Analyse et mises à jour en direct

La NBA accueille sa nouvelle classe de recrues dans la ligue jeudi soir lors du repêchage 2021 du Barclays Center de Brooklyn.

La nuit du repêchage est toujours un moment pour les échanges, et cette année pourrait mettre en vedette des noms et des choix de premier plan en mouvement. Plusieurs équipes ont plusieurs choix de première ronde et un capital de repêchage supplémentaire pour potentiellement conclure des accords majeurs qui pourraient considérablement modifier le paysage de la ligue à l’aube de la saison 2021-22.

Rejoignez USA TODAY Sports’ Jeff Zillgitt et Marc Médina pendant la nuit pour toutes les dernières mises à jour sur les rumeurs et les accords, ainsi qu’une analyse en direct pour chaque choix du premier tour.

PREMIER TOUR

1. Pistons de Détroit : Cade Cunningham, État de l’Oklahoma

Cunningham est un gardien polyvalent 6-8 qui joue avec ou en dehors du ballon et possède les compétences nécessaires pour faire les deux. Il tire à 3 points, des sauteurs de milieu de gamme et atteint la jante et a la force d’absorber le contact et de terminer avec l’une ou l’autre main. Il n’a pas affiché de bonnes statistiques de passes décisives, mais il peut être un meneur de jeu. Il a attiré plusieurs défenseurs et est habile à trouver l’homme ouvert. Au cours de sa seule saison universitaire, il a récolté en moyenne 20,1 points, 6,2 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,6 interceptions tout en tirant 40% sur 3s. Il est un leader vocal et savoure le grand moment dans les matchs serrés.

2. Les fusées de Houston : Jalen Green, G-League Ignite

Green a pris la voie non conventionnelle en jouant pour l’équipe G-League Ignite au lieu d’aller à l’université. Et il pense que jouer contre des joueurs de la G-League dans un environnement NBA le préparera considérablement. À tel point que Green considère comme un objectif réaliste de remporter le prix de la recrue de l’année de la NBA et d’atterrir dans une équipe défensive All-NBA. Un éclaireur de la NBA a déclaré à USA TODAY Sports qu’il était amoureux du physique et de l’agressivité de Green en tant que garde répertorié de 6 pieds 5 pouces et 172 livres. Mais l’éclaireur a ajouté que Green doit améliorer sa régularité en tant que tireur et manieur de balle.

3. Cleveland Cavaliers : Evan Mobley, Californie du Sud

Mobley ressemble à un ajustement parfait en tant que grand homme de la NBA moderne. C’est un 7 pieds qui peut jouer dans le poteau avec un toucher doux au bord et sortir et tirer 3s. Il devra s’adapter à la distance longue distance de la NBA, mais cela ne devrait pas être un problème car il ajoute de la force. Au cours de sa seule saison à l’USC, il a récolté en moyenne 16,4 points, 8,7 rebonds et 2,9 contres et a tiré 57,8% sur le terrain. Il sera intéressant et peut-être amusant de voir comment les Cavaliers utiliseront Mobley aux côtés de Jarrett Allen, si Allen re-signe avec les Cavs.

4. Raptors de Toronto : Scottie Barnes, État de Floride

Cela a marqué le premier mouvement quelque peu surprenant du projet compte tenu de l’attente que Jalen Suggs serait sélectionné. Mais Barnes est la vraie affaire et a gravi les échelons après avoir impressionné les évaluateurs de talents avec son jeu et sa défense polyvalente. Barnes n’a obtenu en moyenne que 10,3 points tout en tirant à 27,5% sur une plage de 3 points. Mais Barnes a excellé dans tous les autres domaines du jeu et aura un impact immédiat.

5. Magie d’Orlando : Jalen Suggs, Gonzague

Suggs est un meneur de jeu potentiel pour changer de franchise et pourrait être une bonne affaire pour Orlando au n ° 5. Son batteur de buzzer dans le Final Four de cette année vivra dans la tradition de March Madness, mais sa première saison sous la direction de l’entraîneur Mark Few l’a vu s’épanouir dans un meneur de jeu prêt pour la NBA avec un équilibre et une prise de décision intelligente. Il a récolté en moyenne 14,4 points, 5,3 rebonds, 4,5 passes décisives, 1,9 interceptions et a tiré 50,3% sur le terrain la saison dernière. Il est athlétique, de bonne taille (6-4), a de l’autonomie et aime jouer en défensive. Il semble que le Magic ait trouvé le meneur pour leur reconstruction à long terme.

6. Oklahoma City Thunder : Josh Giddey, Australie,

Le directeur général du Thunder, Sam Presti, n’hésite guère à prendre des mesures audacieuses. OKC a sélectionné Giddey, un attaquant de 6 pieds 8 pouces et 205 livres qui a joué professionnellement en Australie à l’âge de 18 ans. Les évaluateurs de talents aiment la vision, les passes et le jeu de Giddey, mais sa défense aura encore besoin de travail. Giddey aurait cette opportunité à OKC car il est toujours considéré comme un projet de reconstruction après avoir terminé n ° 14 de la Conférence Ouest. Le Thunder a également des choix plus tard au premier tour (no 16, 18) et au deuxième tour (no 34, 36, 55).

7. Golden State Warriors : Jonathan Kuminga, G-League Ignite

Kuminga, qui est né en République démocratique du Congo mais a joué au basket-ball au lycée aux États-Unis, a contourné l’université et a passé la saison dernière avec la G-League Ignite. Il a récolté en moyenne 15,8 points et 7,2 rebonds. Kuminga, un attaquant de 6-8, doit travailler son tir mais il adore attaquer la jante et rebondir avec son athlétisme. Il a également le potentiel d’avoir un impact en tant que défenseur de l’aile qui peut aider à protéger la peinture.

8. Magie d’Orlando : Franz Wagner, Michigan

Wagner rejoint son frère aîné, Moe, à Orlando. Franz Wagner a été titulaire lors de ses deux saisons avec les Wolverines. Il a en moyenne 12,5 points, 6,5 rebonds et trois passes décisives par match en deuxième année. Il a tiré 34% de la profondeur et a été nommé deuxième équipe All-Big Ten. Il a suivi les traces de son frère Moe. L’aîné Wagner a joué trois ans au Michigan avant de devenir un choix de première ronde en 2018. Wagner a la taille et la poignée autour du périmètre, peut abattre les treys avec précision et joue une excellente défense d’équipe. Son jeu se déroulera bien mieux au niveau pro qu’au Michigan où il commençait à s’épanouir.

9. Sacramento Kings : Davion Mitchell, Baylor

Catalyseur clé de l’équipe championne nationale des Baylor Bears, Mitchell est un gardien à tout faire qui peut renforcer n’importe quelle équipe de la NBA avec sa défense de ballhawking. Il a été le joueur défensif de l’année – un excellent défenseur du ballon qui a réussi en moyenne 1,9 interceptions. C’est aussi un passeur capable qui peut remplir la feuille de statistiques sans avoir besoin de marquer. Il peut créer et frapper trois quand il est ouvert ou créer pour lui-même. Le 6-2 Mitchell a vraiment amélioré son tir à 3 points, réalisant 44,7% des profondeurs après avoir réalisé seulement 28,8% lors de sa première saison à Auburn. Il a récolté en moyenne 14 points et 5,5 passes décisives en tant que junior la saison dernière.

10. Grizzlis de Memphis : Ziaire Williams, Stanford

Williams, une ancienne recrue cinq étoiles, n’a pas eu le genre de saisons dominantes qui marqueraient la plupart des 10 premiers choix. Mais il était sur le point d’être un choix de loterie parce que les équipes aiment son plafond une fois qu’il obtient des représentants dans la ligue. Il a récolté en moyenne 10,7 points par match lors de sa seule saison à Stanford. À 6-8, il a le type de taille que les équipes de la NBA convoitent de nos jours en raison de sa capacité à mettre le ballon sur le terrain et à étirer les défenses adverses avec son jeu de périmètre.

11. Charlotte Hornets : James Bouknight, Connecticut

Bouknight (6-5, 190) a tous les outils pour être un marqueur tout aussi puissant – possédant la capacité de le remplir à la fois avec le ballon et avec lui dans ses mains, tout en arborant un premier pas explosif. C’est un autre gardien dynamique, mais il doit aussi travailler son 3-ball. Il n’a tiré que 32% sur 3 la saison dernière. Cependant, il est vraiment dangereux à l’intérieur de la ligne avec son pull-up et se dirige vers le panier. Bouknight a récolté en moyenne 18,7 points et a marqué un sommet en carrière de 40 points contre Creighton. Les Hornets pourraient avoir une zone arrière divertissante et productive avec LaMelo Ball et Bouknight.

12. San Antonio Spurs : Joshua Primo, Alabama

Le plus jeune joueur du repêchage de la NBA, Primo était un peu une surprise en tant que choix de loterie. Il était à l’origine classé en deuxième ronde, mais son action a commencé à augmenter à la moissonneuse-batteuse de la NBA. Primo a commencé 19 des 30 matchs auxquels il a joué au cours de sa seule saison à ‘Bama. Le Canadien a eu une campagne de première année en petits groupes pour le Crimson Tide, aidant le programme à remporter un titre SEC et à entrer dans l’équation nationale. Il n’a récolté en moyenne que 8,1 points par match.

13. Indiana Pacers : Chris Duarte, Oregon

Duarte a grimpé sur les planches de repêchage, faisant de sa décision de sauter le repêchage une combinaison intelligente. Il est plus âgé que la plupart des recrues à 24 ans – il a passé deux ans au collège et deux saisons en Oregon – il a donc une maturité dans son jeu. Sa taille est solide, il peut frapper les planches et avec une forte capacité de prise et de tir, il a tiré 38% à 3 points pour les Ducks. Il a récolté en moyenne 17,1 points et 5,1 rebonds lors de sa saison senior avec les Ducks. Duarte aidera les Pacers à étirer le sol.

14. Golden State Warriors : Moses Moody, Arkansas

Le gardien 6-6 de Little Rock était un joueur de la première équipe All-SEC en première année pour l’Arkansas la saison dernière. Il a récolté en moyenne 16,8 points et 5,8 rebonds en 32 matchs et a été SEC Freshman of the Year tout en aidant les Razorbacks à atteindre l’Elite Eight du tournoi NCAA. La défense de Moody l’a rendu difficile à laisser passer pour les Warriors. Il s’est avéré être un excellent défenseur de périmètre et il est également considéré comme l’un des meilleurs tireurs de milieu de gamme au repêchage.

15. Wizards de Washington : Corey Kispert, Gonzague

Il y a une prime au tir dans la NBA, et Kispert fournira cela aux Wizards qui veulent plus de tirs aux côtés de Bradley Beal et Davis Bertans. Le 6-7 Kispert a passé quatre saisons à Gonzaga et était un tireur à 3 points en carrière à 40,8%, dont 44% lors de sa saison senior où il avait une moyenne de 18,6 points. Il a un dégagement rapide, trouve des espaces libres et a la capacité de conduire et de marquer sur la jante. Kispert ne sera pas un défenseur de premier plan, mais il a le don de pénétrer dans les couloirs de dépassement pour les interceptions et les déviations.

16. Le tonnerre d’Oklahoma City

17. Pélicans de la Nouvelle-Orléans

18. Le tonnerre d’Oklahoma City

19. Knicks de New York

20. Hawks d’Atlanta

21. New York Knicks

22. Lakers de Los Angeles

23. Fusées de Houston

24. Fusées de Houston

25. Clippers de Los Angeles

26. Nuggets de Denver

27. Les filets de Brooklyn

28. 76ers de Philadelphie

29. Soleils Phénix

30. Jazz de l’Utah