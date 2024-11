Analyse des favoris, des traverses et des supports

Norwood, tête de série n°1 de la division 2, avait la puissance nominale la plus élevée (3,9832) de toutes les divisions grâce à son calendrier chargé. Somerset Berkley, n°2, constitue toujours une menace majeure, suivi de Notre Dame-Hingham et de Nashoba. Le champion en titre Reading est au 8e rang après trois défaites consécutives ce mois-ci.

En Division 3 et 4, c’est du déjà vu, avec les champions en titre Watertown et Uxbridge une nouvelle fois en mesure de hisser un trophée. Cependant, si Watertown veut remporter son 22e titre, les Raiders devront le faire à partir de la deuxième tête de série. Sandwich (20-0), tête de série, a réalisé une saison spectaculaire. Newburyport est n°3 après son merveilleux parcours jusqu’en finale l’année dernière. Uxbridge n’a pas hésité à affronter un calendrier difficile, avec des affrontements contre Andover, Walpole et Algonquin. Le n°2 Monomoy est prêt pour une autre course en profondeur.

Préféré: No. 1 Lincoln-Sudbury

Dormeur: N°5 Belmont

Joueurs à surveiller: Ellie Innes (Lincoln-Sudbury, Jr.), Mackenzie Clarke (Belmont, Jr.), Lily Marchand (Bishop Feehan, Sr.), Caitlyn Naughton (Walpole, Sr.), Kerri Finneran (Catholique centrale, Sr.), Bella DiFiore (Andover, Sr.), Raena Crandall (Franklin, Sr.).

Le plus long road trip au premier tour: N° 28 Barnstable au n° 5 Belmont — 91 milles

Aperçu: Les huitièmes de finale devraient présenter le niveau de compétition le plus féroce de la catégorie. La route vers le championnat de Lincoln-Sudbury n°1 pourrait se heurter à un obstacle contre le vainqueur d’un match compétitif entre Durfee (n°16) et King Philip (n°17). Le n°4 Andover pourrait s’opposer au n°13 Beverly ou au n°20 Arlington.

Mais les équipes qui surmonteront cette difficulté devront faire face à des huitièmes de finale encore plus compétitifs. Si LS se qualifie pour les huitièmes de finale, l’adversaire sera probablement une équipe coriace de Bishop Feehan n°8. Le n°7 Franklin a la chance d’avoir un match revanche avec Walpole, qui a mis fin à son tournoi en quarts l’année dernière. Algonquin contre Central Catholic et Belmont ou Natick contre Andover pourraient changer la trajectoire du tournoi.

Préféré: N°1 Norwood

Dormeur: N°6 Hingham

Joueurs à surveiller : Shea Larkee (Norwood, Sr.), Haylen Wilson (Hingham, Sr.), Caitlin « KK » Hussey (Duxbury, Sr.), Emily Carr (Somerset Berkley, Sr.), Libby Quinn (Reading, Sr.), Avi Panacopoulos (Malden Catholic, Sr.), Meg Hourihan (Nashoba, So.).

Le plus long road trip au premier tour: N°17 Scituate au N°16 Agawam — 122 milles

Aperçu: Norwood, le mieux classé, a perdu en finale contre Reading il y a un an. Les Mustangs pourraient accéder aux huitièmes de finale avec le vainqueur d’un Agawam n°16 à égalité contre Scituate n°17. Après cela : n°8 Reading ou n°9 Duxbury. Somerset Berkley pourrait voir Masconomet n°15 ou Leominster n°18 en huitièmes de finale. Canton et Dartmouth pourraient se battre pour jouer en quart de finale avec Nashoba ou Hopkinton n°4. Et bien que le n°6 Hingham soit classé deux places plus bas que l’année dernière, le chemin de l’équipe vers un huitième de finale contre le n°3 NDA-Hingham pourrait être en vue.

Préféré: N°2 Watertown

Dormeur: N°4 Medfield

Joueurs à surveiller: MK Cronin (Dedham, So.), Rachel Egan (Watertown, Sr.), Morgan Felts (Newburyport, Sr.), Quinn Jordan (Sandwich, Jr.), Maeve Kelly (Medfield, Sr.), Ava Korisianos (St .Mary, Jr.)

Le plus long road trip au premier tour: N° 27 Notre Dame-Worcester au n° 6 Dennis-Yarmouth — 115 milles.

Aperçu: Il est étrange de ne pas voir Watertown comme la tête de série de la division 3, mais la force du calendrier du n°1 Sandwich élève l’équipe de Kelsy Beaton au-dessus des 21 fois champions. . . Le potentiel existe pour une demi-finale entre le n°1 Sandwich et le n°4 Medfield, qui serait un affrontement entre deux équipes avec une grande profondeur. . . Une revanche du match sauvage pour le titre de Division 3 de l’année dernière entre Watertown et le n°3 Newburyport n’est pas possible cette année, mais les équipes pourraient potentiellement se voir en demi-finale. . . En parlant de Newburyport, la Division 3 regorge d’équipes de la Cape Ann League, les Clippers et leurs voisins n°30 Triton se rencontrant potentiellement en huitièmes de finale. Le CAL est également représenté par le n°7 North Reading.

Préféré: N°1 Uxbridge

Dormeur: N°5 Manchester Essex

Le plus long road trip au premier tour: Sur la base du kilométrage, la Smith Academy n°31 au n°2 Monomoy est à 184 milles en voiture. Mais le trajet terre/mer de 85 milles de Westport jusqu’au n°9 de Nantucket prendra 3 heures et 30 minutes.

Joueurs à surveiller: Amelia Blood (Uxbridge, Jr.), Abby Kent (Manchester Essex, Jr.),. Emily Layton (Monomoy, Sr.), Evie Phelps (Nantucket, So.) Shea Ryan (Saint-Jean-Paul II, Sr.) Taylor Valiton (Lynnfield, Sr.)

Aperçu: Le n°1 d’Uxbridge a rempli son calendrier avec des affrontements contre les meilleurs de l’État dans chaque division, rendant les Spartans extrêmement éprouvés pour le tournoi. Ils sont de grands favoris pour leur quatrième titre d’État consécutif et le seul champion de D4 depuis que la MIAA est passée à quatre divisions de hockey sur gazon. . . Cependant, le n°2 Monomoy est également un pilier du tournoi D4 depuis 2021, donnant également à son effectif l’expérience nécessaire pour revenir à un deuxième match pour le titre consécutif. . . Le numéro 5 de Manchester-Essex a connu des hauts et des bas cette saison, mais a remporté ses cinq derniers matchs pour prendre de l’ampleur avant les séries éliminatoires. Les Hornets aimeraient revenir au match de championnat, auquel ils ont joué pour la dernière fois en 2022 . . . Gardez un œil sur le n°9 Nantucket, une équipe affamée qui s’appuie sur son succès croissant de ces dernières années.

