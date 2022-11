Analyse des quarts de finale de classe 1A de Steve Soucie – Shaw Local

Les séries éliminatoires de classe 1A sont-elles en fait le tournoi sur invitation de la conférence Northwest Upstate Illini?

Tout le côté nord de la tranche est composé d’équipes de cette petite puissance de conférence scolaire, assurant que la ligue aura un représentant lors de la finale d’État à Champaign.

L’autre côté de la fourchette n’est pas exactement composé de slouches non plus avec les puissances traditionnelles Camp Point Central et Tuscola toujours dans le mélange ainsi qu’une centrale électrique récemment développée de Ridgeview visant à gagner sa place face à quiconque émerge du tournoi NUIC sur le autre côté.

Prédictions du premier tour : 13-3

Prédictions du second tour : 5-3

Matchs de quart de finale

Lena-Winslow contre Fulton : Lena-Winslow a été une terreur absolue au cours des deux premiers tours des séries éliminatoires, renversant ses deux adversaires par une marge de 124-13. Ils verrouillent maintenant à nouveau les cornes avec la seule équipe avec laquelle ils ont joué cette saison, Fulton, qui a au moins eu un peu de succès offensivement contre eux, car les 32 points marqués contre Lena représentaient plus de 25% des points que Lena-Winslow a permis à tous. saison.

Prendre: Lena-Winslow

Forreston contre Dakota : Forreston est littéralement la seule équipe qui a donné à Lena-Winslow même une once de problèmes au cours des dernières années (ils sont la dernière équipe à les vaincre lors de la semaine 9 de la saison 2021), mais afin d’obtenir une autre fissure contre eux, ils ‘ll devra vaincre une équipe du Dakota qui les a renversés 34-28 dans un match de la semaine 4 des deux équipes.

Prendre: Forreston

Ridgeview contre Tuscola : Ridgeview ne semble augmenter son niveau de jeu qu’en séries éliminatoires après avoir affiché plus de 100 points lors de ses deux premiers matchs éliminatoires. Cela n’a pas été aussi facile pour Tuscola, dont les deux victoires en séries éliminatoires se sont soldées par cinq points combinés. Cette différence de facilité de victoire à ce stade pourrait ne pas jouer un grand rôle dans le résultat de ce concours, car Tuscola a une longue histoire de succès dans les matchs d’après-saison.

Prendre: Ridgeview

Camp Point Central contre Greenfield : Ces deux équipes sont membres de la Western Illinois Valley Conference mais ne jouent pas dans la même division. Ils n’ont pas non plus verrouillé les cornes dans un jeu croisé. Ils ont cependant beaucoup d’adversaires comparables, y compris Jacksonville Routt, qui représente la seule défaite de Greenfield cette saison. Camp Point Central a battu Routt 28-0 dans leur match.

Prendre: Camp Point Central