Analyse des quarts de finale de classe 7A de Steve Soucie – Shaw Local

Seule la moitié des huit équipes restantes de la classe 7A étaient classées dans les 10 meilleures équipes au début des séries éliminatoires.

Cela ne signifie pas nécessairement que les équipes restantes sont pleines de grosses surprises, car le groupe compte encore un certain nombre d’équipes que vous vous attendez à voir progresser jusqu’à présent.

Record du premier tour : 14-2

Bilan du second tour : 7-1

Matchs de quart de finale

Mont Carmel contre frère Rice : Mount Carmel a disputé son match le plus compétitif de la saison lors d’un affrontement avec Brother Rice lors de la semaine 6. La caravane a joué un peu en désavantage numérique lors de la deuxième manche, mais a quand même réussi à s’éloigner progressivement de Downers Grove North. Mais si le mont Carmel n’est toujours pas à pleine puissance, les chances de frère Rice de retourner le scénario augmentent certainement.

Prendre: Mont Carmel

St. Charles North contre St. Rita: Après une défaite lors de la semaine 1 contre le Palatin, St. Charles North a connu un succès majeur avec des victoires sur deux autres équipes toujours dans le champ 7A (Lac de Zurich et Batavia) au cours d’une séquence de 10 victoires consécutives. St. Rita a discrètement volé sous le radar après avoir subi deux défaites au début de la saison contre les puissances Mount Carmel et Loyola.

Prendre: Sainte Rita

Batavia contre Yorkville : Il est difficile d’imaginer un scénario où l’une ou l’autre de ces équipes pourrait jouer un match plus dramatique que celui que chacune a traversé lors de la deuxième manche des séries éliminatoires, Batavia a survécu à un thriller en double prolongation pour évincer Hersey, tandis que Yorkville a eu besoin de quatre prolongations pour finalement renverser Moline. Cela ressemble à un autre match serré potentiel entre deux adversaires assez égaux.

Prendre: Batavia

Pékin contre le lac de Zurich : Cela ressemble à une confrontation d’opposés polaires ici comme Le lac de Zurich s’appuie sur sa défense pour donner le ton et n’a accordé que 12 points en séries éliminatoires et a maintenu Wheaton North, champion en titre de la classe 7A, à seulement six points au deuxième tour. Pékin, d’autre part, semble souvent satisfait d’essayer de battre ses ennemis et a survécu à une fusillade 32-31 avec Normal Community pour se qualifier pour les quarts de finale.

Prendre: Lac de Zurich