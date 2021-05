Analyse des matchs de la FIH Hockey Pro League pour se préparer aux Jeux olympiques de Tokyo: Sumit

Le milieu de terrain indien de l’équipe masculine de hockey Sumit a déclaré mercredi que l’équipe «surveillait de près les matchs de la FIH Pro League en cours» en Europe pour se préparer aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet.

L’Inde devait se rendre en Europe ce mois-ci pour disputer une série de matchs de la Pro League, mais les matchs ont été reportés en raison de restrictions sur les voyages en provenance du pays en raison de l’augmentation des cas de Covid-19.

«Nous surveillons de près les équipes qui jouent actuellement leurs matchs de Pro League. Nous analysons leur style de jeu et leur structure pour les utiliser lors de nos séances d’entraînement », a déclaré Sumit, qui s’entraîne avec l’équipe au centre de l’Autorité sportive de l’Inde à Bengaluru.

«Nous créons les mêmes scénarios de match ou utilisons la structure d’une équipe particulière lors de nos matchs d’entraînement internes. C’est vraiment efficace, et nous essayons d’en tirer le meilleur parti », a ajouté Sumit, qui a disputé 66 matches pour l’équipe nationale.

Le joueur de 24 ans, qui était membre de l’équipe lors de la tournée réussie de l’Argentine pour la Pro League en avril, a déclaré que les victoires contre les champions olympiques en titre indiquaient que les préparatifs de l’Inde pour les Jeux olympiques étaient sur la bonne voie. chemin ».

«Les résultats des récentes tournées (Europe et Argentine) montrent que nous sommes sur la bonne voie pour les Jeux Olympiques. Cependant, nous devrions jouer (plus) au hockey offensif et essayer de convertir les chances que nous obtenons dans les 3-5 premières minutes, afin de pouvoir capitaliser sur les premières pistes.

«En comparant les tournées européenne et argentine, je pense qu’il y a eu une amélioration constante, et nous travaillons dur pour maintenir cette cohérence. Sur le plan personnel aussi, je pense que je peux jouer davantage au hockey offensif », a-t-il déclaré.

