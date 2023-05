Hilary Duff a récemment admis qu’elle était fan et adepte du « régime de famine » de Gwyneth Paltrow.

Paltrow, 50 ans, a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsqu’elle a révélé des conseils de bien-être controversés, qui comprenaient un jeûne intermittent suivi de repas de bouillon d’os.

« Je sais que Gwyneth a des problèmes pour avoir dit cela, mais parfois j’essaie de boire du café le matin et d’affamer ma faim », a déclaré Duff lors d’une interview sur le podcast « Lipstick on the Rim » de Molly Sims.

L’actrice de « How I Met Your Father » n’est pas la seule star hollywoodienne à aller à l’extrême et à maintenir une routine stricte. Ashton Kutcher ne mangeait autrefois que des fruits pour entrer dans le personnage d’un rôle, tandis que Tom Brady est connu pour rester à l’écart des solanacées – des plantes à fleurs (pensez aux tomates et aux fraises) qui peuvent causer des problèmes inflammatoires.

Jenn Zerling, conseillère en nutrition, auteure et PDG de JZ Fitnessa déclaré à Fox News Digital que les régimes à la mode pourraient avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique.

GWYNETH PALTROW DÉFEND LES CONSEILS DE BIEN-ÊTRE APRÈS AVOIR ÉTÉ SLAMMÉ POUR LE «RÉGIME DE FAMINE»

« Les régimes à la mode sont de très courte durée et créent des montagnes russes émotionnelles », a-t-elle déclaré. « Pour certains, cela provoque des troubles alimentaires et une mauvaise image corporelle. Dans les milliers de cas que j’ai traités, les gens ont essayé tous les régimes sous le soleil et tout le monde veut quelque chose qui leur permettra de manger les aliments qu’ils aiment, tout en perdant du poids et se sentir bien. C’est possible lorsque les gens s’ouvrent pour en savoir plus sur leur corps «

Hilary Duff a révélé que la nourriture est dans son esprit à partir du moment où ses pieds touchent le sol le matin.

« Je me réveille vraiment affamée », a déclaré la mère de trois enfants. « Je suis obsédé par ces rondelles de chou-fleur. Ils sont super propres. »

« SOUVENEZ-VOUS DES TITANS » ETHAN SUPLEE MONTRE DES MUSCLES APRÈS UNE TRANSFORMATION DRASTIQUE DE PERTE DE POIDS

Duff prépare le chou-fleur dans une friteuse à air, puis garnit ses légumes de « salade aux œufs ». Elle a proposé d’autres choix, notamment « l’avocat, ou je mettrai comme un œuf au plat et comme une saucisse végétalienne. Je fais de l’avoine du jour au lendemain. »

Hilary a également déclaré lors de l’interview qu’elle faisait « beaucoup de cardio. J’adore faire de la randonnée. Je joue à des tonnes de tennis en ce moment. » Elle a admis sa peur de devenir « trop ​​​​volumineuse » et a ajouté: « J’adorerais avoir les petits bras de crayon les plus maigres. »

L’ancienne star de Disney a déjà parlé de son trouble de l’alimentation « horrifiant » lorsqu’elle était adolescente et travaillait sur « Lizzie McGuire » de Disney Channel. À un moment donné, elle a dit qu’elle pesait 98 livres et qu’elle était « totalement obsédée par tout » qu’elle mangeait.

« J’étais beaucoup trop maigre. Pas mignonne », a déclaré Duff à Women’s Health Australia. « Et mon corps n’était pas en si bonne santé – mes mains se cramponnaient beaucoup parce que je n’obtenais pas la nutrition dont j’avais besoin. »

En mars, Paltrow a partagé un aperçu de ses habitudes alimentaires dans un épisode de « L’art d’être bien ».

« Je fais un beau jeûne intermittent », a-t-elle déclaré. « Je mange habituellement quelque chose vers 12 heures. Et le matin, j’aurai des choses qui n’augmenteront pas ma glycémie. Donc, je prends du café, mais j’aime vraiment la soupe pour le déjeuner. J’ai beaucoup de bouillon d’os pour le déjeuner. des jours. »

FLORENCE PUGH, GISELE BUNDCHEN, JENNIFER ANISTON ET D’AUTRES STARS DIT DE CHANGER LEUR LOOK POUR HOLLYWOOD GLORY

Zerling, qui entraîne également chez Orangetheory Fitness, a expliqué que la routine matinale à base de caféine de Hilary et Gwyneth n’est pas le pire plan, mais peut avoir quelques effets secondaires négatifs.

« Il n’y a aucun inconvénient connu à consommer du café dès le matin et très probablement ces femmes le font sans rien pour prolonger leur jeûne intermittent », a-t-elle déclaré. « Le seul inconvénient est que certaines personnes peuvent être des métaboliseurs lents de la caféine, ce qui peut entraîner de l’insomnie, une anxiété accrue et des chutes de sucre dans le sang potentiellement rapides. »

Elle a ajouté: « Si une personne s’entraîne avec de la caféine dès le matin, elle peut également souffrir d’arythmie cardiaque, d’une augmentation de la pression artérielle et potentiellement de brûlures d’estomac. »

« Il est important de noter que se fier uniquement à la caféine pour éviter la faim n’est peut-être pas l’approche la plus saine à long terme », a poursuivi Zerling. « La caféine peut affecter les individus différemment, et une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires tels que la nervosité, l’anxiété, des troubles du sommeil ou une accélération du rythme cardiaque. De plus, l’utilisation de caféine pour supprimer l’appétit pourrait potentiellement interférer avec un apport nutritionnel adéquat et perturber une alimentation équilibrée. «

Quand Ashton Kutcher a tenté un régime extrême de fruits pour se préparer au rôle de Steve Jobs dans le biopic du défunt fondateur d’Apple en 2015, il a atterri à l’hôpital.

LES SECRETS DU FITNESS D’HOLLYWOOD : COMMENT CHRIS PRATT, JENNIFER LOPEZ ET LES AUTRES CÉLÉBES RESTENT EN FORME

L’épouse de Kutcher, Mila Kunis, a confirmé que le régime fruitier sauvage était « si stupide » lors d’une conversation sur l’émission YouTube « Hot Ones ».

Ashton a imité la consommation de jus de carotte de Jobs pour donner à sa peau un aspect orange, ce qui lui a donné des maux de dos si horribles qu’il a eu besoin de soins médicaux.

« Il aussi, je pense, n’a mangé que du raisin à un moment donné? » dit Kunis. « Nous nous sommes retrouvés à l’hôpital deux fois, avec une pancréatite. »

Zerling a déclaré que ne manger que des fruits purs peut être « un souhait de mort » pour certaines personnes souffrant déjà de maladies préexistantes telles que le diabète ou l’obésité.

« Alors que les fruits contiennent moins de calories et peuvent entraîner une perte de poids pour certains à court terme, le corps se voit refuser la macronutrition vitale pour le fonctionnement quotidien », a-t-elle déclaré. « Ce régime ne fournit pas d’acides gras essentiels qui sont importants pour votre système nerveux, vos hormones, le transport des nutriments à travers le corps et l’isolation de chaque cellule du corps. »

Oprah Winfrey a une fois éliminé tous les « aliments blancs » de son apport quotidien et a vu des résultats rapides sur la balance.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE PROMETTEURS DE PERTE DE POIDS

À l’époque, l’ancienne animatrice de talk-show a déclaré qu’elle « avait coupé le riz blanc, les pâtes blanches et les pains blancs », ce qui avait entraîné une perte de poids presque immédiate de 10 livres.

« Il y a d’énormes avantages à éliminer les glucides blancs de l’alimentation tels qu’énumérés par Oprah », a déclaré Zerling. « Il n’y a aucun avantage nutritionnel à aucun de ces glucides transformés. »

« L’élimination des glucides d’un régime, comme Oprah Winfrey l’a mentionné à propos des » aliments blancs « comme le pain, les pâtes et le riz, est connue comme un régime pauvre en glucides ou très pauvre en glucides », a-t-elle déclaré. « Cette approche peut être bénéfique pour la gestion du poids, car elle peut entraîner une perte de poids en utilisant les graisses stockées comme source de carburant et en réduisant l’appétit. Elle peut également aider à stabiliser la glycémie, ce qui la rend avantageuse pour les personnes atteintes de maladies comme le diabète. »

« De plus, les régimes pauvres en glucides ont montré des effets positifs sur les marqueurs de la santé métabolique, tels que la pression artérielle et le taux de cholestérol », a-t-elle expliqué. « Cependant, l’élimination complète des glucides peut entraîner des carences en nutriments et rendre difficile le maintien d’une alimentation équilibrée et variée à long terme. Cela peut également avoir un impact sur les performances sportives, car les glucides sont une source d’énergie importante pour les activités physiques de haute intensité. «

Lorsque la célèbre entraîneuse Tracy Anderson a créé le régime alimentaire pour bébés, Jennifer Aniston aurait été l’une de ses clientes à prendre le train en marche.

La star de « Friends » aurait perdu 7 livres en une semaine en mangeant 14 portions de purées formulées par Anderson, qui a affirmé que la tendance était plutôt à un « nettoyage liquide » et à un « boost corporel ».

« Il n’y a aucun avantage à mélanger vos aliments pour perdre du poids », a déclaré Zerling. « La plupart de ces aliments pour bébés éliminent les fibres des aliments pour permettre une absorption facile dans un tractus gastro-intestinal sous-développé, comme pour les bébés. »

Elle a ajouté: « La seule raison pour laquelle Jennifer Aniston a perdu du poids sur cette idéologie est que les calories étaient probablement inférieures à 500 pour toute la journée. Pouvez-vous imaginer avoir un taux métabolique au repos de 1300 calories et ne pas nourrir votre corps avec au moins quoi brûlez-vous pour faire fonctionner votre cœur, votre cerveau et d’autres systèmes autonomes ? »

Pour la plupart, les habitudes de santé rigoureuses de Tom Brady semblent les plus équilibrées. Sa routine T12 éponyme comprend un régime composé à 80% de fruits, légumes, noix, graines et grains entiers biologiques, et les 20% restants de viande biologique nourrie à l’herbe et de volaille sans hormones ni antibiotiques.

L’ancien quart-arrière de la NFL évite également les solanacées, notamment les poivrons, les pommes de terre, les tomates et les aubergines.

« Une chose à noter est qu’un athlète comme Tom Brady a très probablement un taux métabolique élevé au repos (combien de calories il brûle au repos) où il peut se permettre plus de glucides que la personne moyenne », a déclaré Zerling. « S’il maintient un mode de vie actif comme il le faisait lorsqu’il était athlète professionnel, il peut consommer des céréales et des fruits en plus grande quantité que la personne moyenne. »

« Le ratio 80/20 d’aliments d’origine végétale par rapport aux aliments d’origine animale dans la méthode TB12 s’aligne sur les recommandations d’un régime alimentaire à prédominance végétale, qui a été associé à de nombreux avantages pour la santé », a-t-elle déclaré. « Cependant, l’exigence spécifique de viandes biologiques nourries à l’herbe et de volailles sans hormones ni antibiotiques peut limiter les options et augmenter le coût de l’alimentation. »

Zerling a noté que ses cinq points d’ancrage personnels « JZ Fitness » favorisent une santé optimale : nutrition, hydratation, forme physique, sommeil et gestion personnelle.

« Les cinq ancres sont toutes aussi importantes, et lorsque les cinq ancres sont pratiquées chaque jour, non seulement les gens se sentent bien, mais ils se sentent émotionnellement et mentalement engagés dans le cheminement vers un vieillissement optimal », a-t-elle déclaré.

« Le bonus – ils atteignent leur objectif de poids sans même essayer.