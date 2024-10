Analyse des World Series : Tim Wakefield a nommé Aaron Boone manager des Yankees

Mercredi soir, j’ai regardé le premier épisode de Le retour. L’épisode renforce tous les sentiments négatifs que j’ai jamais eu à propos du Yankees de New York. Ils sont (à juste titre) décrits comme des gens vils, plus saints que toi, qui pensent que le baseball est autre chose qu’un jeu. Non pas que vous ayez besoin de le rappeler, mais la saison 2003 des Red Sox mise en évidence dans cet épisode s’est terminée par le coup de circuit d’Aaron Boone lors du septième match de l’ALCS. Tim Wakefield a lancé un excellent match, mais à la 11e manche, il a lancé un knuckleball qui n’a pas vraiment frappé et a trouvé son chemin vers les sièges.

Avance rapide jusqu’en 2018, et les Yankees sont à la recherche d’un nouveau manager. Plutôt que d’embaucher quelqu’un ayant une expérience en coaching, ils ont embauché Aaron Boone. Boone est passé d’analyste de télévision à patron des Yankees en une seule intersaison. Il aurait pu y avoir d’autres équipes intéressées à embaucher Boone, mais son statut de héros des Yankees a peut-être joué un rôle dans la décision. (Remarque : malgré leur victoire contre les Red Sox, les Yankees n’ont pas remporté le championnat de 2003. Série mondiale).

Selon les normes Yankee, le mandat de Boone a été un échec. Bien qu’ils aient toujours participé aux séries éliminatoires, c’est la première année qu’ils se qualifient pour les World Series. Lors du premier match de Boone dans les World Series hier soir contre le Dodgersil a pris la décision d’insérer Nestor Cortés dans le match avec un retrait en fin de dixième manche. Certains pourraient qualifier la décision de discutable, mais je la qualifierais de véritablement insensée.

Cortes est un lanceur qui compte avant tout sur le commandement et la tromperie. Ses affaires sont bonnes, mais il manque de vitesse et utilise souvent des ruses pour déséquilibrer les frappeurs. Il n’avait pas non plus lancé depuis plus d’un mois avant le match de ce soir. Vous ne mettez pas un lanceur sur votre liste si vous ne pensez pas qu’il peut apporter quelque chose dans la série. Vous ne mettez pas non plus un lanceur qui compte sur le commandement dans le jeu avec les buts chargés et trois anciens MVP arrivant au marbre pour sa première apparition depuis plusieurs semaines.

Le recul est de 20-20, mais à quoi pensait Boone ? Cortes va entrer et soudainement commencer à lancer 95 MPH avec une commande impeccable ? Pensait-il qu’il s’agissait d’un film Disney diffusé directement à la télévision mettant en vedette un gaucher rusé avec une moustache de merde ? S’attendait-il à ce que Cortes faufile une balle rapide à 92 MPH par Freddie Freeman ? Non, il pensait que Cortes avait très bien lancé le ballon récemment.

Aaron Boone en direction de Nestor Cortes Jr. au 10e. « J’ai juste aimé le match. Il a très bien lancé le ballon ces dernières semaines alors qu’il se préparait pour cela. . . Je me suis senti convaincu avec Nestor à cet endroit.@MLBNetwork – Jon Morosi (@jonmorosi) 26 octobre 2024

Je ne veux pas donner de conseils à Aaron Boone, mais il devrait réfléchir à la situation la prochaine fois qu’il prendra une décision comme celle-ci. Cortes avait très bien lancé le ballon au cours des dernières semaines – contre personne. Lancer un enclos pendant la rééducation est très différent de lancer devant les futurs membres du Temple de la renommée avec un match des World Series en jeu.

En bref, merci, Tim Wakefield, d’avoir lancé un knuckleball qui n’a pas réussi. C’était un domino intégral dans la série d’événements qui ont conduit à renverser la malédiction et à garantir que les Yankees aient un bozo absolu qui mène la barque.