période – tentent de participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017.

« Nous savons que c’est juste devant nous », a déclaré le manager de l’Arizona Torey Lovullo après que son équipe ait battu les White Sox mercredi. « Nous contrôlons notre propre destin dans cette situation particulière. »

Voici un aperçu de quelques-unes des autres séries de ce week-end qui décideront du peloton des séries éliminatoires :

Rangers contre Mariners : Il s’agit d’une grande série de quatre matchs qui a en fait commencé jeudi soir, les deux équipes se battant pour la position dans l’AL West et la course aux wild-cards de l’AL. Les Rangers ont bien joué au cours des 1 1/2 dernières semaines, ouvrant une avance de 2 1/2 matchs dans la division. Le Texas se porte probablement bien avec une victoire ou deux dans la série tandis que Seattle devra peut-être balayer.

Rayons aux Blue Jays : Les Rays ont déjà assuré leur place et sont bloqués dans leur place en séries éliminatoires après que les Orioles ont remporté l’AL East jeudi. Les Blue Jays se battent pour une place de wild-card dans l’AL et gagner au moins deux des trois contre Tampa Bay contribuerait grandement à atteindre cet objectif.

Cubs contre Brewers : Les Cubs viennent de terminer une série difficile contre Atlanta et ont perdu neuf fois en septembre lors de matchs dans lesquels ils menaient. Les Brewers ont remporté le NL Central.

Marlins chez Pirates : Les Marlins jouent à environ 0,500 balle depuis près d’un mois. Ils auront besoin d’un gros week-end contre les Pirates – peut-être d’un balayage – pour avoir une chance de participer aux séries éliminatoires.

Reds at Cardinals : Les surprenants Reds en ont glissé ces dernières semaines. Ils auront probablement besoin d’un balayage contre les Cardinals pour avoir une chance de se faufiler en séries éliminatoires.

COURSES DE RÉCOMPENSES

Le plus intrigant entoure toujours la course au NL Cy Young Award, qui compte une poignée de candidats solides parmi Blake Snell de San Diego, Justin Steele de Chicago, Zac Gallen de l’Arizona et Spencer Strider d’Atlanta.

Strider a une chance lors de son dernier départ de devenir le seul vainqueur des majors en 20 matchs. Steele et Gallen auront une autre chance d’impressionner au milieu de la course aux wild-cards de la NL.

Ronald Acuña Jr. a récemment créé le club de base avec 40 circuits et 70 vols après que la star des Braves soit devenue le premier joueur à atteindre ces deux marques au cours de la même saison. Avec mes excuses à son coéquipier Matt Olson et aux vedettes des Dodgers Mookie Betts et Freddie Freeman, il est toujours le favori pour le titre de MVP de la Ligue nationale.

La star des Yankees, Gerrit Cole, a réussi un blanchissage de deux coups sûrs contre Toronto, remportant le titre AL ERA et renforçant son dossier Cy Young.

ADIEU À MIGGY

Miguel Cabrera a frappé son 511e circuit mercredi.

Le joueur de 40 ans met la touche finale à une brillante carrière qui comprend deux prix MVP, une triple couronne, quatre titres au bâton, 12 apparitions All-Star et un titre des World Series 2003. Il y a eu une période de 13 ans entre 2004 et 2006 où il était l’un des frappeurs les plus redoutés du baseball.

LA FINALE DE FRANCONA ?

Tous les signes indiquent qu’il s’agit de la dernière saison du manager de Cleveland, Terry Francona, en pirogue.

Le joueur de 64 ans a été ralenti par des problèmes de santé majeurs ces dernières années, mais si tel est le cas, il ne fait aucun doute que Francona, aimable et populaire, a laissé une empreinte durable en tant que manager et l’une des figures les plus appréciées du football.

Il a remporté les titres des World Series avec Boston en 2004 et 2007 avant de guider les Guardians au cours des 11 dernières années, dont neuf saisons gagnantes.

LES YEUX SUR LE BALLON

La MLB a connu une forte augmentation de fréquentation cette saison, avec une moyenne d’environ 29 000 fans par match avant le dernier week-end.

C’est bien mieux que 26 843 fans par match de 2022 et 18 901 en 2021, qui ont tous deux été touchés par la pandémie de COVID-19. Aucun supporter n’était autorisé dans les parcs pendant la saison régulière 2020.

Mais cela n’explique pas la totalité du bond de cette année. Le sport est sur le point d’attirer le plus grand nombre de fans depuis 2017, lorsque la moyenne était d’un peu moins de 30 000. Une hypothèse populaire : la nouvelle horloge de lancement a rendu le sport beaucoup plus observable, réduisant de plus de 20 minutes les matchs.

___

Le rédacteur d’AP Sports, Tom Withers, à Cleveland, a contribué à ce rapport.

___

David Brandt, Associated Press