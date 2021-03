Analyse équipe par équipe du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn qui a ouvert la saison dimanche (classés par ordre de championnat):

MERCEDES (Lewis Hamilton 1, Valtteri Bottas 3)

Hamilton a remporté la 96e victoire en carrière, 75e pour Mercedes et cinquième à Bahreïn. Le Britannique, qui a commencé deuxième et a fait deux arrêts, a résisté à un défi difficile de Verstappen. Il a également remporté un autre des records de tous les temps de Michael Schumacher avec son 5 112e tour mené. Bottas, déçu par un arrêt au stand lent au 30e tour, a obtenu un point supplémentaire pour le meilleur tour dans sa 80e course pour Mercedes.

RED BULL (Max Verstappen 2, Sergio Perez 5)

Verstappen a débuté en pole et a mené une stratégie à deux arrêts, opposant plus tard que Hamilton qui l’a battu au premier. Le pilote néerlandais a dépassé Hamilton à quatre tours de la fin avec des pneus plus frais, mais il a été invité à rendre l’avantage après une sortie de piste. La voiture de Perez s’est coupée dans le tour de formation et il a dû partir des stands. Il a été élu chauffeur du jour.

MCLAREN (Lando Norris 4, Daniel Ricciardo 7)

Norris a commencé septième mais a été rapide tout le week-end. Ricciardo, à ses débuts avec l’équipe après avoir quitté Renault, a glissé d’une place de sixième sur la grille. C’était la première course pour McLaren avec des moteurs Mercedes depuis 2014.

FERRARI (Charles Leclerc 6, Carlos Sainz 8)

Leclerc s’était qualifié quatrième, et a couru troisième pendant un certain temps, dans un coup de pouce pour une équipe qui a chuté à son pire résultat global en 40 ans la saison dernière, mais qui montre des progrès nets avec un moteur plus rapide. Sainz a fait de solides débuts en Ferrari.

ALPHATAURI (Yuki Tsunoda 9, Pierre Gasly 17e)

Tsunoda est devenu le premier Japonais à marquer des points depuis Kamui Kobayashi en 2012 et le 65e pilote recrue à ses débuts en course, mais il a été déçu de perdre des places au départ. Gasly a cassé son aile avant au contact de Ricciardo au premier tour et a endommagé le plancher de la voiture. Il n’a pas réussi à terminer mais a été classé.

ASTON MARTIN (Lance Stroll 10, Sebastian Vettel 15)

Stroll a obtenu un point alors qu’Aston Martin revenait en tant que constructeur pour la première fois depuis 1960. Vettel a fait un cauchemar, commençant dernier de la grille après une chute de cinq places. Il a récolté cinq points de pénalité au total au cours du week-end et une pénalité de 10 secondes dans la course pour avoir causé une collision avec Ocon.

ALFA ROMEO (Kimi Raikkonen 11, Antonio Giovinazzi 12)

Les deux pilotes ont couru dans les points pendant une grande partie de la course, mais sont restés alléchants en dehors du top 10.

ALPIN (Esteban Ocon 13, Fernando Alonso à la retraite)

Le double champion Alonso, 39 ans, a commencé neuvième de sa première course depuis 2018 et a abandonné avec des freins surchauffés après que des débris sont entrés dans les conduits. Ocon a été chassé de l’arrière par Vettel au 44e tour, l’Allemand s’excusant.

WILLIAMS (George Russell 14, Nicholas Latifi 18)

Williams, dernier et sans point en 2020, avait au moins une longueur d’avance sur Haas et était plus compétitif. Latifi a été retiré par l’équipe au 52e tour avec une fuite de boost présumée, mais a été classé.

HAAS (Mick Schumacher 16 ans, Nikita Mazepin à la retraite)

La recrue russe Mazepin a franchi les barrières au troisième virage du premier tour après avoir subi un survirage sur pneus froids. Schumacher, fils recrue du sept fois champion du monde allemand Michael, était la dernière voiture en marche. Il a dit qu’il était heureux à 90% et qu’il avait beaucoup appris.